Assine
overlay
Início Galeria
Animais

Gigantes do céu: os pássaros da Pré-história

RF
Redação Flipar
  • <p>Archaeopteryx<br /> Considerado uma das primeiras aves, viveu no final do período Jurássico (cerca de 150 milhões de anos atrás).</p>

    Archaeopteryx
    Considerado uma das primeiras aves, viveu no final do período Jurássico (cerca de 150 milhões de anos atrás).

     Foto: Durbed/Wikimédia Commons
  • <p>Ele tinha características de répteis, como dentes e uma longa cauda óssea, mas também tinha penas e asas, tornando-o um elo importante na transição entre dinossauros e aves modernas.</p>

    Ele tinha características de répteis, como dentes e uma longa cauda óssea, mas também tinha penas e asas, tornando-o um elo importante na transição entre dinossauros e aves modernas.

     Foto: H. Raab/Wikimédia Commons
  • <p>Pterossauros<br /> Esses não eram pássaros de fato, mas répteis voadores que viveram ao lado dos dinossauros</p>

    Pterossauros
    Esses não eram pássaros de fato, mas répteis voadores que viveram ao lado dos dinossauros

     Foto: Sebastian Ganso/Pixabay
  • <p>Exemplos incluem o Pterodáctilo e o Quetzalcoatlus, o maior animal voador já registrado, com envergadura de asas de até 12 metros.</p>

    Exemplos incluem o Pterodáctilo e o Quetzalcoatlus, o maior animal voador já registrado, com envergadura de asas de até 12 metros.

     Foto: Susanne Henßen/Creative Commons
  • <p>Confuciusornis<br /> Viveu no período Cretáceo (cerca de 125 milhões de anos atrás).</p>

    Confuciusornis
    Viveu no período Cretáceo (cerca de 125 milhões de anos atrás).

     Foto: Ghedoghedo/Wikimédia Commons
  • <p>Era uma ave primitiva sem dentes, com um bico semelhante ao das aves modernas. Tinha longas penas na cauda e foi uma das primeiras aves a exibir uma estrutura semelhante ao bico.</p>

    Era uma ave primitiva sem dentes, com um bico semelhante ao das aves modernas. Tinha longas penas na cauda e foi uma das primeiras aves a exibir uma estrutura semelhante ao bico.

     Foto: Tommy/Wikimédia Commons
  • <p>Hesperornis?<br /> Viveu durante o final do Cretáceo (cerca de 85 a 66 milhões de anos atrás).</p>

    Hesperornis?
    Viveu durante o final do Cretáceo (cerca de 85 a 66 milhões de anos atrás).

     Foto: Natural History Museum at the University of Kansas
  • <p style=Era uma ave aquática que perdeu a habilidade de voar, semelhante aos mergulhões modernos, mas possuía dentes, uma característica que desapareceu nas aves modernas.

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2024/09/17-Ave.jpg?20260122092429" width="1114" height="626">

    Era uma ave aquática que perdeu a habilidade de voar, semelhante aos mergulhões modernos, mas possuía dentes, uma característica que desapareceu nas aves modernas.

     Foto: Natural History Museum at the University of Kansas
  • <p>Ichthyornis<br /> Uma ave marinha do Cretáceo tardio (cerca de 100 a 66 milhões de anos atrás).</p>

    Ichthyornis
    Uma ave marinha do Cretáceo tardio (cerca de 100 a 66 milhões de anos atrás).

     Foto: MCDinosaurhunter/Wikimédia Commons
  • <p>Era semelhante às gaivotas modernas, mas tinha dentes, o que mostra como as aves estavam em transição de criaturas com dentes para as aves modernas sem dentes.</p>

    Era semelhante às gaivotas modernas, mas tinha dentes, o que mostra como as aves estavam em transição de criaturas com dentes para as aves modernas sem dentes.

     Foto: El fosilmaníaco/Wikimédia Commons
  • <p>Essas criaturas representam a transição evolutiva de dinossauros para as aves que conhecemos hoje, e cada uma delas é fundamental para entender a origem das aves modernas.</p>

    Essas criaturas representam a transição evolutiva de dinossauros para as aves que conhecemos hoje, e cada uma delas é fundamental para entender a origem das aves modernas.

     Foto: Divulgação
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay