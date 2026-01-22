Assine
Palitos de fósforos: descubra a ligação desse simples objeto com a alquimia e a pedra filosofal

RF
Redação Flipar
    Em 1669, Henning Brand, um mercador e alquimista de Hamburgo, Alemanha, fez uma descoberta revolucionária. Na ocasião, ele buscava a mítica pedra filosofal e métodos para criar ouro.

     Foto: Imagem de Alexander Stein por Pixabay
    Em meio às experimentações, Brand reuniu 50 galões de urina e os submeteu a processos químicos escolhidos de forma arbitrária, armazenando tudo em seu porão.

     Foto: Imagem de raedon por Pixabay
    A busca era que a destilação resultasse em ouro, entretanto, a substância emitia um brilho noturno impressionante, que gerou o fósforo.

     Foto:
    Cabe destacar que o processo exigia 50 litros de urina para produzir apenas um grama de fósforo. O interesse comercial do produto se desenvolveu em 1769, com o químico sueco Carl Wilhelm Scheele, que desenvolveu um método eficiente de vendas.

     Foto: Imagem de m63mueller por Pixabay
    Johan Gottlieb Gahn complementou este avanço ao descobrir que o fosfato de cálcio, encontrado em ossos de animais, era uma fonte mais abundante e viável para a produção de fósforo.

     Foto: Imagem de m63mueller por Pixabay
    O nome fósforo ganhou um novo significado graças ao químico britânico John Walker, que percebeu que o material descoberto por Brand flamejava ao ser friccionado em algumas superfícies.

     Foto: Imagem de Gustavo Ramirez por Pixabay
    Ele, acidentalmente, descobriu que uma mistura de sulfeto de antimônio e clorato de potássio podia inflamar por fricção.

     Foto: Imagem de ?????? por Pixabay
    Em 1831, o francês Charles Sauria aprimorou a fórmula ao adicionar fósforo branco, tornando-os mais fáceis de acender, mas também mais tóxicos.

     Foto: Imagem de Myriams-Fotos por Pixabay
    Foi nos Estados Unidos que Alonzo D. Phillips de Springfield obteve, em 1836, uma patente para “fabricar fósforos de fricção” e os chamou “locofocos”.

     Foto: Imagem de Esther Merbt por Pixabay
    Os palitos de fósforos feitos em papelão apareceram anos mais tarde e o responsável por esta invenção foi Joshua Pusey, um conhecido advogado americano da Pensilvânia que amava fumar charutos.

     Foto: Imagem de Pexels por Pixabay
    Mais tarde, em 1845, o austríaco Anton Schrötter desenvolveu o fósforo vermelho, que era mais seguro e levou à criação dos fósforos de segurança modernos por Johan Edvard Lundstrom.

     Foto: Imagem de Marcelo Iriarte por Pixabay
    A partir de 7 de abril de 1827 começaram a ser comercializados os palitos de fósforos. Desde então, esse elemento passou a servir para diferentes objetivos e situações.

     Foto: Imagem de Hans por Pixabay
    A descoberta chegou ao conhecimento do físico inglês Robert Boyle (1627-1691), que criou, onze anos mais tarde, uma folha de papel áspero com a presença de fósforo, acompanhada de uma varinha com enxofre.

     Foto: Imagem de NVD por Pixabay
    Dessa forma, o calor causado pela fricção do palito com a superfície áspera fazia o fósforo liberar faíscas, incendiando o enxofre.

     Foto: Imagem de Lee Chandler por Pixabay
    Décadas mais tarde, houve o surgimento do “fósforo de segurança”, recoberto com um agente isolante para não pegar fogo à toa. No Brasil, o produto só passou a ser fabricado no início do século XX, pela Fiat Lux.

     Foto: Imagem de Herbert por Pixabay
    No Brasil, o comerciante curitibano Olivo Carnascialli fundou, em 1913, a Cia. Fabril Paranaense com a finalidade de explorar a indústria do palito de fósforo, sendo desta forma um dos precursores dessa indústria no país.

     Foto: Imagem de Hans por Pixabay
    No processo, o palito queima porque sua cabeça, que é feita de substâncias que fazem a faísca do atrito com a caixinha virar chama. O fogo, então, consome a madeira do palito por uns 10 segundos.

     Foto: Imagem de Tom por Pixabay
    A superfície da caixa em que riscamos o palito possui característica áspera, semelhante a uma lixa, e é composta das seguintes substâncias: dextrina, fósforo vermelho, Sb2S3 (trissulfeto de antimônio).

     Foto: Imagem de Ken Boyd por Pixabay
    A cabeça do palito de fósforo é composta por uma mistura de substâncias químicas, como clorato de potássio, enxofre e fosfato de amônio.

     Foto: Imagem de Josch13 por Pixabay
    O fósforo ajuda a acender fogueiras e lareiras, velas, fogões e churrasqueiras. Além disso, aparece é usado em laboratórios e experimentos químicos e contribuiu na sobrevivência em acampamentos.

     Foto: Imagem de Elmer L. Geissler por Pixabay
    O elemento fósforo (P), da tabela periódica, está presente na caixa, mas não no palito. O fósforo está na superfície da caixa, na parte onde se risca o objeto.

     Foto: Imagem de Esther Merbt por Pixabay
    Os fósforos antigos, que continham o branco, eram extremamente venenosos. Atualmente, os fósforos são mais seguros, mas ainda devem ser mantidos longe de crianças e animais.

     Foto: Imagem de motointermedia por Pixabay
    Atualmente, os fósforos de segurança são os mais comuns, pois só acendem quando friccionados contra uma superfície específica da embalagem, reduzindo riscos de ignição acidental.

     Foto: Pixabay
