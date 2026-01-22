Animais que invadem as casas durante o verão: saiba se livrar deles
O problema afeta desde apartamentos até casas térreas, tanto em áreas rurais como em ambientes urbanos com elevada densidade populacional.Foto: Boaventuravinicius wikimedia commons
Entender por que essas espécies de animais aparecem e como evitá-los é essencial para reduzir a infestação nos meses mais quentes.Foto: reprodução tv globo
MOSQUITOS -O calor acelera o ciclo de vida dos mosquitos, que se reproduzem em água parada, comum após chuvas de verão. Ambientes urbanos oferecem inúmeros pontos propícios para a proliferação.Foto: Wikimedia/Domínio Público
Para evitar, é fundamental eliminar recipientes com água acumulada, manter ralos limpos e usar telas em portas e janelas. Repelentes ambientais ajudam a reduzir a presença dentro de casa.Foto: Reprodução
BARATAS – As baratas se beneficiam do calor para se reproduzir mais rapidamente e buscam abrigo em cozinhas e banheiros. Restos de comida e umidade favorecem sua permanência.Foto: annemiek59/Pixabay
-
A prevenção inclui manter alimentos bem fechados, lixo sempre tampado e frestas vedadas. A limpeza frequente de ralos e áreas escondidas é essencial.Foto: Divulgação
FORMIGAS – No verão, as formigas intensificam a busca por alimentos, especialmente açúcar e gordura. Pequenas migalhas já são suficientes para atrair colônias inteiras.Foto: flickr - Judy Gallagher
Para evitar, tem que higienizar superfícies, armazenar alimentos em recipientes fechados e eliminar caminhos de acesso. Produtos naturais, como vinagre, ajudam a afastá-las.Foto: Veganbaking.net wikimedia commons
MOSCAS – As moscas se multiplicam rapidamente no calor e são atraídas por resíduos orgânicos. A presença constante indica falhas no manejo do lixo doméstico.Foto: Muhammad Mahdi Karim wikimedia commons
Manter o lixo fechado, lavar frutas antes de guardar e proteger janelas com telas são medidas eficazes. A limpeza de ralos também reduz a atração.Foto: - Reprodução / Youtube Canal BBC News Brasil
MARIPOSAS – Mais comuns à noite, as mariposas são atraídas por luz artificial e entram facilmente nas casas durante o verão. Algumas espécies também afetam roupas e tecidos.Foto: FLPA / Malcolm Schuyl / East News
Reduzir luzes externas, fechar janelas à noite e manter armários secos ajuda a evitar o problema. O uso de telas é uma solução simples e eficaz.Foto: Dumi - Wikimedia Commons
ARANHAS – O aumento de aranhas no verão está ligado à maior oferta de alimento, já que outros insetos também proliferam. Elas costumam se esconder em cantos e locais pouco movimentados.Foto: Pixabay
A prevenção passa pela limpeza regular, redução de insetos e eliminação de entulhos. Manter a casa organizada diminui os abrigos disponíveis.Foto: Casa Laranja - Flickr