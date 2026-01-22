Assine
Cogumelos surpreendem com universo de utilidades: gastronomia, medicina e até tecnologia

    Pertencentes ao reino Fungi, os cogumelos não são vegetais nem animais. Crescem a partir de esporos e se alimentam por decomposição, ajudando a reciclar nutrientes no solo.

     Foto: Pixabay
    Uma de suas partes mais impressionantes é o micélio, rede subterrânea formada por filamentos. Essa estrutura se estende por longas distâncias e conecta árvores e plantas.

     Foto: Pixabay
    Pesquisadores chamam essa rede de “internet natural” das florestas, pois ela permite a troca de nutrientes e informações químicas entre espécies vegetais.

     Foto: Pixabay
    No estado do Oregon, nos Estados Unidos, existe um fungo chamado Armillaria ostoyae cujo micélio cobre mais de 9 quilômetros quadrados. É considerado um dos maiores organismos vivos do planeta.

     Foto: W.J.Pilsak wikimedia commons
    Além do tamanho, há espécies capazes de emitir luz própria. A bioluminescência é vista em fungos como o Mycena chlorophos, encontrado no Japão e no Brasil, que brilha em verde durante a noite.

     Foto: Self wikimedia commons
    Essa luminescência pode atrair insetos que ajudam a espalhar esporos, garantindo a reprodução da espécie. É um espetáculo natural que encanta cientistas e curiosos.

     Foto: Leoboudv wikimedia commons
    Os cogumelos também revolucionaram a medicina. O gênero Penicillium, por exemplo, deu origem à penicilina, primeiro antibiótico amplamente utilizado no combate a infecções.

     Foto: Imagem gerada por i.a
    Outras espécies, como o Ganoderma lucidum (conhecido como reishi), são estudadas por suas propriedades antioxidantes e pelo potencial em tratamentos contra câncer e doenças degenerativas.

     Foto: Eric steinert wikimedia commons
    Na indústria, pesquisadores investigam o uso do micélio para criar materiais biodegradáveis que substituem o plástico e até servem de base para tecidos sustentáveis.

     Foto: Ed van duijn Unsplash
    O potencial ecológico também é notável. Certos fungos conseguem degradar petróleo e resíduos tóxicos, auxiliando na recuperação de ambientes poluídos.

     Foto: Pixabay
    No campo alimentar, além de saborosos, muitos cogumelos são ricos em proteínas, vitaminas e minerais, tornando-se aliados de dietas saudáveis e sustentáveis.

     Foto: freepik timolina
    Entretanto, nem todos são seguros: existem espécies altamente tóxicas, como a Amanita phalloides, conhecida como “cicuta-verde”, que pode ser fatal mesmo em pequenas quantidades.

     Foto: Archenzo wikimedia commons
    Essa diversidade impressiona. Estima-se que existam mais de 2 milhÃµes de espÃ©cies de fungos no mundo, mas apenas cerca de 150 mil foram descritas pela ciÃªncia.

     Foto: Pixabay
    Há ainda cogumelos que inspiram a arte e a espiritualidade. Povos indígenas os utilizavam em rituais sagrados, acreditando que proporcionavam conexão com o divino.

     Foto: Pixabay
    Hoje, estudos investigam compostos psicodélicos de algumas espécies para tratar depressão e transtornos mentais, sob rigoroso controle científico.

     Foto: pixabay
    Os cogumelos também conquistaram espaço na decoração: espécies ornamentais e luminárias inspiradas neles trazem um toque natural e místico aos ambientes.

     Foto: imagem gerada por i.a
    Esses organismos milenares provam que seu papel vai muito além da gastronomia. Eles são peças-chave na ecologia, na ciência e até na inovação tecnológica do futuro.

     Foto: Pixabay
  • Foto: imagem gerada por i.a
