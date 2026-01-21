Assine
Entenda por que os gafanhotos cor de rosa são raros e vivem pouco

Redação Flipar
    Foi o que aconteceu, por exemplo, em julho de 2023, quando o fotógrafo Gary Phillips, de 65 anos, viu um gafanhoto rosa em seu jardim, no País de Gales. Ele podava os caules de algumas dálias quando percebeu o inseto.

     Foto: Reprodução do Site Meus Animais
    O fotógrafo não conhecia a espécie e deduziu que, de fato, seria algo especial. “Nunca tinha ouvido falar deles. Percebi que era um gafanhoto rosa e imaginei que fosse muito raro”, disse Gary.

     Foto: Reprodução do Site Portal Norte
    O caso aconteceu no vilarejo de Llandegfan, na ilha de Anglesey, que fica no noroeste do País de Gales.

     Foto: youtube Canal Alle Vídeo 5,1
    Essa ilha tem, inclusive, o título de Área de Destacada Beleza Natural, concedido a locais bem preservados e importantes do Reino Unido.

     Foto: Velela - wikimedia commons
    O animal encontrado por Gary é da espécie gafanhoto-do-campo, que, geralmente, aparece nas cores verde ou marrom (ou ambas combinadas).

     Foto: Imagem de Ralf Kunze por Pixabay
    A cor rosa se deve a uma mutação genética chamada de eritrismo, quando o gafanhoto produz em maior quantidade uma proteína avermelhada.

     Foto: Facebook Rosa
    O rosa acaba dificultando a proteção do animal porque a cor se destaca entre a folhagem. Gafanhotos verdes, por outro lado, conseguem se esconder facilmente na plantação para escapar de predadores.

     Foto: Imagem de Feliciano Moya López por Pixabay
    Seus inimigos naturais são outros insetos, pássaros, algumas aves, roedores e pequenos mamíferos (inclusive morcegos, os temidos mamíferos voadores).

     Foto: Youtube/ PeritoAnimal
    Por isso, embora oficialmente a expectativa de vida de todos os gafanhotos seja a mesma (4 meses), os que têm cor rosa tendem a viver menos porque são alvos de predadores com maior facilidade.

     Foto: youtube Canal Super Curiosidade
    Segundo o site ‘Green Me’, especializado em meio ambiente e saúde, a proporção é de um gafanhoto rosa para cada 500 verdes dessa espécie, que integra a família Tettigoniidae.

     Foto: Reprodução do Instagram @conexaoplaneta_
    O gafanhoto rosa está presente, principalmente, na Europa, na Ásia, Estados Unidos e Canadá.

     Foto: Youtube Canal Omroep Flevoland
    Uma curiosidade que vale para todos os gafanhotos: eles se comunicam por meio de um som gerado pelo atrito de suas asas, quando uma encosta na outra.

     Foto: youtube Canal Alle Vídeo 5,1
    Esse som é fundamental no acasalamento, pois ele é útil na fase de aproximação entre o macho e a fêmea.

     Foto: youtube Canal Alle Vídeo 5,1
    Os gafanhotos – sejam rosa ou verdes – também têm características físicas em comum: 3 pares de pernas, 1 par de antenas e 2 pares de asas, que os protegem e os ajudam a saltar mais longe.

     Foto: Imagem de Andreas Hoja por Pixabay
    Como os gafanhotos são herbívoros (se alimentam de plantas), eles costumam ser classificados como pragas por causarem prejuízos em plantações.

     Foto: Imagem de Myléne por Pixabay
    As famosas nuvens de gafanhotos – que unem milhares deles – são capazes de percorrer 150 quilômetros em um dia

     Foto: Youtube Cana Alle Vídeo 5,1 e Divulgação Senasa
    A ‘nuvem’ de gafanhotos avança quando as condições são favoráveis: tempo seco e quente, com vento.

     Foto:
    Os gafanhotos têm hábitos, principalmente, diurnos. Mas podem se alimentar e acasalar também durante a noite.

     Foto: Reprodução do Facebook Biofaces
