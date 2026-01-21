Com tradução para mais de 50 idiomas, “The Chosen” entra no Livro dos Recordes
-
O novo ciclo está disponível em 50 idiomas com legendas e em 36 com dublagem dentro do aplicativo oficial da série.Foto: The Chosen press photos/Wikimédia
-
Mike Kennedy, vice-presidente de marketing da The Come and See Foundation, a organização responsável pelo financiamento e pela tradução da produção, celebrou a conquista.Foto: Divulgação
-
“É sempre bom celebrar esses marcos quando se está em uma jornada rumo a uma visão grandiosa, do tamanho de Deus… Para Come and See, nossa missão é tornar o Jesus autêntico acessível a todos ao redor do mundo por meio de The Chosen”, afirmou Kennedy.Foto: Reprodução do Youtube Canal The Chosen Brasil
-
O reconhecimento faz parte de um projeto ambicioso: que a série tenha tradução para 95% da população mundial.Foto: Reprodução do Youtube Canal The Chosen Brasil
-
-
Atualmente, “The Chosen” já pode ser assistida em 86 idiomas legendados e 58 dublados no aplicativo oficial.Foto: Reprodução do Youtube Canal The Chosen Brasil
-
O trabalho de tradução envolve uma rede extensa de profissionais, o que dá a dimensão do feito obtido pela série.Foto: Reprodução do Youtube Canal The Chosen Brasil
-
Assim que as filmagens são concluídas, entra em cena uma equipe formada por linguistas, teólogos, pastores e estudiosos da Bíblia, que adaptam cuidadosamente cada diálogo ao contexto cultural de cada idioma.Foto: Reprodução do Youtube Canal The Chosen Brasil
-
-
Depois dessa etapa, os dubladores assumem a tarefa de dar voz às personagens em dezenas de línguas diferentes.Foto: Reprodução do Youtube Canal The Chosen Brasil
-
Desde sua estreia, mais de 280 milhões de pessoas em 175 países já assistiram à série “The Chosen”.Foto: Reprodução do Youtube Canal The Chosen Brasil
-
Em grande parte, todas as temporadas da produção foram viabilizadas por meio de financiamento coletivo, com contribuições de 105 mil apoiadores individuais ou grupos espalhados por 150 países.Foto: Reprodução do Youtube Canal The Chosen Brasil
-
-
Após um piloto em 2017, a série “The Chosen” estreou em 2019 como um projeto inovador na representação televisiva da vida de Jesus de Nazaré, sob a criação, direção e codificação de Dallas Jenkins.Foto: Reprodução do Youtube Canal The Chosen Brasil
-
Ambientada na Judeia e na Galileia do século I, a narrativa adota um viés distinto ao apresentar Jesus a partir do olhar das pessoas que estiveram ao seu redor, como discípulos, seguidores e personagens das parábolas.Foto: Reprodução do Youtube Canal The Chosen Brasil
-
Mais do que apenas recontar fatos bíblicos, a produção procura construir diálogos mais íntimos, com contextos culturais detalhados e arcos de personagem que mergulham na humanidade daqueles que viram Jesus.Foto: Divulgação
-
-
Jenkins já comentou em entrevistas que o objetivo era criar algo que pudesse ser “maratonado”, como séries usuais de streaming, e que também permitisse ao público sentir-se imerso na jornada dos protagonistas.Foto: Divulgação
-
Outro diferencial está no modelo de financiamento: a série atraiu grande mobilização pelo público e tornou-se um dos maiores projetos de crowdfunding da história da mídia televisiva.Foto: Divulgação
-
Em termos de exibição, além de plataformas de streaming, como Netflix e Prime, houve lançamentos em salas de cinema para certas temporadas, fortalecendo sua presença global.Foto: Divulgação
-
-
Quanto à sua extensão, “The Chosen” foi concebida para sete temporadas, de acordo com entrevistas de Dallas Jenkins, que posicionam a temporada 5 como o início da reta final e as temporadas 6 e 7 abordando, respectivamente, a crucificação de Jesus e o período pós-ressurreição.Foto: Divulgação
-
O núcleo de atores da série conta com Jonathan Roumie como Jesus, acompanhado por Shahar Isaac no papel de Simão Pedro, Elizabeth Tabish como Maria Madalena e Paras Patel como Mateus.Foto: Reprodução do Youtube Canal The Chosen Brasil