Rita Guedes: carreira na TV, período nos Estados Unidos e retorno ao Brasil
Natural de Catanduva, no interior de São Paulo, ela nasceu em 2 de janeiro de 1972 e iniciou a trajetória artística ainda jovem.
Foto: Reprodução Instagram /@ritaguedes
A estreia na televisão ocorreu em 1992, na novela “Despedida de Solteiro”, exibida pela TV Globo, na qual interpretou Bianca Salgado Souza Bastos, personagem inserida em uma trama centrada nas relações familiares após o retorno de uma filha dada como desaparecida.
Foto: Divulgação / Globo
No ano seguinte, participou de “Olho no Olho”, no papel de Pink. Na novela, ela era uma das filhas de Popo?.
Foto: Divulgação / Globo
Ao longo das décadas de 1990 e 2000, Rita Guedes integrou elencos de diversas novelas e séries, como “Você Decide”, “Irmão Coragem”, “Quem é Você”, “Malhação”, “Uga Uga”, “Desejo de Mulher”, “Alma Gêmea”, “Carga Pesada” e “Eterna Magia”, entre outras.
Foto: Divulgação / Globo
Em “Malhação”, esteve presente em diferentes temporadas com personagens diferentes.
Foto: Divulgação
Em meados da década de 2010, a atriz decidiu se afastar das novelas e se mudar para os Estados Unidos.
Foto: Reprodução Instagram /@ritaguedes
Para viabilizar a mudança, chegou, inclusive, a vender um imóvel no Rio de Janeiro.
Foto: Reprodução Instagram /@ritaguedes
O período no exterior, inicialmente pensado como temporário, acabou se estendendo por cerca de dez anos.
Foto: Reprodução Instagram /@ritaguedes
A experiência fora do país teve como objetivo ampliar a formação profissional, com dedicação aos estudos de atuação, ao aprimoramento do idioma inglês e ao envolvimento com projetos ligados a roteiro e direção.
Foto: Reprodução Instagram /@ritaguedes
Ela estudou por mais de trÃªs anos no Hollywood Actorâ??s Showcase, em Los Angeles, sob orientaÃ§Ã£o da coach Bobbie Shaw Chance. Durante esse perÃodo, integrou o grupo fixo de apresentaÃ§Ãµes semanais do projeto, apÃ³s convite da prÃ³pria coach.Â
Foto: Reprodução Instagram /@ritaguedes
Rita manteve vínculos pontuais com produções brasileiras, retornando apenas para participações específicas.
Foto: Divulgação
De volta ao Brasil, enfrentou um episódio marcante em 2019, quando sofreu um grave acidente de carro na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, após ser atingida por uma van em alta velocidade. O acidente exigiu um período de recuperação e fisioterapia e, segundo a atriz, influenciou sua forma de encarar a vida e o trabalho.
Foto: Reprodução Instagram /@ritaguedes
Na retomada profissional, integrou o elenco da série “Arcanjo Renegado”, produzida e exibida pelo Globoplay, como Manuela. A produção acompanha a trajetória de Mikhael, vivido por Marcello Melo Jr., um sargento do BOPE que passa a agir à margem da corporação ao buscar vingança pela morte de um colega, entrando em conflito com setores da elite política e do crime organizado.
Foto: Reprodução Globoplay
Em 2024, participou da novela “Volta por Cima”, exibida pela TV Globo, no papel de Ivone da Cruz. A trama acompanha Madá, personagem de Jéssica Ellen, uma jovem que precisa assumir a responsabilidade pela família após a morte do pai, Lindomar, e lidar com reviravoltas que envolvem um bilhete de loteria premiado e o antagonista Osmar.
Foto: Divulgação / Globo
No cinema, Rita Guedes atuou em produções como “Tudo o Que Você Sempre Quis Saber Sobre o Amor”, “O Maior”, “Separações”, “O Farol de Santo Agostinho”, “Qualquer Gato Vira-Lata”, “Mar Inquieto” e “Qualquer Gato Vira-Lata 2”, entre outros trabalhos.
Foto: Reprodução Instagram /@ritaguedes
No teatro, participou de montagens como “O Circo de Bonecos”, “Menestrel da Alegria da Arca de Noé”, “Pinóquio”, “A Farsa do Advogado Pathelin”, “Meu Reino Por Um Cavalo”, “A Pedra Mágica”, “Flash”, “Sauna”, “Entre Amigas” e “DNA – Nossa Comédia”.
Foto: Reprodução Instagram /@ritaguedes
Sobre a vida pessoal, Rita Guedes afirmou em entrevistas recentes que sempre lidou de forma crítica com a pressão social relacionada ao casamento e à maternidade. Segundo a atriz, suas escolhas estiveram concentradas no desenvolvimento profissional e pessoal, com foco na carreira e em decisões próprias, sem se pautar por expectativas externas.
Foto: Reprodução Instagram /@ritaguedes