Safira encontrada no Sri Lanka pode bater por muito recorde de pedra preciosa mais cara da história
Batizada de “Estrela da Terra Pura”, a pedra tem 3.563 quilates e reúne características extremamente raras.Foto: Reprodução do Youtube Canal Newsfirst English
Embora encontrada em 2023, seu potencial só foi confirmado agora, em janeiro de 2026, após rigorosas avaliações técnicas e certificações laboratoriais.Foto: Reprodução do Youtube Canal METRO TV
Ela foi encontrada em uma mina próxima à cidade de Rathnapura, apelidada de “cidade das gemas”.Foto: Reprodução do Youtube Canal Newsfirst English
A avaliação técnica foi conduzida pelo gemólogo Ashan Amarasinghe, que destacou o asterismo excepcional da pedra (efeito óptico de seis raios perfeitamente definidos).Foto: Reprodução do Youtube Canal Arirang News
Embora o valor oficial ainda não tenha sido estabelecido, estimativas apontam um preço entre US$ 300 milhões e US$ 400 milhões (em torno de R$ 2,14 bilhões).Foto: Reprodução do Youtube Canal Arirang News
As safiras são pedras preciosas da família do corindon, compostas por óxido de alumínio.Foto: Museum of Natural History/Wikimédia Commons
Embora a cor azul seja a mais icônica — resultante da presença de ferro e titânio —, elas também existem em tons de rosa, amarelo, verde e roxo.Foto: Wiener Edelstein Zentrum/Wikimédia Commons
Com dureza 9 na escala Mohs, a safira é um dos materiais mais resistentes da Terra, perdendo apenas para o diamante.Foto: Kluka/Wikimédia Commons
Essa durabilidade a torna ideal não apenas para a alta joalheria, mas também para fins industriais, como vidros de relógios de luxo e componentes eletrônicos.Foto: Image by Hans from Pixabay
Além do Sri Lanka, as principais jazidas de safira estão no Mianmar, Madagascar e Austrália.Foto: Pithecanthropus4152/Wikimédia Commons
Além da beleza, as safiras simbolizam sabedoria, realeza e proteção desde a Antiguidade.Foto: Image by Monika from Pixabay
O Sri Lanka, onde a “Estrela da Terra Pura” foi encontrada, é um país insular do sul da Ásia, localizado no oceano Índico, ao sudeste da Índia.Foto: Pexels/CK Seng
Com uma história milenar que remonta a mais de 2.500 anos, a ilha abriga oito locais declarados Patrimônio Mundial pela UNESCO, incluindo a icônica Cidade Antiga de Sigiriya.Foto: Dylan Shaw/Unsplash
O país conta com uma geografia diversificada que vai de praias tropicais de areia dourada a montanhas cobertas por neblina e plantações de chá.Foto: Jerry Kavan/Unsplash