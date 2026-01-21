Assine
Airbnb aponta Ilhabela como um dos lugares mais românticos do mundo

Redação Flipar
    Para chegar no resultado, o aplicativo se baseou na quantidade de vezes que a palavra “romântico” foi citada para descrever as estadias. Confira a lista!

     Foto: Mircea Iancu/Pixabay
    Ilhabela, São Paulo (Brasil): Sim, tem lugar brasileiro na lista! Conhecido por suas praias deslumbrantes, cachoeiras e natureza preservada, o arquipélago é composto por uma ilha principal e várias ilhotas.

     Foto: wikimedia commons João D'Andretta
    Ilhabela também é famosa por atividades como trilhas, mergulho, vela e ecoturismo, atraindo tanto turistas em busca de aventura quanto relaxamento.

     Foto: Wikimedia Commons/Jurema Oliveira
    Cotswolds, Gloucestershire (Inglaterra): Os Cotswolds são uma região rural no sudoeste da Inglaterra, conhecida por suas colinas verdejantes, vilarejos pitorescos e arquitetura em pedra calcária.

     Foto: wikimedia commons/Saffron Blaze
    Designada como uma “Área de Beleza Natural Excepcional” (AONB), é famosa por seus jardins floridos, igrejas antigas e casas de campo charmosas. É ou não é um destino romântico perfeito?

     Foto: Matthew Hulland/Pixabay
    Riomaggiore, Ligúria (Itália): Esta é uma encantadora vila localizada na região da Ligúria, Itália, e faz parte do famoso conjunto de aldeias conhecido como Cinque Terre.

     Foto: Imagem de Gianni Crestani por Pixabay
    Conhecida por suas casas coloridas empilhadas nas encostas rochosas, a vila oferece vistas deslumbrantes do Mar da Ligúria. É famoso por ser um ótimo lugar para apreciar o pôr do sol.

     Foto: Flickr Simon McHale
    Sedona, Arizona (Estados Unidos): Rodeada pela Floresta Nacional de Coconino, a cidade é um paraíso para amantes de trilhas, escaladas e passeios ao ar livre, com rotas populares como Cathedral Rock e Devil’s Bridge.

     Foto: Guy Pendlebury por Pixabay
    Além disso, Sedona é um dos melhores locais dos EUA para observação do céu noturno. O pôr do sol iluminando as rochas avermelhadas é um espetáculo imperdível para os visitantes românticos.

     Foto: Tom Gainor/Unsplash
    Terras Altas (The Highlands), Escócia: Essa é uma região conhecida por suas paisagens montanhosas, lagos profundos (como o famoso Loch Ness) e vastas extensões de natureza intocada.

     Foto: Murilo Gomes/Unsplash
    Dominadas por montanhas como o Ben Nevis, o pico mais alto do Reino Unido, as Terras Altas oferecem cenários de tirar o fôlego. Isso sem falar nos vilarejos charmosos, que são um espetáculo à parte!

     Foto: Claudia de Wet/Unsplash
    Puerto Vallarta, Jalisco (México): Esta charmosa cidade litorânea localizada na costa do Pacífico mexicano é famosa por suas praias de águas cristalinas e montanhas verdes ao fundo.

     Foto: Atilin/Wikimédia Commons
    Puerto Vallarta também é um ótimo destino para ecoturismo, com atividades como observação de baleias, passeios de barco e trilhas na Sierra Madre. A gastronomia local, com frutos do mar frescos, é outro grande atrativo.

     Foto: Taylor Beach/Unsplash
    Gatlinburg, Tennessee (Estados Unidos): Gatlinburg é uma charmosa cidade cercada pelas majestosas montanhas dos Apalaches e serve como portal de entrada para o Parque Nacional das Great Smoky Mountains.

     Foto: Fernando González/Pixabay
    A cidade tem uma atmosfera acolhedora, com lojas de artesanato local, destilarias de moonshine, estação de esqui e a SkyBridge, a maior ponte suspensa para pedestres da América do Norte.

     Foto: Amy Baugess/Unsplash
    Shoalhaven, Nova Gales do Sul (Austrália): A região é conhecida por suas praias intocadas, falésias impressionantes e praias como Hyams Beach, considerada uma das mais brancas do mundo.

     Foto: albinfo/Wikimedia Commons
    A região também é rica em trilhas, cachoeiras e vinícolas, além da Baía de Jervis, um paraíso para mergulho e observação de golfinhos.

     Foto: wikimedia commons/Charliekay
    Austin, Texas (Estados Unidos): A cidade é famosa por ser o “berço do rock’n’roll” moderno e por eventos como o South by Southwest (SXSW), um dos maiores festivais de música, cinema e tecnologia do mundo.

     Foto: Imagem Pixabay
    Ensenada, Baixa Califórnia (México): Conhecida por sua beleza costeira e clima ameno, Ensenada é uma cidade portuária famosa pela produção de vinhos.

     Foto: Yitzhak Rodriguez/Unsplash
    A cidade também é lar da La Bufadora, um dos maiores gêiseres marinhos do mundo (foto), além de possuir uma atmosfera acolhedora, perfeita para casais em busca de relaxamento.

     Foto: wikimedia commons/Alex Tapia
overflay