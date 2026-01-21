De palcos a novelas: Rafael Rara vive momento de crescimento na carreira
Na novela, ele interpreta João Raul na fase jovem do personagem, cuja versão adulta é vivida pelo ator Filipe Bragança.
João Raul é um astro do sertanejo que, apesar do sucesso, não se sente realizado profissionalmente. Envolvido com a influenciadora Naiane Sampaio do Amaral, personagem de Isabelle Drummond, o cantor vê a relação estremecer ao reencontrar Diana, sua inspiração de infância, interpretada por Isadora Cruz na fase adulta.
Segundo Lúbia Fernandes, mãe do artista, Rafael chegou ao elenco após participar de um processo seletivo para atores mirins. O teste foi realizado em julho de 2025, na TV Anhanguera, afiliada da TV Globo em Goiás, e o resultado foi divulgado cerca de um mês depois.
Nascido em Goiânia em 12 de dezembro de 2011, Rafael Rara começou a cantar aos dois anos de idade, influenciado pelo pai, Maurício Costa, e pelo irmão mais velho, Lucas.
O primeiro grande salto de visibilidade aconteceu quando ele tinha apenas quatro anos, após um vídeo em que imitava o cantor José Rico viralizar nas redes sociais.
Em 2016, Rafael fez sua estreia em rede nacional no programa “Domingo Show”, da TV Record.
Aos oito anos, gravou seu primeiro EP de sertanejo, com oito faixas, ainda sob o nome de Rafael Fernandes.
Embora o sertanejo raiz, conhecido como “modão”, seja sua principal referência, o artista demonstra um gosto musical eclético, que vai da MPB de Djavan e Roberto Carlos ao rock clássico de Elvis Presley e The Beatles.
Ainda em 2024, Rafael dividiu o palco com o cantor Leonardo durante a Festa da Melancia, realizada em Uruana, na região central de Goiás.
Sobre o encontro, o artista descreveu a experiência como inesquecível. “Foi um sonho que não tem preço. Uma emoção muito grande. Ele é um cara engraçado e muito bacana”, relatou.
Em 2025, Rafael também se apresentou ao lado de Hugo e Guilherme no Arraiá do Bem.
Na ocasião, impressionou a dupla João Bosco e Vinícius e Gusttavo Lima, além de ter recebido reconhecimento público do governador Ronaldo Caiado.
Em uma nova fase de expansão da carreira, Rafael segue aprimorando os estudos de violão e viola.
Além da música e da atuação, o cantor mantém uma rotina equilibrada entre estudos e compromissos profissionais. De acordo com a mãe, ele é organizado e consegue conciliar as duas áreas.
O single de estreia, “Cidadezinha”, inaugura uma nova fase em sua trajetória musical.
Fora dos palcos e dos estúdios, Rafael tem interesses variados. Entre os hobbies, estão visitas a museus, a coleção de objetos antigos e o hábito de restaurar instrumentos e outros itens, atividade que considera relaxante e inspiradora.
