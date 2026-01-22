Assine
overlay
Nem todas as ervas são inofensivas: veja as que exigem moderação

Redação Flipar
    Além do uso culinário, muitas ervas são consumidas em chás, infusões e preparações caseiras. Essa versatilidade faz com que estejam presentes no dia a dia de quem busca uma rotina alimentar mais natural.

     Foto: imagem gerada por i.a
    No entanto, por conterem princÃ­pios ativos potentes, algumas ervas exigem moderaÃ§Ã£o. O consumo excessivo ou contÃ­nuo pode provocar efeitos indesejados, especialmente quando feito sem orientaÃ§Ã£o Veja algumas que exigem moderaÃ§Ã£o.

     Foto: Imagem gerada por i.a
    ALECRIM – O alecrim é conhecido por suas propriedades antioxidantes e estimulantes da digestão. Também é associado à melhora da circulação e da disposição mental.

     Foto: Imagem de xesisex por Pixabay
    Na cozinha, é usado para temperar carnes, legumes, pães e azeites aromatizados. Em forma de chá, costuma ser consumido de maneira ocasional, principalmente após refeições mais pesadas.

     Foto:
    O excesso, porém, pode causar irritação gástrica e aumento da pressão arterial em pessoas sensíveis. O uso diário e prolongado não é indicado, especialmente em versões concentradas.

     Foto:
    SÁLVIA – A sálvia é valorizada por sua ação anti-inflamatória e por ajudar no alívio de desconfortos na garganta e na digestão. Também é usada tradicionalmente para equilibrar a transpiração excessiva.

     Foto: David Monniaux -wikimedia commons
    Seu uso culinário aparece em molhos, carnes e preparações com manteiga ou azeite. Em infusão, costuma ser utilizada por períodos curtos, como apoio em momentos específicos.

     Foto: imagem gerada por i.a
    O consumo exagerado pode causar efeitos neurológicos leves, devido à presença de compostos ativos fortes. Por isso, não deve ser ingerida diariamente por longos períodos.

     Foto: Wheeler Cowperthwaite - wikimedia commons
    BOLDO – O boldo é uma das ervas mais populares para auxiliar o funcionamento do fígado e aliviar sensação de estufamento. Seu sabor amargo está ligado justamente aos compostos que estimulam a digestão.

     Foto: Simonjoan wikimedia commons
    Geralmente é consumido em chá, de forma pontual, após exageros alimentares. Não costuma ser usado como tempero, mas sim como infusão funcional.

     Foto: Recitadavovo.com.br Diurético, Anti-Inflamatório, Gases, Calmante,
    O uso frequente ou em grandes quantidades pode sobrecarregar o fígado, causando o efeito contrário ao desejado. Por isso, o boldo deve ser visto como recurso ocasional, e não de uso contínuo.

     Foto: Simonjoan wikimedia commons
    HORTELÃ – A hortelã é amplamente conhecida por ajudar na digestão e aliviar gases, além de ter efeito refrescante e levemente analgésico. Também é associada à sensação de bem-estar após as refeições.

     Foto: Imagem de sami algelal por Pixabay
    Na alimentação, aparece em chás, sucos, sobremesas e pratos salgados, além de ser usada fresca como finalização. Em infusão, costuma ser uma das ervas mais consumidas no dia a dia.

     Foto: Imagem de HANSUAN FABREGAS por Pixabay
    Em excesso, porém, pode agravar quadros de refluxo e azia, pois relaxa a válvula do estômago. O consumo frequente de chá concentrado pode causar desconforto gastrointestinal.

     Foto: Youtube/MundoBoaForma
    ERVA-DOCE – A erva-doce é tradicionalmente utilizada para aliviar cólicas, gases e desconfortos intestinais. Também é conhecida por seu efeito calmante leve.

     Foto: Carsten Niehaus wikimedia commons
    Pode ser usada em chás, pães, bolos e receitas doces, além de aparecer como tempero em algumas preparações. É comum seu uso após refeições ou antes de dormir.

     Foto: imagem gerada por i.a
    O consumo excessivo, especialmente em chás frequentes, pode interferir no equilíbrio hormonal, sobretudo em crianças e gestantes. Por isso, seu uso deve ser moderado.

     Foto: Holly Cheng wikimedia commons
    CANELA – A canela possui ação antioxidante e pode ajudar no controle da glicose, além de contribuir para a digestão. Seu aroma marcante também estimula o apetite e o paladar.

     Foto: Imagem de Theo Crazzolara por Pixabay
    É usada em pequenas quantidades em doces, bebidas quentes e pratos salgados específicos. Em infusão, costuma ser consumida de forma ocasional.

     Foto: Imagem de sofietakesphotos por Pixabay
    Em excesso, pode causar irritação no fígado devido à presença de cumarina, além de provocar desconfortos gástricos. O uso frequente e em grandes quantidades não é recomendado.

     Foto: Imagem de Steve Buissinne por Pixabay
overflay

