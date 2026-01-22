Gigantes do céu: os pássaros da Pré-história
-
ArchaeopteryxFoto: Durbed/Wikimédia Commons
Considerado uma das primeiras aves, viveu no final do período Jurássico (cerca de 150 milhões de anos atrás).
-
Ele tinha características de répteis, como dentes e uma longa cauda óssea, mas também tinha penas e asas, tornando-o um elo importante na transição entre dinossauros e aves modernas.Foto: H. Raab/Wikimédia Commons
-
PterossaurosFoto: Sebastian Ganso/Pixabay
Esses não eram pássaros de fato, mas répteis voadores que viveram ao lado dos dinossauros
-
Exemplos incluem o Pterodáctilo e o Quetzalcoatlus, o maior animal voador já registrado, com envergadura de asas de até 12 metros.Foto: Susanne Henßen/Creative Commons
-
-
ConfuciusornisFoto: Ghedoghedo/Wikimédia Commons
Viveu no período Cretáceo (cerca de 125 milhões de anos atrás).
-
Era uma ave primitiva sem dentes, com um bico semelhante ao das aves modernas. Tinha longas penas na cauda e foi uma das primeiras aves a exibir uma estrutura semelhante ao bico.Foto: Tommy/Wikimédia Commons
-
Hesperornis?Foto: Natural History Museum at the University of Kansas
Viveu durante o final do Cretáceo (cerca de 85 a 66 milhões de anos atrás).
-
-
Era uma ave aquática que perdeu a habilidade de voar, semelhante aos mergulhões modernos, mas possuía dentes, uma característica que desapareceu nas aves modernas.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2024/09/17-Ave.jpg?20260122092429" width="1114" height="626">
Era uma ave aquática que perdeu a habilidade de voar, semelhante aos mergulhões modernos, mas possuía dentes, uma característica que desapareceu nas aves modernas.Foto: Natural History Museum at the University of Kansas
-
IchthyornisFoto: MCDinosaurhunter/Wikimédia Commons
Uma ave marinha do Cretáceo tardio (cerca de 100 a 66 milhões de anos atrás).
-
Era semelhante às gaivotas modernas, mas tinha dentes, o que mostra como as aves estavam em transição de criaturas com dentes para as aves modernas sem dentes.Foto: El fosilmaníaco/Wikimédia Commons
-
-
Essas criaturas representam a transição evolutiva de dinossauros para as aves que conhecemos hoje, e cada uma delas é fundamental para entender a origem das aves modernas.Foto: Divulgação