Airbnb aponta Ilhabela como um dos lugares mais românticos do mundo
-
Para chegar no resultado, o aplicativo se baseou na quantidade de vezes que a palavra “romântico” foi citada para descrever as estadias. Confira a lista!Foto: Mircea Iancu/Pixabay
-
Ilhabela, São Paulo (Brasil): Sim, tem lugar brasileiro na lista! Conhecido por suas praias deslumbrantes, cachoeiras e natureza preservada, o arquipélago é composto por uma ilha principal e várias ilhotas.Foto: wikimedia commons João D'Andretta
-
Ilhabela também é famosa por atividades como trilhas, mergulho, vela e ecoturismo, atraindo tanto turistas em busca de aventura quanto relaxamento.Foto: Wikimedia Commons/Jurema Oliveira
-
Cotswolds, Gloucestershire (Inglaterra): Os Cotswolds são uma região rural no sudoeste da Inglaterra, conhecida por suas colinas verdejantes, vilarejos pitorescos e arquitetura em pedra calcária.Foto: wikimedia commons/Saffron Blaze
-
-
Designada como uma “Área de Beleza Natural Excepcional” (AONB), é famosa por seus jardins floridos, igrejas antigas e casas de campo charmosas. É ou não é um destino romântico perfeito?Foto: Matthew Hulland/Pixabay
-
Riomaggiore, Ligúria (Itália): Esta é uma encantadora vila localizada na região da Ligúria, Itália, e faz parte do famoso conjunto de aldeias conhecido como Cinque Terre.Foto: Imagem de Gianni Crestani por Pixabay
-
Conhecida por suas casas coloridas empilhadas nas encostas rochosas, a vila oferece vistas deslumbrantes do Mar da Ligúria. É famoso por ser um ótimo lugar para apreciar o pôr do sol.Foto: Flickr Simon McHale
-
-
Sedona, Arizona (Estados Unidos): Rodeada pela Floresta Nacional de Coconino, a cidade é um paraíso para amantes de trilhas, escaladas e passeios ao ar livre, com rotas populares como Cathedral Rock e Devil’s Bridge.Foto: Guy Pendlebury por Pixabay
-
Além disso, Sedona é um dos melhores locais dos EUA para observação do céu noturno. O pôr do sol iluminando as rochas avermelhadas é um espetáculo imperdível para os visitantes românticos.Foto: Tom Gainor/Unsplash
-
Terras Altas (The Highlands), Escócia: Essa é uma região conhecida por suas paisagens montanhosas, lagos profundos (como o famoso Loch Ness) e vastas extensões de natureza intocada.Foto: Murilo Gomes/Unsplash
-
-
Dominadas por montanhas como o Ben Nevis, o pico mais alto do Reino Unido, as Terras Altas oferecem cenários de tirar o fôlego. Isso sem falar nos vilarejos charmosos, que são um espetáculo à parte!Foto: Claudia de Wet/Unsplash
-
Puerto Vallarta, Jalisco (México): Esta charmosa cidade litorânea localizada na costa do Pacífico mexicano é famosa por suas praias de águas cristalinas e montanhas verdes ao fundo.Foto: Atilin/Wikimédia Commons
-
Puerto Vallarta também é um ótimo destino para ecoturismo, com atividades como observação de baleias, passeios de barco e trilhas na Sierra Madre. A gastronomia local, com frutos do mar frescos, é outro grande atrativo.Foto: Taylor Beach/Unsplash
-
-
Gatlinburg, Tennessee (Estados Unidos): Gatlinburg é uma charmosa cidade cercada pelas majestosas montanhas dos Apalaches e serve como portal de entrada para o Parque Nacional das Great Smoky Mountains.Foto: Fernando González/Pixabay
-
A cidade tem uma atmosfera acolhedora, com lojas de artesanato local, destilarias de moonshine, estação de esqui e a SkyBridge, a maior ponte suspensa para pedestres da América do Norte.Foto: Amy Baugess/Unsplash
-
Shoalhaven, Nova Gales do Sul (Austrália): A região é conhecida por suas praias intocadas, falésias impressionantes e praias como Hyams Beach, considerada uma das mais brancas do mundo.Foto: albinfo/Wikimedia Commons
-
-
A região também é rica em trilhas, cachoeiras e vinícolas, além da Baía de Jervis, um paraíso para mergulho e observação de golfinhos.Foto: wikimedia commons/Charliekay
-
Austin, Texas (Estados Unidos): A cidade é famosa por ser o “berço do rock’n’roll” moderno e por eventos como o South by Southwest (SXSW), um dos maiores festivais de música, cinema e tecnologia do mundo.Foto: Imagem Pixabay
-
Ensenada, Baixa Califórnia (México): Conhecida por sua beleza costeira e clima ameno, Ensenada é uma cidade portuária famosa pela produção de vinhos.Foto: Yitzhak Rodriguez/Unsplash
-
-
A cidade também é lar da La Bufadora, um dos maiores gêiseres marinhos do mundo (foto), além de possuir uma atmosfera acolhedora, perfeita para casais em busca de relaxamento.Foto: wikimedia commons/Alex Tapia