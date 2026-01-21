Assine
Barbie tem novas edições comemorativas; criatividade conquista colecionadores

    Apresentada oficialmente em março de 1959, a primeira Barbie usava um maiô listrado em preto e branco, tinha o cabelo preso em um rabo de cavalo e foi lançada nas versões loira platinada e morena. Comercializada como um “modelo de moda para adolescentes”, suas roupas foram criadas por Charlotte Johnson, da Mattel. As primeiras unidades foram fabricadas no Japão, com vestimentas costuradas à mão, e cerca de 350 mil bonecas foram vendidas apenas no primeiro ano.

     Foto: Divulgação
    A Barbie também se destacou como um dos primeiros brinquedos a utilizar intensivamente a publicidade televisiva como estratégia de marketing. Estima-se que mais de um bilhão de bonecas tenham sido vendidas em mais de 150 países e, segundo a Mattel, três Barbies são comercializadas a cada segundo.

     Foto: Divulgação Mattel
    Apesar do sucesso, a Barbie recebeu crÃ­ticas por padrÃµes de beleza irreais. Em resposta, a Mattel introduziu, a partir dos anos 1980, maior diversidade de profissÃµes, etnias e tipos de corpo. Assim, ao longo do tempo, a Barbie passou por diversas mudanÃ§as visuais e se transformou para acompanhar debates e mudanÃ§as sociais.

     Foto: DivulgaÃ§Ã£o Mattel
    A partir dos anos 2000, os filmes de animação da Barbie desempenharam papel central na renovação da marca junto às novas gerações. Produzidos majoritariamente para o consumo doméstico e para plataformas de streaming, esses filmes apresentaram narrativas inspiradas em contos clássicos, fantasia e aventura.

     Foto: Divulgação
    Em 2023, o lançamento do filme live-action “Barbie”, estrelado por Margot Robbie, marcou um ponto de inflexão na história da marca. Com uma abordagem metalinguística, o filme refletiu sobre o significado cultural da Barbie, suas contradições e seu impacto social. O sucesso foi imediato, tanto em bilheteria quanto em repercussão cultural, e transformou a produção em um dos maiores eventos cinematográficos do ano.

     Foto: Divulgação/WarnerBros
    O êxito do filme impulsionou a criação de diversas edições especiais da Barbie, baseadas em figurinos e cenários do longa, como a coleção Barbie – O Filme que reproduz um dos visuais mais reconhecíveis da produção.

     Foto: Divulgação
    A Mattel, inclusive, tem uma tradição de lançar edições especiais e comemorativas da Barbie ao longo dos anos. A seguir, confira alguns desses lançamentos.

     Foto: domínio público
    Barbie Dia dos Mortos – Edição comemorativa anual inspirada na celebração mexicana do Día de los Muertos, reconhecida pela UNESCO como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade. A boneca celebra o evento cultural e integra a linha Barbie Signature.

     Foto: Divulgação
    Barbie Holiday (Barbie de Natal) â?? Linha comemorativa lanÃ§ada anualmente desde 1988 para celebrar o perÃ­odo natalino. Cada ediÃ§Ã£o apresenta figurinos temÃ¡ticos e acabamento especial, tornando-se uma das coleÃ§Ãµes comemorativas mais duradouras da histÃ³ria da Barbie.

     Foto: DivulgaÃ§Ã£o
    Barbie Lunar New Year (Ano Novo Lunar) – Criada para comemorar o Ano Novo Lunar, especialmente o Ano Novo Chinês, essa edição comemorativa incorpora símbolos tradicionais da celebração, como cores, padrões e signos do zodíaco.

     Foto: Divulgação
    Barbie Millennium Princess (2000) – Lançada para marcar a virada do milênio e a chegada do ano 2000, essa edição comemorativa se tornou uma das mais populares do período. A boneca celebra simbolicamente o novo milênio.

     Foto: Divulgação
    Barbie Olympic Games – Conjunto de edições comemorativas lançadas em anos de Jogos Olímpicos para celebrar o evento esportivo internacional. As bonecas variaram conforme a edição e o ano, e refletem diferentes modalidades e estilos esportivos.

     Foto: Divulgação
    Barbie Fashion Model Anniversary Editions – Algumas edições da linha Fashion Model Collection foram criadas para comemorar aniversários internos da própria linha, e funcionam como edições comemorativas voltadas exclusivamente ao colecionador adulto. Essas bonecas destacam design sofisticado e produção limitada.

     Foto: Divulgação
    Barbie Signature 12 dias de Halloween (2025) – Edição especial lançada para comemorar o Halloween, com formato de contagem regressiva de 12 dias até a data. Parte da linha Barbie Signature Gold Label, inclui boneca com traje de bruxa vintage, segunda fantasia, acessórios temáticos e certificado de autenticidade.

     Foto: Divulgação
    Barbie Aniversário de 60 Anos (2019) – Lançada para celebrar os 60 anos da Barbie, essa edição comemorativa apresenta uma releitura contemporânea de elementos clássicos da boneca, destacando sua trajetória ao longo de seis décadas. A proposta foi celebrar a evolução estética e cultural da marca.

     Foto: Divulgação
    Barbie Aniversário de 65 Anos (2024) – Desenvolvida para marcar os 65 anos da Barbie, essa edição comemorativa enfatiza o legado histórico da boneca e foi direcionada principalmente ao público colecionador. O design incorpora referências à identidade clássica da Barbie com acabamento premium.

     Foto: Divulgação
    Barbie Birthday Wishes – Linha comemorativa criada para celebrar aniversários. Apesar de recorrente, é oficialmente classificada como edição especial comemorativa, com embalagem e design diferenciados.

     Foto: Divulgação
    Barbie 80 anos da Mattel (2025) – Essa coleÃ§Ã£o foi criada para celebrar os 80 anos da Mattel, fundada em 1945 e comemora um marco institucional da empresa. A ediÃ§Ã£o integra a linha Barbie Signature, com foco no pÃºblico colecionador adulto, e apresenta acabamento premium, figurino especial e embalagem comemorativa.

     Foto: DivulgaÃ§Ã£o
