Empanadas: doces ou salgadinhas, uma delícia na gastronomia latina

Redação Flipar
    A origem das empanadas remonta à Península Ibérica, mais especificamente à Galícia e a Portugal, onde receitas semelhantes já eram feitas na Idade Média. A técnica de “empanar”, ou envolver o recheio em massa, deu nome ao alimento.

     Foto: Reprodução do facebook
    Com a colonização espanhola, as empanadas se espalharam por toda a América Latina, ganhando variações regionais em ingredientes, formato, modo de preparo e tamanho. Cada cultura adaptou a receita conforme seus costumes e produtos locais.

     Foto: Divulgação
    A empanada argentina é uma das mais famosas, com recheios clássicos como carne picada, cebola, ovo cozido e azeitona, envoltos numa massa fina assada no forno. No norte do país, podem conter batata ou cominho.

     Foto: Reprodução do instagram @choripaneria
    No Chile, as empanadas tradicionais são chamadas de “empanadas de pino”, recheadas com carne moída, cebola, ovo, azeitona e, às vezes, uvas-passas. Costumam ser grandes e são assadas até dourar.

     Foto: Divulgação
    Na Colômbia e na Venezuela, as empanadas geralmente são fritas e feitas com massa de milho, conferindo textura crocante e sabor característico. Recheios populares incluem carne desfiada, queijo e frango.

     Foto: Reprodução de Facebook
    Na Espanha, há empanadas grandes servidas em pedaços, como a empanada galega, feita em tabuleiro com recheios de atum, sardinha ou carne, além de cebola e pimentão. São parte da tradição desde tempos medievais.

     Foto: Divulgação
    A massa das empanadas pode ser feita com farinha de trigo, água, sal, gordura (como banha ou manteiga) e às vezes ovo. Algumas variações usam milho ou mandioca, conforme a cultura local.

     Foto: Imagem criada por Inteligência Artificial no App Microssoft Designer
    O preparo envolve abrir a massa, colocar o recheio no centro, dobrar e selar as bordas com os dedos ou um garfo. Dependendo da região, elas podem ser assadas em forno ou fritas em óleo quente.

     Foto: Imagem de Hans por Pixabay
    Os recheios são muito variados: carne bovina, frango, peixe, presunto com queijo, palmito, legumes, ou versões doces com banana, goiabada ou doce de leite. A versatilidade é uma marca desse alimento.

     Foto: Divulgação
    As empanadas doces são mais comuns em algumas regiões da Argentina e do Paraguai, onde são servidas como sobremesa e polvilhadas com açúcar e canela. Algumas versões levam frutas ou compotas.

     Foto: Reprodução de Youtube
    Embora sejam consideradas um alimento simples, as empanadas podem ser bastante calóricas, especialmente quando fritas. Uma empanada média de carne pode ter entre 200 e 350 calorias, dependendo da massa e do recheio.

     Foto: Imagem de Hans por Pixabay
    Além de populares como lanche, também são consumidas como entrada ou prato principal, acompanhadas de saladas ou molhos picantes, como o “aji” colombiano ou o “chimichurri” argentino.

     Foto: Imagem de Antonio Cruz Trejo por Pixabay
    Em países como a Argentina, é comum encontrar empanadas em padarias, restaurantes e festivais. Há até competições locais para eleger a melhor empanada de determinada província.

     Foto: Reprodução do facebook
    No Brasil, especialmente no Sul e Centro-Oeste, as empanadas foram introduzidas por imigrantes e influências vizinhas. São chamadas também de “pastel de forno” em algumas regiões, com receitas adaptadas ao paladar local.

     Foto: Imagem de die9ov por Pixabay
    Existem redes especializadas em empanadas que variam sabores e formatos, oferecendo desde as receitas tradicionais até versões vegetarianas, veganas ou gourmet, com ingredientes sofisticados.

     Foto: Reprodução das Redes Sociais
    Na cozinha caseira, as empanadas são práticas e podem ser congeladas antes de assar ou fritar. Isso permite preparar grandes quantidades com antecedência para eventos, festas ou consumo diário.

     Foto: Reprodução do Instagram
    Hoje, as empanadas representam mais do que um alimento: são símbolo de identidade cultural, reunião familiar e tradição culinária em diversos países de língua espanhola e além.

     Foto: Reprodução do instagram
