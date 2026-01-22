Assine
A trajetória de Brizola, único governador eleito pelo voto popular em dois estados

Redação Flipar
    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/01/05-Brizola.jpg?20260122084059" width="1114" height="626">

    Brizola nasceu no povoado de Cruzinha, em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Em 1939, formou-se técnico rural e, no ano seguinte, iniciou sua trajetória no serviço público ao ser nomeado funcionário do Departamento de Parques e Jardins da Prefeitura de Porto Alegre. 

     Foto: - Agência Brasil /Wikimédia Commons
    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/01/03-Brizola.jpg?20260122084059" width="1114" height="626">

    Em 1949, formou-se em engenharia civil na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Nessa mesma década, deu seus primeiros passos na vida política, filiando-se ao Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) em agosto de 1945. 

     Foto: - Reprodução do Flickr Arquivo Nacional do Brasil
    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/01/15-Brizola.jpg?20260122084056" width="1114" height="626">

    Em janeiro de 1947, elegeu-se deputado estadual pela legenda, iniciando uma carreira que o colocaria entre os nomes centrais da política brasileira do século 20.

     Foto: - Reprodução do instagram @leonelbrizolavive
    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/01/06-Brizola.jpg?20260122084056" width="1114" height="626">

    Em março de 1950, Brizola casou-se com Neusa Goulart, irmã de João Goulart, então deputado estadual, com quem teve três filhos: José Vicente, Neusinha e João Otávio. Reeleito deputado estadual no mesmo ano, exerceu o mandato por pouco tempo, pois em 1952 foi nomeado secretário estadual de Obras do Rio Grande do Sul.

     Foto: Agência Senado /Wikimédia Commons
    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/01/10-Brizola.jpg?20260122084056" width="1114" height="626">

    Dois anos depois, foi eleito deputado federal e, em 1955, venceu a eleição para prefeito de Porto Alegre. Sua gestão na capital gaúcha projetou seu nome para além das fronteiras do estado e o credenciou à disputa do governo do Rio Grande do Sul, vencida em outubro de 1958. 

     Foto: Serginho Neglia/Wikimédia Commons
    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/01/13-Brizola.jpg?20260122084100" width="1114" height="626">

    Brizola ganhou projeção nacional em 1961, durante a crise política desencadeada pela renúncia do presidente Jânio Quadros e a tentativa dos ministros militares de impedir a posse do vice-presidente João Goulart, seu cunhado. 

     Foto: Agência Senado
    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/01/12-Brizola.jpg?20260122084100" width="1114" height="626">

    À frente da chamada Cadeia da Legalidade, organizada a partir da ocupação de emissoras de rádio em Porto Alegre, mobilizou a população em defesa da ordem constitucional. O impasse foi solucionado com a adoção do parlamentarismo, permitindo a posse de Goulart em setembro daquele ano. 

     Foto: Agência Senado
    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/01/16-Brizola.jpg?20260122084058" width="1114" height="626">

    No ano seguinte, Brizola foi eleito deputado federal pelo antigo estado da Guanabara, com votação recorde, e deixou o governo gaúcho em janeiro de 1963 para assumir o mandato na Câmara dos Deputados.

     Foto: - Reprodução do instagram @leonelbrizolavive
    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/01/27-Brizola.jpg?20260122084058" width="1114" height="626">

    A crise política no Brasil se aprofundou em 1964, culminando no comício de 13 de março, no Rio de Janeiro, onde Brizola discursou de forma contundente. Poucos dias depois, a movimentação de tropas marcou o início do golpe militar. João Goulart deixou o país e seguiu para o exílio, enquanto Brizola tentou articular resistência no Rio Grande do Sul, permanecendo no interior do estado até maio. 

     Foto: - Reprodução do Youtube
    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/01/08-Brizola.jpg?20260122084058" width="1114" height="626">

    Em abril, teve seus direitos políticos cassados pelo Ato Institucional nº 1 e, pouco depois, se exilou no Uruguai. Permaneceu no país vizinho por mais de uma década, até ser expulso em 1977 pela ditadura local.

     Foto: João Borges de Souza/Wikimédia Commons
    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/01/22-Brizola.jpg?20260122084102" width="1114" height="626">

    Fixou-se então em Lisboa, capital de Portugal, e, em 1979, com a abertura política em curso no Brasil, passou a articular o retorno do trabalhismo à cena política nacional.

     Foto: - Reprodução do Youtube
    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/01/07-Brizola.jpg?20260122084103" width="1114" height="626">

    Após a anistia, Brizola voltou ao país e estabeleceu residência no Rio de Janeiro. Com a extinção do bipartidarismo, assumiu a presidência do novo PTB, mas a disputa judicial pela legenda resultou na fundação do Partido Democrático Trabalhista, o PDT, em 1980, sob sua liderança.

     Foto: Arquivo Nacional /Wikimédia Commons
    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2024/01/18-Sambodromo.jpg?20260122084103" width="1114" height="626">

    Sua gestão ficou marcada, sobretudo, pela implantação dos Centros Integrados de Educação Pública, escolas de tempo integral de autoria do antropólogo Darcy Ribeiro, e pela construção do Sambódromo, ambos projetos assinados pelo arquiteto Oscar Niemeyer. 

     Foto: Reprodução/Youtube
    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/01/19-Brizola.jpg?20260122084104" width="1114" height="626">

    Em 1984, Brizola teve papel de destaque na campanha das Diretas Já, promovendo um comício que reuniu cerca de um milhão de pessoas no Rio de Janeiro. Após a derrota da emenda, apoiou a candidatura de Tancredo Neves no Colégio Eleitoral, que selou o fim da ditadura militar. 

     Foto: - Reprodução do instagram @leonelbrizolavive
    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/01/11-Brizola.jpg?20260122084103" width="1114" height="626">

    Em 1989, disputou a presidência da República pelo PDT, ficando em terceiro lugar no primeiro turno e transferindo seu apoio a Lula no segundo contra Fernando Collor, que acabaria eleito.

     Foto: Andréa Farias Farias/Wikimédia Commons
    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/01/25-Brizola.jpg?20260122084104" width="1114" height="626">

    Em 1990, foi eleito para um segundo mandato no governo do Rio de Janeiro. Quatro anos depois, deixou o governo estadual para disputar novamente a presidÃªncia, mas terminou a eleiÃ§Ã£o em quinto lugar. Em 1998, integrou como vice a chapa encabeÃ§ada por Lula, derrotada por Fernando Henrique Cardoso.Â 

     Foto: - ReproduÃ§Ã£o do Youtube
    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/01/26-Brizola.jpg?20260122084105" width="1114" height="626">

    No ano 2000, tentou sem sucesso a prefeitura do Rio de Janeiro. Leonel Brizola morreu em 21 de junho de 2004, aos 82 anos, vítima de um infarto decorrente de complicações infecciosas.

     Foto: - Reprodução do Youtube
