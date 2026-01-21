Lázaro Ramos: ator lidera ranking das celebridades mais influentes do Brasil
Fernanda Montenegro apareceu em segundo lugar, seguida por Astrid Fontenelle. O grupo dos mais bem colocados também incluiu Érika Januza, Carlos Tramontina e Ivete Sangalo.Foto: - Reprodução Instagram
A pesquisa trouxe também um recorte sobre a geração Z. Neste grupo, Larissa Manoela ficou em primeiro lugar e Lázaro ocupou a quarta colocação.Foto: reprodução instagram
Após esse feito, Taís Araujo compartilhou a notícia em seus stories em uma rede social e, na legenda, parabenizou o marido: “Parabéns, amorzinho! Você merece esse reconhecimento do Brasil. Muito orgulho! Te amo!”, escreveu.Foto: Reprodução Instagram /@taisdeverdade
Os dois estão juntos desde 2004 e têm dois filhos, João Vicente, nascido em 2011, e Maria Antônia, nascida em 2015.Foto: Reprodução Instagram /@taisdeverdade
Inclusive, Lázaro formou casal com Taís Araújo na sua primeira novela, “Cobras e Lagartos”, em 2006, na qual se destacou com o personagem Foguinho e chegou a ser indicado ao Emmy Internacional na categoria de Melhor Ator.Foto: Divulgação
Antes disso, na TV Globo, o ator, nascido em 1º de novembro de 1978 em Salvador, Bahia, havia participado de algumas séries.Foto: Reprodução Globoplay
Na emissora, ainda atuou em outras novelas, como “Lado a Lado” e “Insensato Coração”. Em “Lado a Lado”, exibida em 2012, interpretou o capoeirista Zé Maria e fez par romântico com Camila Pitanga. A novela ganhou o Emmy Internacional de Melhor Telenovela.Foto: Reprodução Globoplay
Protagonizou séries de sucesso, como “Mister Brau”, ao lado de Taís Araújo, e “Aruanas”.Foto: Reprodução Globoplay
Além disso, apresentou programas como “Lazinho com Você”, “Os Melhores Anos das Nossas Vidas” e a cerimônia do Oscar.Foto: Reprodução Instagram /@olazaroramos
Seu primeiro trabalho cinematográfico aconteceu de forma discreta como figurante no filme “Jenipapo”, em 1995.Foto: Reprodução Instagram /@olazaroramos
Em 2003, protagonizou o filme “O Homem que Copiava”, como André, que conta a história de um jovem operador de fotocopiadora que decide imprimir dinheiro falso para conquistar uma vizinha.Foto: Divulgação
Em 2007, protagonizou o filme de sucesso “Ó Paí, Ó”, que mostra um dia de Carnaval em um cortiço no Pelourinho, em Salvador, focado na vida dos moradores, suas paixões e problemas, além da rivalidade com a síndica Dona Joana, que corta a água do prédio.Foto: Reprodução Youtube
Outros títulos de sua filmografia são “O Homem do Ano”, “Meu Tio Matou um Cara”, “A Máquina”, “Saneamento Básico, O Filme”, “O Grande Kilapy”, “Sorria, Você Está Sendo Filmado”, “Ó Paí, Ó 2”, “O Primeiro Natal do Mundo”, entre diversos outros.Foto: Reprodução Instagram /@olazaroramos
Lázaro também é diretor e comandou filmes como “Medida Provisória” e “Um Ano Inesquecível: Outono”.Foto: Reprodução/@olazaroramos
No teatro, além de sua formação inicial no Bando de Teatro Olodum, ele atuou e dirigiu diversas montagens e produções, inclusive peças próprias.Foto: Wikimedia Commons / Teca Lamboglia
Lázaro Ramos também é escritor. Em 2000, lançou o livro infantil “Paparutas”. Depois publicou obras como “A Velha Sentada”, “Caderno de Rimas do João”, “Caderno sem Rimas da Maria”, “Na Minha Pele” e “Você Não é Invisível”.Foto: Divulgação
Suas obras abrangem públicos infantis, juvenis e adultos e incluem títulos selecionados para o Programa Nacional do Livro Didático.Foto: Reprodução Instagram /@olazaroramos