Ouro Branco: história de cidade mineira segue junto com a famosa Ouro Preto

Redação Flipar
    Antes da chegada dos colonizadores, a região era habitada por índios da tribo Carijós, os primeiros moradores conhecidos dessas terras. Um dos marcos iniciais da cidade aconteceu com a passagem da bandeira liderada por Borba Gato (foto), Miguel Garcia de Almeida Cunha e Manuel Garcia.

     Foto: GMVR92 wikimedia commons
    Após transpor as dificuldades do terreno, o grupo encontrou sinais de ouro nas encostas da Serra de Deus Livre, nome que a atual Serra de Ouro Branco tinha na época.

     Foto: Glauco Umbelino wikimedia commons
    No entanto, a quantidade encontrada foi abaixo do esperado, o que acabou gerando um desentendimento entre Miguel e Manuel. A partir desse episódio, cada um seguiu caminhos diferentes. Manuel Garcia optou por seguir rumo ao Nordeste e acabou encontrando o ouro de coloração escura na região de Tripuí, dando origem ao nome Ouro Preto (foto).

     Foto: Ouro Preto em 1870 - Cidades brasileiras que preservam o casario colonial português - Domínio Público/Wikimimédia Commons
    Já Miguel Garcia permaneceu nas terras que hoje formam Ouro Branco. O ouro descoberto ali tinha uma coloração mais clara, resultado da presença de paládio.

     Foto: Jorge Colares wikimedia commons
    Por conta dessa diferença de tonalidade, a região ficou conhecida como Ouro Branco, numa referência direta ao contraste com o ouro escuro de Tripuí.

     Foto: Schtone /Wikimédia Commons
    Apesar de ter sido uma das primeiras freguesias de Minas Gerais, elevada à condição oficial em 1724 por um alvará da Rainha Maria I, Ouro Branco nunca teve a mesma expressão econômica que Ouro Preto no que diz respeito à quantidade de ouro extraído.

     Foto: Reproduc?a?o
    As jazidas locais apresentavam menor qualidade. Mesmo assim, a cidade manteve uma importância regional, servindo como ponto estratégico no Caminho Novo, rota do transporte do ouro até o Rio de Janeiro.

     Foto: Flickr Andre Oliveira
    Com o passar dos séculos, Ouro Branco passou por transformações. Hoje, o município é conhecido também por sua relevância industrial. Uma das principais atividades econômicas da cidade é a siderurgia.

     Foto: Reprodução do Instagram @ourobranco.emcena
    A presença da Gerdau Açominas, uma das maiores siderúrgicas do país, faz com que Ouro Branco se destaque no cenário industrial de Minas Gerais, gerando empregos e movimentando a economia local.

     Foto: Divulgação
    Além do setor industrial, Ouro Branco também chama a atenção pela beleza de sua paisagem natural. A Serra de Ouro Branco, tombada em 1978 pelo Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico (IEPHA), é um dos principais cartões-postais da cidade.

     Foto: Tamiranda/wikimédia Commons
    Quem sobe até o Mirante da Serra encontra uma vista ampla da região, com belos vales e montanhas. O local é bastante procurado, principalmente ao entardecer, quando o pôr do sol colore o céu e transforma o cenário.

     Foto: Glauco Umbelino/wikimédia Commons
    Outro destaque é o Parque Estadual da Serra do Ouro Branco, um espaço de conservação que abriga vegetação típica de campos rupestres e uma fauna variada.

     Foto: Flickr Guilherme Schulz
    Suas trilhas são utilizadas tanto por moradores quanto por visitantes que buscam um passeio em meio à natureza, com direito a formações rochosas e espécies de plantas que só ocorrem nesse tipo de ambiente.

     Foto: Tamiranda/wikimédia Commons
    A cidade também preserva suas tradições culturais. A Festa de Santo Antônio, padroeiro de Ouro Branco, é uma das celebrações mais importantes do calendário local.

     Foto: Yaroslav Blanter/wikimédia Commons
    Outro evento que merece menção é o Congado, manifestação de raízes afro-brasileiras que envolve música, dança e religiosidade. Essas festas ajudam a manter viva a identidade cultural da cidade e reforçam o senso de comunidade entre os moradores.

     Foto: Divulgação
    A proximidade com Ouro Preto facilita o acesso de turistas que desejam conhecer mais de uma cidade histórica numa mesma viagem. Muitas pessoas que visitam Ouro Preto acabam estendendo o passeio até Ouro Branco. E o Congado diverte o público.

     Foto: Divulgação
    Ouro Branco, mesmo sem a fama de sua vizinha mais ilustre, tem um papel importante na formação histórica da região e segue cultivando suas raízes, sem abrir mão do desenvolvimento que veio com os tempos modernos.

     Foto: Reprodução do Instagram @ourobranco.emcena
    Quem passa por lá encontra uma cidade que sabe valorizar o passado, respeitar o presente e olhar para o futuro com os pés fincados no chão mineiro.

     Foto: Reprodução do Instagram @ourobranco.emcena
