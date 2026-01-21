Assine
overlay
Início Galeria
Galeria

Safira encontrada no Sri Lanka pode bater por muito recorde de pedra preciosa mais cara da história

RF
Redação Flipar
  • <p>Batizada de “Estrela da Terra Pura”, a pedra tem 3.563 quilates e reúne características extremamente raras.</p>

    Batizada de “Estrela da Terra Pura”, a pedra tem 3.563 quilates e reúne características extremamente raras.

     Foto: Reprodução do Youtube Canal Newsfirst English
  • <p>Embora encontrada em 2023, seu potencial só foi confirmado agora, em janeiro de 2026, após rigorosas avaliações técnicas e certificações laboratoriais.</p>

    Embora encontrada em 2023, seu potencial só foi confirmado agora, em janeiro de 2026, após rigorosas avaliações técnicas e certificações laboratoriais.

     Foto: Reprodução do Youtube Canal METRO TV
  • <p>Ela foi encontrada em uma mina próxima à cidade de Rathnapura, apelidada de “cidade das gemas”.</p>

    Ela foi encontrada em uma mina próxima à cidade de Rathnapura, apelidada de “cidade das gemas”.

     Foto: Reprodução do Youtube Canal Newsfirst English
  • <p>A avaliação técnica foi conduzida pelo gemólogo Ashan Amarasinghe, que destacou o asterismo excepcional da pedra (efeito óptico de seis raios perfeitamente definidos).</p>

    A avaliação técnica foi conduzida pelo gemólogo Ashan Amarasinghe, que destacou o asterismo excepcional da pedra (efeito óptico de seis raios perfeitamente definidos).

     Foto: Reprodução do Youtube Canal Arirang News
  • <p>Embora o valor oficial ainda não tenha sido estabelecido, estimativas apontam um preço entre US$ 300 milhões e US$ 400 milhões (em torno de R$ 2,14 bilhões).</p>

    Embora o valor oficial ainda não tenha sido estabelecido, estimativas apontam um preço entre US$ 300 milhões e US$ 400 milhões (em torno de R$ 2,14 bilhões).

     Foto: Reprodução do Youtube Canal Arirang News
  • <p>As safiras são pedras preciosas da família do corindon, compostas por óxido de alumínio.</p>

    As safiras são pedras preciosas da família do corindon, compostas por óxido de alumínio.

     Foto: Museum of Natural History/Wikimédia Commons
  • <p>Embora a cor azul seja a mais icônica — resultante da presença de ferro e titânio —, elas também existem em tons de rosa, amarelo, verde e roxo.</p>

    Embora a cor azul seja a mais icônica — resultante da presença de ferro e titânio —, elas também existem em tons de rosa, amarelo, verde e roxo.

     Foto: Wiener Edelstein Zentrum/Wikimédia Commons
  • <p>Com dureza 9 na escala Mohs, a safira é um dos materiais mais resistentes da Terra, perdendo apenas para o diamante.</p>

    Com dureza 9 na escala Mohs, a safira é um dos materiais mais resistentes da Terra, perdendo apenas para o diamante.

     Foto: Kluka/Wikimédia Commons
  • <p>Essa durabilidade a torna ideal não apenas para a alta joalheria, mas também para fins industriais, como vidros de relógios de luxo e componentes eletrônicos.</p>

    Essa durabilidade a torna ideal não apenas para a alta joalheria, mas também para fins industriais, como vidros de relógios de luxo e componentes eletrônicos.

     Foto: Image by Hans from Pixabay
  • <p>Além do Sri Lanka, as principais jazidas de safira estão no Mianmar, Madagascar e Austrália.</p>

    Além do Sri Lanka, as principais jazidas de safira estão no Mianmar, Madagascar e Austrália.

     Foto: Pithecanthropus4152/Wikimédia Commons
  • <p>Além da beleza, as safiras simbolizam sabedoria, realeza e proteção desde a Antiguidade.</p>

    Além da beleza, as safiras simbolizam sabedoria, realeza e proteção desde a Antiguidade.

     Foto: Image by Monika from Pixabay
  • <p>O Sri Lanka, onde a “Estrela da Terra Pura” foi encontrada, é um país insular do sul da Ásia, localizado no oceano Índico, ao sudeste da Índia.</p>

    O Sri Lanka, onde a “Estrela da Terra Pura” foi encontrada, é um país insular do sul da Ásia, localizado no oceano Índico, ao sudeste da Índia.

     Foto: Pexels/CK Seng
  • <p>Com uma história milenar que remonta a mais de 2.500 anos, a ilha abriga oito locais declarados Patrimônio Mundial pela UNESCO, incluindo a icônica Cidade Antiga de Sigiriya.</p>

    Com uma história milenar que remonta a mais de 2.500 anos, a ilha abriga oito locais declarados Patrimônio Mundial pela UNESCO, incluindo a icônica Cidade Antiga de Sigiriya.

     Foto: Dylan Shaw/Unsplash
  • <p>O país conta com uma geografia diversificada que vai de praias tropicais de areia dourada a montanhas cobertas por neblina e plantações de chá.</p>

    O país conta com uma geografia diversificada que vai de praias tropicais de areia dourada a montanhas cobertas por neblina e plantações de chá.

     Foto: Jerry Kavan/Unsplash
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay