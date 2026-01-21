Assine
Com tradução para mais de 50 idiomas, “The Chosen” entra no Livro dos Recordes

Redação Flipar
  • <p>O novo ciclo está disponível em 50 idiomas com legendas e em 36 com dublagem dentro do aplicativo oficial da série.</p>

     Foto: The Chosen press photos/Wikimédia
  • <p>Mike Kennedy, vice-presidente de marketing da The Come and See Foundation, a organização responsável pelo financiamento e pela tradução da produção, celebrou a conquista.</p>

     Foto: Divulgação
  • <p>“É sempre bom celebrar esses marcos quando se está em uma jornada rumo a uma visão grandiosa, do tamanho de Deus… Para Come and See, nossa missão é tornar o Jesus autêntico acessível a todos ao redor do mundo por meio de The Chosen”, afirmou Kennedy.</p>

     Foto: Reprodução do Youtube Canal The Chosen Brasil
  • <p>O reconhecimento faz parte de um projeto ambicioso: que a série tenha tradução para 95% da população mundial.</p>

     Foto: Reprodução do Youtube Canal The Chosen Brasil
  • <p>Atualmente, “The Chosen” já pode ser assistida em 86 idiomas legendados e 58 dublados no aplicativo oficial.</p>

     Foto: Reprodução do Youtube Canal The Chosen Brasil
  • <p>O trabalho de tradução envolve uma rede extensa de profissionais, o que dá a dimensão do feito obtido pela série.</p>

     Foto: Reprodução do Youtube Canal The Chosen Brasil
  • <p>Assim que as filmagens são concluídas, entra em cena uma equipe formada por linguistas, teólogos, pastores e estudiosos da Bíblia, que adaptam cuidadosamente cada diálogo ao contexto cultural de cada idioma.</p>

     Foto: Reprodução do Youtube Canal The Chosen Brasil
  • <p>Depois dessa etapa, os dubladores assumem a tarefa de dar voz às personagens em dezenas de línguas diferentes.</p>

     Foto: Reprodução do Youtube Canal The Chosen Brasil
  • <p>Desde sua estreia, mais de 280 milhões de pessoas em 175 países já assistiram à série “The Chosen”.</p>

     Foto: Reprodução do Youtube Canal The Chosen Brasil
  • <p>Em grande parte, todas as temporadas da produção foram viabilizadas por meio de financiamento coletivo, com contribuições de 105 mil apoiadores individuais ou grupos espalhados por 150 países.</p>

     Foto: Reprodução do Youtube Canal The Chosen Brasil
  • <p>Após um piloto em 2017, a série “The Chosen” estreou em 2019 como um projeto inovador na representação televisiva da vida de Jesus de Nazaré, sob a criação, direção e codificação de Dallas Jenkins.</p>

     Foto: Reprodução do Youtube Canal The Chosen Brasil
  • <p>Ambientada na Judeia e na Galileia do século I, a narrativa adota um viés distinto ao apresentar Jesus a partir do olhar das pessoas que estiveram ao seu redor, como discípulos, seguidores e personagens das parábolas.</p>

     Foto: Reprodução do Youtube Canal The Chosen Brasil
  • <p>Mais do que apenas recontar fatos bíblicos, a produção procura construir diálogos mais íntimos, com contextos culturais detalhados e arcos de personagem que mergulham na humanidade daqueles que viram Jesus.</p>

     Foto: Divulgação
  • <p>Jenkins já comentou em entrevistas que o objetivo era criar algo que pudesse ser “maratonado”, como séries usuais de streaming, e que também permitisse ao público sentir-se imerso na jornada dos protagonistas.</p>

     Foto: Divulgação
  • <p>Outro diferencial está no modelo de financiamento: a série atraiu grande mobilização pelo público e tornou-se um dos maiores projetos de crowdfunding da história da mídia televisiva.</p>

     Foto: Divulgação
  • <p>Em termos de exibição, além de plataformas de streaming, como Netflix e Prime, houve lançamentos em salas de cinema para certas temporadas, fortalecendo sua presença global.</p>

     Foto: Divulgação
  • <p>Quanto à sua extensão, “The Chosen” foi concebida para sete temporadas, de acordo com entrevistas de Dallas Jenkins, que posicionam a temporada 5 como o início da reta final e as temporadas 6 e 7 abordando, respectivamente, a crucificação de Jesus e o período pós-ressurreição.</p>

     Foto: Divulgação
  • <p>O núcleo de atores da série conta com Jonathan Roumie como Jesus, acompanhado por Shahar Isaac no papel de Simão Pedro, Elizabeth Tabish como Maria Madalena e Paras Patel como Mateus.</p>

     Foto: Reprodução do Youtube Canal The Chosen Brasil
