Assine
overlay
Início Galeria
Galeria

Vice-presidentes que assumiram o governo após a morte do titular

RF
Redação Flipar
  • <p>Nascido em 2 de outubro de 1869, em Campos dos Goytacazes (RJ), Nilo foi o sexto presidente do Brasil, ocupando o cargo entre 1909 e 1910. Sua ascensão ao poder ocorreu de forma inesperada.</p>

    Nascido em 2 de outubro de 1869, em Campos dos Goytacazes (RJ), Nilo foi o sexto presidente do Brasil, ocupando o cargo entre 1909 e 1910. Sua ascensão ao poder ocorreu de forma inesperada.

     Foto: Domínio público
  • <p>Ele era o vice-presidente de Afonso Pena, que faleceu em 14 de junho de 1909, vítima de problemas de saúde. Assim, Nilo assumiu o comando da nação em meio a um momento de incertezas políticas.</p>

    Ele era o vice-presidente de Afonso Pena, que faleceu em 14 de junho de 1909, vítima de problemas de saúde. Assim, Nilo assumiu o comando da nação em meio a um momento de incertezas políticas.

     Foto: Domínio público
  • <p>Nilo Peçanha teve uma gestão breve, mas significativa, investindo em educação técnica e ampliando o acesso à instrução profissional, especialmente com a criação das Escolas de Aprendizes Artífices.</p>

    Nilo Peçanha teve uma gestão breve, mas significativa, investindo em educação técnica e ampliando o acesso à instrução profissional, especialmente com a criação das Escolas de Aprendizes Artífices.

     Foto: Domínio público
  • <p>Ao longo da história republicana, outros líderes também chegaram ao poder após o falecimento do presidente em exercício. O fenômeno se repetiu em diferentes momentos do século XX.</p>

    Ao longo da história republicana, outros líderes também chegaram ao poder após o falecimento do presidente em exercício. O fenômeno se repetiu em diferentes momentos do século XX.

     Foto: Eduardo Luis Olinger por Pixabay
  • <p>O segundo caso ocorreu com Delfim Moreira, que assumiu em 1918 após a morte de Rodrigues Alves, eleito para um segundo mandato, mas impedido de tomar posse por causa da gripe espanhola.</p>

    O segundo caso ocorreu com Delfim Moreira, que assumiu em 1918 após a morte de Rodrigues Alves, eleito para um segundo mandato, mas impedido de tomar posse por causa da gripe espanhola.

     Foto: Domínio público
  • <p>Rodrigues Alves (foto) morreu antes de reassumir o cargo, e Delfim, eleito vice, governou interinamente até nova eleição. Foi um governo curto, porém fundamental para manter a estabilidade institucional.</p>

    Rodrigues Alves (foto) morreu antes de reassumir o cargo, e Delfim, eleito vice, governou interinamente até nova eleição. Foi um governo curto, porém fundamental para manter a estabilidade institucional.

     Foto: Domínio público
  • <p>Delfim Moreira assumiu a Presidência em um momento de incerteza, pois o país se recuperava da devastadora gripe espanhola e enfrentava um quadro político indefinido. Sua posse foi marcada por caráter interino, até nova eleição.</p>

    Delfim Moreira assumiu a Presidência em um momento de incerteza, pois o país se recuperava da devastadora gripe espanhola e enfrentava um quadro político indefinido. Sua posse foi marcada por caráter interino, até nova eleição.

     Foto: Domínio público
  • <p>Sem grande vigor físico e com saúde frágil, Delfim manteve o país sob relativa estabilidade, contando com forte influência de assessores e ministros. Seu breve governo durou de novembro de 1918 a julho de 1919, quando Epitácio Pessoa (foto)  tomou posse.</p>

    Sem grande vigor físico e com saúde frágil, Delfim manteve o país sob relativa estabilidade, contando com forte influência de assessores e ministros. Seu breve governo durou de novembro de 1918 a julho de 1919, quando Epitácio Pessoa (foto)  tomou posse.

     Foto: domínio público
  • <p>Décadas depois, o Brasil voltou a enfrentar situação semelhante com a morte de Getúlio Vargas (foto), em 24 de agosto de 1954, durante o mandato presidencial. O vice Café Filho assumiu o posto.</p>

    Décadas depois, o Brasil voltou a enfrentar situação semelhante com a morte de Getúlio Vargas (foto), em 24 de agosto de 1954, durante o mandato presidencial. O vice Café Filho assumiu o posto.

     Foto: Domínio Público
  • <p>Café Filho governou até 1955, enfrentando forte turbulência política e a necessidade de conduzir o país até novas eleições. Seu governo foi marcado pela tentativa de pacificar a crise sucessória.</p>

    Café Filho governou até 1955, enfrentando forte turbulência política e a necessidade de conduzir o país até novas eleições. Seu governo foi marcado pela tentativa de pacificar a crise sucessória.

     Foto: Domínio público
  • <p>Durante sua gestão, Café Filho procurou adotar uma postura moderada, tentando conciliar os diferentes grupos políticos que se enfrentavam após a morte de Getúlio Vargas. O país vivia uma forte comoção social e um ambiente de instabilidade.</p>

    Durante sua gestão, Café Filho procurou adotar uma postura moderada, tentando conciliar os diferentes grupos políticos que se enfrentavam após a morte de Getúlio Vargas. O país vivia uma forte comoção social e um ambiente de instabilidade.

     Foto: Acervo Arquivo Histórico do Museu da Republica
  • <p>Seu governo enfrentou desconfiança de setores militares e resistências internas. Em 1955, problemas de saúde o afastaram do cargo, abrindo nova crise sucessória.</p>

    Seu governo enfrentou desconfiança de setores militares e resistências internas. Em 1955, problemas de saúde o afastaram do cargo, abrindo nova crise sucessória.

     Foto: Rafaela Biazi/Unsplash
  • <p>Outro caso envolve a tragédia de Tancredo Neves (foto). Em 1985, ele faleceu antes da posse. Assim, o vice José Sarney assumiu a presidência.</p>

    Outro caso envolve a tragédia de Tancredo Neves (foto). Em 1985, ele faleceu antes da posse. Assim, o vice José Sarney assumiu a presidência.

     Foto: Domínio Público - Wikimédia Commons
  • <p>Sarney liderou a transição democrática, tornando-se o primeiro presidente civil após o regime militar, numa gestão que iniciou o processo constituinte e marcou o fim da ditadura.</p>

    Sarney liderou a transição democrática, tornando-se o primeiro presidente civil após o regime militar, numa gestão que iniciou o processo constituinte e marcou o fim da ditadura.

     Foto: Jane de Araújo/Agência Senado
  • <p>Sua posse simbolizou o início da Nova República e o retorno ao poder civil. Durante seu mandato, Sarney conduziu o país até a Constituição de 1988, enfrentando alta inflação e desafios econômicos.</p>

    Sua posse simbolizou o início da Nova República e o retorno ao poder civil. Durante seu mandato, Sarney conduziu o país até a Constituição de 1988, enfrentando alta inflação e desafios econômicos.

     Foto: Reprodução/ TV Globo
  • <p>Mesmo sem ter sido o eleito diretamente pela população, José Sarney consolidou a transição para a democracia e marcou uma era de reconstrução institucional.</p>

    Mesmo sem ter sido o eleito diretamente pela população, José Sarney consolidou a transição para a democracia e marcou uma era de reconstrução institucional.

     Foto: foto do Governo Federal
  • <p>Esses episódios reforçam como a Constituição brasileira previu mecanismos para evitar crises graves diante da morte de um chefe de Estado, preservando a continuidade do governo.</p>

    Esses episódios reforçam como a Constituição brasileira previu mecanismos para evitar crises graves diante da morte de um chefe de Estado, preservando a continuidade do governo.

     Foto: Divulgação - Raphael Ribeiro/Banco Central do Brasil
  • <p>Nilo Peçanha foi pioneiro nesse papel, transformando uma sucessão trágica em oportunidade para deixar legado. Seu governo consolidou a importância do vice-presidente como figura que pode ascender ao posto máximo diante de um imprevisto trágico. Na foto, a bandeira da vice-presidência.</p>

    Nilo Peçanha foi pioneiro nesse papel, transformando uma sucessão trágica em oportunidade para deixar legado. Seu governo consolidou a importância do vice-presidente como figura que pode ascender ao posto máximo diante de um imprevisto trágico. Na foto, a bandeira da vice-presidência.

     Foto: Domínio público
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay