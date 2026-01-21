“Paraíso” do Jalapão atrai com arte rupestre, aventuras e exuberância natural
-
Os desenhos estão no complexo arqueológico da região. São 16 sítios descobertos entre 2022 e 2023 que ampliam a riqueza do Tocantins na pesquisa sobre povos antigos. Há resquícios de ocupações de 12 mil anos atrás na região.Foto: Divulgação : JRC Arqueologia
-
Em julho de 2023, obras na rodovia TO-247, entre Lagoa do Tocantins e São Félix, e a construção da ponte sobre o rio Vermelho foram até interrompidas temporariamente por causa de novas descobertas no Jalapão.Foto: Ageto/Governo do Tocantins
-
O Parque Estadual do Jalapão vem se consolidando como a principal atração turística do Tocantins. Em 2024, o parque recebeu 240 mil visitantes — um aumento significativo em relação aos 54 mil de 2023, e aos 48 mil registrados em 2022.Foto: - Thiago Sá/Governo do Tocantins
-
O Jalapão é o maior parque estadual do Tocantins e fica a 180 km de distância da capital, Palmas. Passou à condição de unidade de conservação de proteção integral em 2001 e é administrado pelo Instituto Natureza do Tocantins.Foto:
-
-
A área tem 1.589 km²e abrange nove municípios: Ponte Alta do Tocantins, Mateiros, São Félix do Tocantins, Lizarda, Rio Sono, Novo Acordo, Santa Tereza do Tocantins, Lagoa do Tocantins e Rio da ConceiçãoFoto: - Divulgação Ascom TO
-
O território está protegido por cinco unidades de conservação integral da natureza: a Estação Ecológica Serra Geral do Tocantins, a Estação Ecológica do Rio Preto, o Monumento Natural Canyons e Corredeiras do Rio Sono, o Parque Estadual do Jalapão e o Parque Nacional das Nascentes do Rio Parnaíba.Foto: - Daniel Andrade/Arquivo Naturatins/Governo do Tocantins
-
O nome Jalapão foi escolhido pela grande concentração da flor ‘Jalapa-do-Brasil’ ou ‘Chuveirinho’ neste território. Elas prosperam entre março e julho. São singulares pelas pétalas brancas que se destacam no Cerrado.Foto: Gabriel Castaldini/Wikimedia Commons
-
-
No entanto, o Jalapão é um local de difícil acesso, já que não possui aeroporto próximo. Por isso, quem quiser conhecer o parque precisa desembarcar em Palmas, reservar uma boa quantia em dinheiro e ter bastante disposição.Foto:
-
Para visitar o Jalapão é necessário utilizar veículos com tração nas quatro rodas, pois as estradas não são pavimentadas e sim de terra fofa.Foto: AbilioHeiss/ Divulgação/ Trip Advisor
-
O Jalapão está localizado na região de transição entre o Cerrado e a Caatinga. Assim, a predominância é de vegetação rasteira parecida com a savana.Foto: - Daniel Andrade/Arquivo Naturatins/Governo do Tocantins
-
-
Outra característica é a existência de grandes chapadas e formações rochosas de cores variadasFoto: - Daniel Andrade/Arquivo Naturatins/Governo do Tocantins
-
Além da flora, outro atrativo é a fauna, constituída por tamanduás-bandeiras, lobos-guarás, raposas, gambás, macacos, jacarés, onças e cobras. No caso das aves, é possível encontrar tucanos, papagaios e araras-azuis, entre outrosFoto: Marcel Favery/Wikimedia Commons
-
As principais atrações desse parque estadual para os turistas estão concentradas em Mateiros e São Félix. Como carro-chefe, o ecoturismo é um dos principais focos de desenvolvimento econômico para quem vive na região.Foto: - Divulgação/Embratur-Sebrae
-
-
Inclusive, os moradores têm como principal fonte de renda a produção de artesanato de capim dourado e seda de buriti. Essa atividade se tornou alvo de estudos para assegurar sua utilização de maneira sustentável, respeitando a natureza, mas sem perder o potencial econômico.Foto: Vchala/Wikimedia Commons
-
Outro grande ponto forte deste território são as dunas de areias douradas, que alcançam até 30 metros de altura. Esta beleza natural rendeu ao lugar o apelido de ‘Deserto do Jalapão’ .Foto: - Márcio Vieira/Governo do Tocantins
-
Contudo, essa alcunha não pode ser levada ao pé da letra já que há bastante presença de água na região com rios, riachos e ribeirões, todos de águas cristalinas.Foto: - Governo do Tocantins
-
-
Com relação ao clima, o calor predomina na região durante todo o ano. Por isso, programas que envolvem passeios nos rios são os mais procurados. O Rio Novo, um dos poucos de água potável do mundo, oferece um radical passeio de caiaque.Foto: - Marcelo Barbosa/ICMBio
-
A Cachoeira da Formiga é uma parada obrigatória no Jalapão pela exuberância do seu tom azul-esverdeado cristalino. Localizada a 36 km de Mateiros, a sua queda d’água é inferior a dois metros de altura. O seu poço tem uma grande profundidade, mas possui um ponto mais raso para os turistas.Foto: - Fernando Alves/Governo do Tocantins
-
Outro ponto forte do Jalapão são os fervedouros, encontrados apenas nesta região. Eles são poços profundos com nascentes subterrâneas. A água emerge com forte pressão que não deixa os banhistas afundarem. A primeira impressão é de que são rasos, graças à areia que fica suspensa na água.Foto: - Tharson Lopes/Governo do Tocantins
-
-
Entretanto, sua profundidade atinge 70 metros. São cerca de 20 fervedouros descobertos. A sua visitação é limitada, com um grupo de 10 pessoas, com tempo limite de 20 minutos.Foto: - Manoel Júnior/Governo do Tocantins
-
Jalapão já foi palco de produções audiovisuais como a 18ª temporada do reality show da rede americana CBS, em 2009. Ele foi nomeado como ‘Survivor: Tocantis’. Além disso, entre 2017 e 2018, foi cenário da novela ‘O Outro Lado do Paraíso’, da GloboFoto: