De palcos a novelas: Rafael Rara vive momento de crescimento na carreira

Redação Flipar
  Na novela, ele interpreta João Raul na fase jovem do personagem, cuja versão adulta é vivida pelo ator Filipe Bragança.

    Foto: Reprodução Instagram /@rafaelraracantor

    Na novela, ele interpreta João Raul na fase jovem do personagem, cuja versão adulta é vivida pelo ator Filipe Bragança.

     Foto: Reprodução Instagram /@rafaelraracantor
  João Raul é um astro do sertanejo que, apesar do sucesso, não se sente realizado profissionalmente. Envolvido com a influenciadora Naiane Sampaio do Amaral, personagem de Isabelle Drummond, o cantor vê a relação estremecer ao reencontrar Diana, sua inspiração de infância, interpretada por Isadora Cruz na fase adulta.

    Foto: Divulgação / Globo

    João Raul é um astro do sertanejo que, apesar do sucesso, não se sente realizado profissionalmente. Envolvido com a influenciadora Naiane Sampaio do Amaral, personagem de Isabelle Drummond, o cantor vê a relação estremecer ao reencontrar Diana, sua inspiração de infância, interpretada por Isadora Cruz na fase adulta.

     Foto: Divulgação / Globo
  Segundo Lúbia Fernandes, mãe do artista, Rafael chegou ao elenco após participar de um processo seletivo para atores mirins. O teste foi realizado em julho de 2025, na TV Anhanguera, afiliada da TV Globo em Goiás, e o resultado foi divulgado cerca de um mês depois.

    Foto: Reprodução Instagram /@rafaelraracantor

    Segundo Lúbia Fernandes, mãe do artista, Rafael chegou ao elenco após participar de um processo seletivo para atores mirins. O teste foi realizado em julho de 2025, na TV Anhanguera, afiliada da TV Globo em Goiás, e o resultado foi divulgado cerca de um mês depois.

     Foto: Reprodução Instagram /@rafaelraracantor
  Nascido em Goiânia em 12 de dezembro de 2011, Rafael Rara começou a cantar aos dois anos de idade, influenciado pelo pai, Maurício Costa, e pelo irmão mais velho, Lucas.

    Foto: Reprodução Instagram /@rafaelraracantor

    Nascido em Goiânia em 12 de dezembro de 2011, Rafael Rara começou a cantar aos dois anos de idade, influenciado pelo pai, Maurício Costa, e pelo irmão mais velho, Lucas.

     Foto: Reprodução Instagram /@rafaelraracantor
  O primeiro grande salto de visibilidade aconteceu quando ele tinha apenas quatro anos, após um vídeo em que imitava o cantor José Rico viralizar nas redes sociais.

    Foto: Reprodução Youtube

    O primeiro grande salto de visibilidade aconteceu quando ele tinha apenas quatro anos, após um vídeo em que imitava o cantor José Rico viralizar nas redes sociais.

     Foto: Reprodução Youtube
  Em 2016, Rafael fez sua estreia em rede nacional no programa "Domingo Show", da TV Record.

    Foto: Reprodução Instagram /@rafaelraracantor

    Em 2016, Rafael fez sua estreia em rede nacional no programa “Domingo Show”, da TV Record.

     Foto: Reprodução Instagram /@rafaelraracantor
  Aos oito anos, gravou seu primeiro EP de sertanejo, com oito faixas, ainda sob o nome de Rafael Fernandes.

    Foto: Divulgação

    Aos oito anos, gravou seu primeiro EP de sertanejo, com oito faixas, ainda sob o nome de Rafael Fernandes.

     Foto: Divulgação
  Embora o sertanejo raiz, conhecido como "modão", seja sua principal referência, o artista demonstra um gosto musical eclético, que vai da MPB de Djavan e Roberto Carlos ao rock clássico de Elvis Presley e The Beatles.

    Foto: Reprodução Instagram /@rafaelraracantor

    Embora o sertanejo raiz, conhecido como “modão”, seja sua principal referência, o artista demonstra um gosto musical eclético, que vai da MPB de Djavan e Roberto Carlos ao rock clássico de Elvis Presley e The Beatles.

     Foto: Reprodução Instagram /@rafaelraracantor
  Ainda em 2024, Rafael dividiu o palco com o cantor Leonardo durante a Festa da Melancia, realizada em Uruana, na região central de Goiás.

    Foto: Reprodução Instagram /@rafaelraracantor

    Ainda em 2024, Rafael dividiu o palco com o cantor Leonardo durante a Festa da Melancia, realizada em Uruana, na região central de Goiás.

     Foto: Reprodução Instagram /@rafaelraracantor
  Sobre o encontro, o artista descreveu a experiência como inesquecível. "Foi um sonho que não tem preço. Uma emoção muito grande. Ele é um cara engraçado e muito bacana", relatou.

    Foto: Reprodução Globoplay

    Sobre o encontro, o artista descreveu a experiência como inesquecível. “Foi um sonho que não tem preço. Uma emoção muito grande. Ele é um cara engraçado e muito bacana”, relatou.

     Foto: Reprodução Globoplay
  Em 2025, Rafael também se apresentou ao lado de Hugo e Guilherme no Arraiá do Bem.

    Foto: Reprodução Youtube

    Em 2025, Rafael também se apresentou ao lado de Hugo e Guilherme no Arraiá do Bem.

     Foto: Reprodução Youtube
  Na ocasião, impressionou a dupla João Bosco e Vinícius e Gusttavo Lima, além de ter recebido reconhecimento público do governador Ronaldo Caiado.

    Foto: Reprodução Instagram /@rafaelraracantor

    Na ocasião, impressionou a dupla João Bosco e Vinícius e Gusttavo Lima, além de ter recebido reconhecimento público do governador Ronaldo Caiado.

     Foto: Reprodução Instagram /@rafaelraracantor
  Em uma nova fase de expansão da carreira, Rafael segue aprimorando os estudos de violão e viola.

    Foto: Reprodução Instagram /@rafaelraracantor

    Em uma nova fase de expansão da carreira, Rafael segue aprimorando os estudos de violão e viola.

     Foto: Reprodução Instagram /@rafaelraracantor
  Além da música e da atuação, o cantor mantém uma rotina equilibrada entre estudos e compromissos profissionais. De acordo com a mãe, ele é organizado e consegue conciliar as duas áreas.

    Foto: Reprodução Youtube

    Além da música e da atuação, o cantor mantém uma rotina equilibrada entre estudos e compromissos profissionais. De acordo com a mãe, ele é organizado e consegue conciliar as duas áreas.

     Foto: Reprodução Youtube
  O single de estreia, "Cidadezinha", inaugura uma nova fase em sua trajetória musical.

    Foto: Divulgação

    O single de estreia, “Cidadezinha”, inaugura uma nova fase em sua trajetória musical.

     Foto: Divulgação
  Fora dos palcos e dos estúdios, Rafael tem interesses variados. Entre os hobbies, estão visitas a museus, a coleção de objetos antigos e o hábito de restaurar instrumentos e outros itens, atividade que considera relaxante e inspiradora.

    Foto: Reprodução Instagram /@rafaelraracantor

    Fora dos palcos e dos estúdios, Rafael tem interesses variados. Entre os hobbies, estão visitas a museus, a coleção de objetos antigos e o hábito de restaurar instrumentos e outros itens, atividade que considera relaxante e inspiradora.

     Foto: Reprodução Instagram /@rafaelraracantor
