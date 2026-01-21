Ninho de ave sob risco de extinção é encontrado repleto de ovos azuis
A coloração vibrante dos ovos, que chama bastante atenção, é similar à da plumagem das fêmeas no período de acasalamento, explicaram os cientistas.Foto: Divulgação/NSW Government
O emu, também conhecido como ema-australiana, é endêmico no país da Oceania e uma das maiores aves terrestres do mundo. A variante costeira está entre as mais raras.Foto: Divulgação/NSW Government
Os emus estiveram envolvidos em um dos episódios mais inusitados (para o dizer o mínimo!) da história. Um conflito colocou frente a frente militares australianos e um grupo de aves nativas.Foto: Imagem de JackieLou DL por Pixabay
O evento aconteceu em 1932. Portanto, poucos anos antes da eclosão da Segunda Guerra Mundial, maior conflito do século 20.Foto: Reprodução do site spiegel
O conflito suis generis transcorreu no Oeste da Austtrália, quando 20 mil emus migraram em busca de alimentos.Foto: Reprodução do site spiegel
Nativas das áreas centrais da Austrália, as aves assemelhadas aos avestruzes invadiram as fazendas locais.Foto: Fikri- Wikimédia Commons
Os emus foram atraídos para esses locais ao identificarem neles a presença abundante de água e trigo.Foto: Imagem de Narelle Steckyj por Pixabay
Os animais promoveram uma devastação nessas fazendas, onde havia estoque de trigo por conta de problemas econômicos advindos da Grande Depressão de 1929.Foto: Domínio Públco
Os proprietários das terras eram em boa parte soldados veteranos da Primeira Guerra Mundial, incentivados pelo governo a plantar trigo na região. Indefesos diante da “tropa” de emus famintos, eles pediram socorro governamental.Foto: Reprodução do site spiegel
O então ministro da defesa George Pearce enviou às áreas tomadas pelos emus um grupamento militar a fim de dizimá-los. A tropa levou duas metralhadoras Lewis e munição de dez mil cartuchos.Foto: Domínio Público - Wikimédia Commons
A certeza de que o adversário seria facilmente abatido transformou-se rapidamente em vexame histórico. Muito velozes (capazes de atingir 48 km/h), os emus surpreenderam os atiradores ao seguirem correndo mesmo após serem alvejados. Resultado do primeiro dia: apenas uma dúzia de aves abatidas.Foto: Imagem de Herbert Aust por Pixabay
Os emus tinham uma tática natural de sobrevivência, ignorada pelos militares. O major G.P.W. Meredith, líder da operação, relatou que os emua tinham um líder que vigiava o ambiente enquanto os outros faziam “suas obras destrutivas”.Foto: Imagem de Nel Botha por Pixabay
Assim, em caso de sinal de perigo, as aves iniciavam uma fuga em massa e em alta velocidade, para desespero dos combatentes. O destacamento decidiu recorrer ao uso de um caminhão.Foto: Reprodução do site spiegel
A investida motorizada foi um fiasco, pois o caminhão não conseguia competir em velocidade com os emus e a artilharia não demonstrou competência suficiente.Foto: Imagem de Patty Jansen por Pixabay
Após a série de derrotas para as peculiares aves de 1.80 metro de altura, Meredith e o governo capitularam.Foto: Imagem de Ernesto Velázquez por Pixabay
A “Grande Guerra aos emus” foi satirizada à época por publicações. Teve até ilustração de uma ave com vestes militares.Foto: JuggaloICP - Wikimédia Commons
