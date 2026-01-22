Assine
‘O Agente Secreto’ recebe 4 indicações ao Oscar

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/01/Wagner-Moura-DivulgacaoCibelle-Levi.jpg?20260122121643" width="1114" height="626">

    A presença de O Agente Secreto em categorias de destaque reforça a projeção internacional do cinema brasileiro nesta edição da premiação. Wagner Moura compete com nomes como Timothée Chalamet e Leonardo DiCaprio na disputa por Melhor Ator.

     Foto: Divulgac?a?o/Cibelle Levi
    O filme brasileiro, inclusive, foi um dos grandes destaques do Globo de Ouro 2026, realizado no dia 12 de janeiro, em Los Angeles.

     Foto: Divulgac?a?o/Globo
    A produção conquistou dois prêmios: Melhor Filme de Língua Não Inglesa e — pela 1ª vez na história — Melhor Ator em Filme de Drama, com Wagner Moura.

     Foto: Divulgação
    O longa também concorreu a Melhor Filme de Drama, mas o prêmio ficou com “Hamnet”, adaptação do livro de Maggie O’Farrell que narra a história do filho de William Shakespeare e o amor que inspirou a criação de “Hamlet”.

     Foto: Divulgac?a?o/Agata Grzybowska/Focus Features
    Dirigido por Kleber Mendonça Filho, “O Agente Secreto” marcou o retorno do Brasil à lista de vencedores do Globo de Ouro após 27 anos, desde o triunfo de “Central do Brasil”.

     Foto: Divulgação
    Ao receber o troféu de Melhor Ator, Wagner Moura fez um discurso emocionado, agradeceu aos colegas indicados e ao diretor. Ele ainda encerrou falando em português, exaltando o Brasil e a cultura brasileira.

     Foto: Reprodução/TV Globo
    Nas categorias de TV, a série “Adolescência” foi a mais premiada da noite, levando quatro troféus, incluindo Melhor Série Limitada.

     Foto: Divulgação
    Destaque para Owen Cooper, de 16 anos, que se tornou o mais jovem vencedor da categoria de Melhor Ator Coadjuvante em Televisão.

     Foto: Reprodução
    Entre os filmes, “Uma Batalha Após a Outra” também se destacou, vencendo quatro categorias, entre elas Melhor Filme de Comédia ou Musical e Melhor Direção para Paul Thomas Anderson.

     Foto: Divulgação/Warner Bros. Pictures
    Um dos grandes destaques em premiações como o Globo de Ouro, o tapete vermelho é sempre um momento que desperta atenção da audiência. Mas você sabe como surgiu essa tradição? Veja a seguir!

     Foto: Reprodução
    Muito antes de se tornar um elemento do glamour de Hollywood, o tapete vermelho nas premiações tem uma origem antiga e simbólica, ligada à ideia de honra e poder.

     Foto: Flickr - Steve Collis
    A primeira menção histórica a um tapete vermelho aparece na literatura da Grécia Antiga, especificamente na peça Agamemnon (458 a.C.), de Ésquilo.

     Foto: Freepik
    No texto, o rei Agamemnon retorna vitorioso da Guerra de Troia. Sua esposa, Clitemnestra, ordena que um caminho carmesim (vermelho escuro) seja estendido para ele.

     Foto: Sandra Filipe/Unsplash
    A cor, rara e cara, era associada à nobreza e aos deuses, e caminhar sobre ela significava status elevado.

     Foto: Setu Chhaya/Unsplash
    Séculos depois, o simbolismo continuou a ser usado em cerimônias reais e diplomáticas.

     Foto: Moshe Harosh/Pixabay
    Na Europa medieval e moderna, tapetes vermelhos eram estendidos para receber monarcas, líderes religiosos e chefes de Estado, reforçando a ideia de que aquela pessoa era especial e digna de honra.

     Foto: Achim Scholty/Pixabay
    Nos Estados Unidos, há registros do uso do tapete vermelho já no século 19, especialmente em recepções oficiais e eventos políticos.

     Foto: Flickr - G20 Argentina
    A ligação direta com o entretenimento começou em 1922, quando um tapete vermelho foi usado na estreia do filme “Robin Hood”, no Egyptian Theatre, em Hollywood, para guiar as estrelas até seus assentos.

     Foto: Freepik/rawpixel.com
    Desde 1961 — quando usou o tapete vermelho pela primeira vez —, o Oscar ajudou a transformar objeto em um espetáculo à parte, com transmissões televisivas focadas nos figurinos, entrevistas e chegada dos artistas.

     Foto: Reprodução/YouTube
