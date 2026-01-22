Famosas aderem à bioestimulação de colágeno para melhorar a pele
Segundo a médica especialista em contorno corporal, Dra. Paola Telles, em entrevista à “Istoé”, o procedimento pode trazer bons resultados na textura da pele, desde que sejam seguidas todas as orientações profissionais.Foto: Divulgação/Globo
“No entanto, é fundamental seguir as recomendações do fabricante e do profissional de saúde para garantir a segurança e eficácia do tratamento”, ressalta. Sobre a retomada dos exercícios, ela explica que o ideal é aguardar de 7 a 14 dias.Foto: Reprodução INstagram
Diariamente, academias recebem pessoas que querem ganhar massa muscular e emagrecer. Aliado a esses objetivos, os suplementos prometem contribuir em mudanças no corpo. Entre eles, um se consolidou, sobretudo para quem já passou dos 40: o colágeno.Foto: Imagem Freepik
Colágeno é a proteína mais abundante do organismo, formada por diversos aminoácidos. Apesar de ser produzida pelo corpo, com o avançar dos anos, ocorre a degradação natural e progressiva da substância.Foto: Imagem Freepik
Ele é uma proteína estrutural fundamental para o corpo humano, sendo o componente principal da pele, ossos, tendões, ligamentos e cartilagem.Foto: Divulgação
O colágeno também é importante para dar estrutura e firmeza aos ossos, mantendo-os fortes. No entanto, com o envelhecimento, a quantidade diminui, deixando-os mais frágeis e menos densos, o que aumenta o risco de fraturas nos idosos.Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Esse suplemento se popularizou por seu suposto potencial de rejuvenescimento, sobretudo por benefícios à pele. No entanto, especialistas alertam para possíveis distorções quanto à verdadeira função de cada tipo de colágeno no corpo humano.Foto: Divulgação
De acordo com pesquisas sobre o colágeno, os benefícios da suplementação oral para a pele mostram resultados limitados. Eles se restringem a uma discreta melhora na hidratação e elasticidade da pele, porém essa proteína pode ser encontrada em alguns alimentos.Foto: - Imagem Freepik
Entre eles, estão carne, peixes, frutas, sementes, gelatinas, ovo e derivados do leite. Tudo isso associado a uma alimentação nutritiva, rica em vitamina C, minerais como zinco, ferro, silício e selênio. Além disso, a inserção de hábitos saudáveis ao longo do dia.Foto: - Imagem Freepik
Diante disso, ele não pode ser consumido como suplemento proteico. Contudo, se enriquecido com aminoácidos, pode se transformar em uma boa opção para os outros tipos de proteínas.Foto: Divulgação
Existem três tipos de colágeno. O hidrolisado geralmente presente na pele, tendões e ossos é vendido por seus supostos benefícios para a firmeza e elasticidade. Ele, contudo, pode conter uma mistura de tipos e pode variar de acordo com a necessidade individual.Foto: Divulgação
O colágeno não-hidrolisado está presente predominantemente na cartilagem. Esse, portanto, é mais utilizado para o bom funcionamento das articulações, combinado com o ácido hialurônico.Foto: - Divulgação
Já o colágeno enriquecido ou body balance é encontrado normalmente na pele, músculo e órgãos internos. Normalmente, é comercializado pela indústria de alimentos como suplemento alimentar visando ao ganho de massa.Foto: Divulgação
Popularmente, o colágeno é apresentado como uma fórmula mágica da juventude, mas o efeito da suplementação oral para a pele é muito limitado, segundo dermatologistas.Foto: - Divulgação
Segundo a meta-análise, publicada em 2023 na revista científica “Nutrients”, houve uma melhora na hidratação da pele com a suplementação, mas não foram observadas diferenças significativas na elasticidade.Foto: Divulgação
De acordo com Marcelle Nogueira, que é PhD em Envelhecimento pela USP, não há estudos de alto grau de evidência científica que mostram que o colágeno ingerido estimule a produção da proteína jovem na pele.Foto: - Divulgação
Quando o colágeno (suplemento) chega ao intestino, ele é quebrado em moléculas menores (aminoácidos). São eles que caem na corrente sanguínea do corpo humano, podendo se encaixar de maneiras diferentes e dar origens a várias substâncias (sem garantia de que chegarão à pele).Foto:
Além disso, o colágeno não é uma proteína de alto valor biológico e não se mostra tão eficiente para atender a necessidade proteica do corpo, como o Whey.Foto: Divulgação
O colágeno é uma proteína estrutural, com um perfil de aminoácidos diferente, considerada incompleta por não conter todos os aminoácidos essenciais para o organismo humano.Foto: Divulgação
