Os incomodados estão se mudando: Famosos que saíram dos Estados Unidos por causa de Donald Trump
Algumas dessas personalidades, insatisfeitas com o cenário político atual, foram além das críticas e decidiram se mudar para outro país.Foto: Reprodução/Instagram
Em meio às controvérsias da administração Trump, veja quem são os famosos que saíram de mala e cuia dos Estados Unidos!Foto: Montagem/Wikimedia Commons/Divulgação/Reprodução Instagram
Ellen DeGeneres e Portia de Rossi – A apresentadora revelou que ela e sua esposa decidiram deixar os Estados Unidos e se mudar definitivamente para o Reino Unido após a reeleição de Donald Trump.Foto: Reprodução/Instagram
Em um evento na Inglaterra, Ellen comentou ainda que as duas consideram se casar novamente no Reino Unido, diante das tentativas da Igreja Batista nos EUA de reverter e até anular o casamento gay.Foto: Reprodução/Instagram
Rosie O’Donnell – Atriz e comediante muito famosa na TV americana, O’Donnell já era conhecida por suas críticas a Trump. Em março de 2025, ela anunciou que havia deixado o país e se mudado para a Irlanda, onde tenta conseguir cidadania junto da sua filha.Foto: Reprodução/YouTube
“Quando soubermos que todos os cidadãos têm direitos iguais garantidos na América, aí sim vamos considerar voltar”, declarou.Foto: Reprodução/Instagram
James Cameron – O cineasta, conhecido por dirigir filmes como “Titanic” e “Avatar”, declarou que não pretende retornar a morar nos Estados Unidos, citando as políticas de Donald Trump como um dos motivos.Foto: Wikimedia Commons/Angela George
Natural do Canadá, Cameron vive há 14 anos na Nova Zelândia e já iniciou o processo de cidadania no país. “Vejo um afastamento de tudo o que é decente”, disse ele em uma entrevista dada em fevereiro de 2025.Foto: Divulgação
“A América não representa nada se não representar aquilo pelo que sempre se destacou historicamente. Ela vira uma ideia vazia, e acho que estão esvaziando isso o mais rápido possível em benefício próprio”, acrescentou o diretor.Foto: Reprodução/YouTube
Eva Longoria – A atriz se referiu aos Estados Unidos como um país “distópico” ao justificar sua saída do país. Ela passou a dividir sua vida entre México e Espanha.Foto: Wikimedia Commons/Harald Krichel
Embora tenha inicialmente justificado a mudança por motivos profissionais, Longoria admitiu à revista “Marie Claire” que a reeleição de Donald Trump foi um fator decisivo para sua decisão.Foto: Wikimedia Commons/ Peabody Awards
Sophie Turner – Embora seja britânica de nascença, a atriz, conhecida por viver Sansa em “Game of Thrones”, viveu nos Estados Unidos entre 2019 e 2024. Porém, após o fim de seu casamento com o cantor Joe Jonas, ela voltou ao Reino Unido.Foto: Wikimedia Commons/Georges Biard
Em entrevistas às revistas Harper’s Bazaar e Vogue, ela relatou que fatores como a violência armada e a perda de direitos das mulheres pesaram em sua decisão.Foto: Reprodução/YouTube
Ao citar o massacre escolar de Uvalde, em 2022, Turner afirmou que “não conseguia imaginar ser mãe de uma daquelas crianças” sabendo que o país “prefere garantir o direito às armas em vez de garantir o direito à vida.”Foto: Reprodução
Richard Gere – O ator e sua família foram morar na Espanha em 2024, após a reeleição de Trump. Oficialmente, ele justificou que sua esposa é espanhola e merecia estar próxima de sua cultura, família e amigos.Foto: Reprodução/Instagram
No entanto, o ator já expressou em entrevistas uma forte preocupação com os rumos dos Estados Unidos, afirmando que o país segue uma “direção muito sombria”.Foto: Wikimedia Commons/Arielaortizb
Robin Wright – A atriz, conhecida pela série “House of Cards”, contou que tem vivido e trabalhado no Reino Unido, onde diz encontrar mais “tranquilidade” em comparação aos Estados Unidos.Foto: David Giesbrecht/Netflix
Ela não citou diretamente Donald Trump, mas afirmou à revista Times que considera a América um “caos” em comparação com a “liberdade” que encontrou no Reino Unido.Foto: Wikimedia Commons/Georges Biard