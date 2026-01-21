Assine
Premiação nobre: Novelas que conquistaram o Emmy Internacional

Redação Flipar
  As novelas brasileiras ocupam papel central na cultura do país, refletindo costumes, conflitos sociais, sotaques e transformações históricas. Ao longo das décadas, elas ajudaram a formar memória afetiva coletiva e também se tornaram um dos principais produtos culturais de exportação do Brasil. Muitas tramas da Globo alcançaram forte audiência no exterior, sendo exibidas em dezenas de países da América Latina, Europa, África e Ásia , frequentemente adaptadas ou reprisadas com sucesso.

    As novelas brasileiras ocupam papel central na cultura do país, refletindo costumes, conflitos sociais, sotaques e transformações históricas. Ao longo das décadas, elas ajudaram a formar memória afetiva coletiva e também se tornaram um dos principais produtos culturais de exportação do Brasil. Muitas tramas da Globo alcançaram forte audiência no exterior, sendo exibidas em dezenas de países da América Latina, Europa, África e Ásia , frequentemente adaptadas ou reprisadas com sucesso. Esses fo Foto: Imagem gerada por i.a

  • <p>Caminho das Índias<br /> Exibida em 2009, foi a primeira novela brasileira a conquistar um Emmy Internacional. A trama uniu romance, tradição e conflitos culturais entre Brasil e Índia.</p>

    Caminho das Índias
    Exibida em 2009, foi a primeira novela brasileira a conquistar um Emmy Internacional. A trama uniu romance, tradição e conflitos culturais entre Brasil e Índia.

     Foto: divulgação
  • <p>A obra foi escrita por Gloria Perez, dirigida por Fred Mayrink, e teve Juliana Paes, Rodrigo Lombardi e Tony Ramos nos papéis centrais.</p>

    A obra foi escrita por Gloria Perez, dirigida por Fred Mayrink, e teve Juliana Paes, Rodrigo Lombardi e Tony Ramos nos papéis centrais.

     Foto: Divulgação
  • <p>O Astro<br /> Vencedora em 2012, a novela foi um remake marcado por suspense, mistério e reviravoltas constantes. A narrativa moderna atualizou um clássico da teledramaturgia.</p>

    O Astro
    Vencedora em 2012, a novela foi um remake marcado por suspense, mistério e reviravoltas constantes. A narrativa moderna atualizou um clássico da teledramaturgia.

     Foto: reprodução
  • <p>O texto foi assinado por Alcides Nogueira e Geraldo Carneiro, com direção de Mauro Mendonça Filho, e elenco liderado por Rodrigo Lombardi e Carolina Ferraz.</p>

    O texto foi assinado por Alcides Nogueira e Geraldo Carneiro, com direção de Mauro Mendonça Filho, e elenco liderado por Rodrigo Lombardi e Carolina Ferraz.

     Foto: Divulgação
  • <p>Lado a Lado<br /> Premiada em 2013, retratou o Brasil do início do século XX, abordando racismo, desigualdade e o papel da mulher na sociedade. A trama teve forte viés histórico.</p>

    Lado a Lado
    Premiada em 2013, retratou o Brasil do início do século XX, abordando racismo, desigualdade e o papel da mulher na sociedade. A trama teve forte viés histórico.

     Foto: Divulgação
  • <p>A novela foi escrita por Cláudia Lage e João Ximenes Braga, dirigida por Vinícius Coimbra, e estrelada por Camila Pitanga, Lázaro Ramos e Marjorie Estiano.</p>

    A novela foi escrita por Cláudia Lage e João Ximenes Braga, dirigida por Vinícius Coimbra, e estrelada por Camila Pitanga, Lázaro Ramos e Marjorie Estiano.

     Foto: Divulgação
  • <p>Joia Rara<br /> Vencedora em 2014, misturou drama familiar e espiritualidade ao tratar do budismo e da busca por equilíbrio. A história se dividiu entre Brasil e Nepal.</p>

    Joia Rara
    Vencedora em 2014, misturou drama familiar e espiritualidade ao tratar do budismo e da busca por equilíbrio. A história se dividiu entre Brasil e Nepal.

     Foto: Divulgação
  • <p>O texto foi de Duca Rachid e Thelma Guedes, com direção de Ricardo Waddington, e elenco principal formado por Mel Maia, Bruno Gagliasso e Bianca Bin.</p>

    O texto foi de Duca Rachid e Thelma Guedes, com direção de Ricardo Waddington, e elenco principal formado por Mel Maia, Bruno Gagliasso e Bianca Bin.

     Foto: Divulgação
  • <p>A novela foi escrita por Aguinaldo Silva, dirigida por Rogério Gomes, e teve Alexandre Nero, Drica Moraes e Lilia Cabral como destaques.</p>

    A novela foi escrita por Aguinaldo Silva, dirigida por Rogério Gomes, e teve Alexandre Nero, Drica Moraes e Lilia Cabral como destaques.

     Foto: Reprodução de cena
  • <p>Verdades Secretas<br /> Premiada em 2016, abordou o lado obscuro do mundo da moda, explorando temas como ambição, exploração e obsessão. O tom adulto chamou atenção internacional.</p>

    Verdades Secretas
    Premiada em 2016, abordou o lado obscuro do mundo da moda, explorando temas como ambição, exploração e obsessão. O tom adulto chamou atenção internacional.

     Foto: Divulgação
  • <p>A obra foi escrita por Walcyr Carrasco, dirigida por Mauro Mendonça Filho, e estrelada por Camila Queiroz, Rodrigo Lombardi e Drica Moraes.</p>

    A obra foi escrita por Walcyr Carrasco, dirigida por Mauro Mendonça Filho, e estrelada por Camila Queiroz, Rodrigo Lombardi e Drica Moraes.

     Foto: Divulgação
  • <p>Órfãos da Terra<br /> Vencedora em 2020, trouxe à tona o drama dos refugiados e os efeitos da guerra sobre famílias deslocadas. A narrativa destacou amor, perda e reconstrução.</p>

    Órfãos da Terra
    Vencedora em 2020, trouxe à tona o drama dos refugiados e os efeitos da guerra sobre famílias deslocadas. A narrativa destacou amor, perda e reconstrução.

     Foto: Divulgação
  • <p>A novela foi escrita por Duca Rachid e Thelma Guedes, dirigida por Gustavo Fernández, e teve Julia Dalavia, Renato Góes e Alice Wegmann nos papéis centrais.</p>

    A novela foi escrita por Duca Rachid e Thelma Guedes, dirigida por Gustavo Fernández, e teve Julia Dalavia, Renato Góes e Alice Wegmann nos papéis centrais.

     Foto: Paulo Belote/TV Globo/Divulgação
