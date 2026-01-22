Lei inédita garante direitos às abelhas da Amazônia peruana
-
Ela reconhece esses insetos como “sujeitos de direitos” e permite que sejam representados judicialmente sempre que sua sobrevivência ou habitat estiverem ameaçados. A norma abrange abelhas sem ferrão do grupo Meliponinos, aliás.Foto:
-
Assim, garante o direito à existência, a populações saudáveis e a ambientes livres de poluição. A lei também proíbe pesticidas químicos, a destruição de colmeias e autoriza defensores ambientais e povos indígenas a acionarem a Justiça em nome das abelhas.Foto:
-
Recentemente, pesquisa do Rede Biota Cerrado, financiada pelo CNPq, descobriu abelhas únicas na Chapada dos Veadeiros. O estudo da Universidade de Brasília, visa a mapear essas espécies, avaliar suas populações e acompanhar riscos ambientais.Foto: Reprodução
-
O professor alerta que mudanças climáticas podem extinguir abelhas únicas da Chapada dos Veadeiros e destaca a importância do monitoramento e preservação das espécies.Foto:
-
-
O projeto envolve estudantes na coleta de abelhas e na análise genética das populações na Chapada dos Veadeiros, com pesquisas realizadas no Santuário Fazenda Volta da Serra, que apoia a ciência há mais de 20 anos.Foto:
-
A redução no número de abelhas, aliás, preocupa ambientalistas e produtores rurais em todo o mundo. Mais da metade dos cultivos do planeta dependem da polinização de abelhas e outros insetos, de acordo com o site New Scientist.Foto: Prefeitura de Barra do Rio Azul
-
Inseticidas, desmatamento e mudanças climáticas são apontados como os principais fatores que resultam no desaparecimento delas.Foto: Imagens de Al Lambe por Pixabay e Freepik
-
-
Por isso, cientistas vêm tentando desenvolver mecanismos que possam substituir, ou pelo menos se juntar às abelhas na polinização de plantas. No Japão, em 2017, pesquisadores criaram um drone para substituir a abelha na polinização cruzada.Foto: Imagens Freepik - Montagem FLIPAR
-
Esse tipo de polinização ocorre quando o inseto leva o pólen de uma flor até outra flor, no processo de reprodução da planta. O estudo foi desenvolvido pelo Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia Industrial Avançada.Foto: Imagem Frepik
-
O drone-abelha tem 4 centímetros e pesa 15 gramas. A parte inferior do equipamento é coberta com crina e um gel “grudento” para pegar o pólen de uma flor e deixá-lo em outra.Foto: Youtube Canal New Cientist
-
-
Os testes foram feitos em plantações de lírio. Mas houve danos às flores e, por isso, os pesquisadores decidiram aprimorar os mecanismos.Foto: Youtube Canal Science Magazine
-
Em 2022, pesquisadores da University College London e da Empa – Materiais e Tecnologias para um Futuro Sustentável – fizeram testes com drones colaborativos inspirados no comportamento das abelhas.Foto: Steve Cadman - Wikimédia Commns, Divulgação UCL, Divulgação e Facebook Empa
-
Engenheiros da Universidade de Washington anunciaram a criação de um sistema de sensores que utilizam o ciclo natural de vida das abelhas para monitorar informações de temperatura, umidade e intensidade da luz..Foto: (Mark Stone/University of Washington/Divulgação)
-
-
Mas todos sabem que nada poderá substituir a natureza à altura. E o bom mesmo é ter as abelhas! Então, a hora é de preservar. Embora sejam associadas à produção de mel, elas também são fundamentais para o equilíbrio ambiental.Foto: Imagns de Alexa, Bevrely Buckley e Adina Voicu por Pixabay e Freepik
-
As abelhas vivem em grupos e desempenham atividades que impactam a natureza de diferentes formas.Foto: Imagem de Josch13 por Pixaba
-
Dados do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) revelam que 70% de todas as culturas agrícolas são polinizadas por abelhas. Portanto, uma grande parte dos alimentos consumidos pelas pessoas depende da polinização das abelhas.Foto: United States Department of Agriculture - Wikimédia Commons
-
-
A ação das abelhas no meio ambiente também colabora para a preservação das matas nativas, já que 85% das plantas florestas são polinizadas por esses insetos.Foto: Imagem de Bruno por Pixabay
-
Na Mata Atlântica, por exemplo, um importante bioma do Brasil, 90% das espécies vegetais são polinizadas por abelhas.Foto: Divulgação Ministério do Meio Ambiente