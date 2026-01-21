Belize Pombal renova com a Globo e vai atuar em “Quem Ama Cuida”

Assine
    Ela foi confirmada no elenco de “Quem Ama Cuida”, próxima novela das nove da emissora, escrita por Walcyr Carrasco e dirigida por Amora Mautner. Na produção, Belize terá um papel relevante em um núcleo secundário, com gravações previstas para começar em janeiro.

     Foto: Reprodução Instagram /@belizepombal
    “Quem Ama Cuida” substituirá “Três Graças” e gira em torno do milionário Artur Brandão, interpretado por Antonio Fagundes, assassinado na noite em que anuncia o casamento com Adriana, vivida por Letícia Colin. Injustamente condenada pelo crime, Adriana deixa a prisão anos depois e passa a buscar justiça com a ajuda de Pedro, filho do advogado responsável por sua condenação.

     Foto: Reprodução TV Globo
    Este será o terceiro trabalho de Belize Pombal, nascida em 26 de dezembro de 1985, em São Paulo, em novelas, todas no horário nobre.

     Foto: Reprodução Instagram /@belizepombal
    Foi criada pela mãe solo, com o apoio da avó e das tias, e iniciou no teatro aos 11 anos e formou-se em Artes Cênicas pela Escola de Arte Dramática da USP.

     Foto: Reprodução Instagram /@belizepombal
    Antes de se consolidar como atriz, exerceu diversas profissões: trabalhou como garçonete, atuou em loja e em escritório, além de produzir doces para venda.

     Foto: Reprodução Instagram /@belizepombal
    Sua carreira profissional teve início em 2012 e, entre 2012 e 2019, se dedicou quase exclusivamente ao teatro, atuando em montagens como “Cidade Desmanche”, “Teatro Nosso de Cada Dia”, “Os Coloridos”, “Dona Ivone Lara”, entre outras.

     Foto: Reprodução Instagram /@belizepombal
    Em 2018, interpretou Beatriz na série “Confissões Médicas”, exibida pelo Discovery Channel, produção que mescla depoimentos reais com encenações ficcionais dos acontecimentos, tem como objetivo retratar a realidade do ambiente hospitalar.

     Foto: Divulgação
    Em 2019, viveu Sandra na série “Irmãos Freitas”, que retrata a trajetória do multicampeão mundial de boxe Acelino “Popó” Freitas.

     Foto: Divulgação
    No mesmo ano, interpretou Maria Lúcia na quarta temporada de “Sessão de Terapia”, da GNT, série que acompanha a rotina de um terapeuta e seus pacientes em sessões diárias, e explora angústias, conflitos humanos e a complexidade da saúde mental por meio de um formato inovador.

     Foto: Reprodução Instagram /@belizepombal
    Em 2020, atuou como Débora na série “Onisciente”, da Netflix, uma produção brasileira de ficção científica e suspense distópico ambientada em uma cidade futurista onde todos os cidadãos são monitorados 24 horas por dia por drones individuais. Na trama, Débora é funcionária da prefeitura e atua na administração do sistema de vigilância.

     Foto: Divulgação
    Posteriormente, foi convidada para protagonizar a segunda temporada da série “Justiça”, da Globo. Na produção, interpretou Geíza, uma manicure presa injustamente após impedir que a filha, Sandra, fosse assassinada pelo traficante Renato. A série foi disponibilizada no Globoplay em abril de 2024.

     Foto: Reprodução Instagram /@belizepombal
    Sua estreia em novelas da Globo aconteceu no remake “Renascer”, no papel de Quitéria, mãe de Maria Santa e matriarca de sua família na primeira fase da trama. A atuação foi amplamente elogiada pela crítica e pelo público.

     Foto: Reprodução Instagram /@belizepombal
    Em 2025, interpretou Consuelo em “Vale Tudo”, uma secretária executiva exemplar, esposa de Jarbas e mãe de Daniela e André. A personagem se destaca pela ética e competência e ganha papel central na reta final da novela ao investigar e denunciar Marco Aurélio por fraudes milionárias na empresa.

     Foto: Reprodução Instagram /@belizepombal
    Em entrevistas, Belize reconhece a popularidade alcançada nesta fase da carreira, que fez com que crescesse sua visibilidade nas redes sociais, que utiliza como vitrine profissional. Ainda assim, afirma não ter a sensação de ser famosa e mantém uma postura reservada em relação à vida pessoal.

     Foto: Reprodução Instagram /@belizepombal
    Ela também integrou o coletivo ‘Os Crespos’, composto por atores negros dedicados a pesquisas cênicas e audiovisuais, além da promoção de debates e intervenções públicas.

     Foto: Reprodução Instagram /@belizepombal
