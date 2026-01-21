Tomar: cidade portuguesa ligada aos Templários lidera ranking de “tesouros escondidos” da Europa
O levantamento considerou critérios como belezas naturais, custo das hospedagens, qualidade da gastronomia e condições climáticas. Veja as dez cidades que se destacaram no ranking!Foto: Wikimédia Commons
10º) Beaumaris, País de Gales, Reino Unido: Essa charmosa cidade costeira localizada na ilha de Anglesey combina arquitetura georgiana, ruas históricas e vista para o Estreito de Menai.Foto: Mike Baldwin/Wikimédia Commons
Beaumaris também é famosa por seu impressionante castelo medieval, o Beaumaris Castle (Patrimônio Mundial da UNESCO), construído no século 13 por ordem do rei Eduardo I.Foto: Llywelyn2000/Wikimédia Commons
9º) Labeaume, França: Labeaume é um vilarejo localizado no sul da França, na região de Ardèche, famosa por sua beleza natural e arquitetura rústica.Foto: Romainbehar/Wikimédia Commons
Labeaume também é famosa por seus jardins suspensos, piscinas naturais de águas cristalinas e concertos ao ar livre durante o verão.Foto: Divulgação
8º) Sibiu, Romênia: Fundada por colonos saxões no século 12, Sibiu é uma das cidades mais bonitas e bem preservadas da TransilvâniaFoto: Imagem de Tudor George por Pixabay
Em 2007, foi eleita Capital Europeia da Cultura graÃ§as a seus museus, teatros e festivais ao longo do ano. As “janelas com olhos” nos telhados sÃ£o uma marca registrada da cidade.Foto: -Andrei Stroe/WikimÃ©dia Commons
7º) Valdoviño, Espanha: Localizado na costa norte da Galiza, Valdoviño é conhecido por suas deslumbrantes paisagens naturais e praias ideais para o surfe.Foto: Divulgação
Além das praias, o vilarejo mantém o autêntico espírito galego, com celeiros tradicionais espalhados entre casas de granito e tabernas que servem polvo à feira.Foto: - Flickr Xulio Barreiro
6º) Beynac-et-Cazenac, França: Esta é uma pitoresca vila medieval na região da Dordonha, que mais parece saída de um conto de fadas. Já foi classificada como um dos “Mais Belos Vilarejos da França”.Foto: Chensiyuan/Wikimédia Commons
As ruelas de paralelepípedos levam a casinhas de pedra com telhados de lousa, muitas transformadas em charmosas estalagens. Além disso, o Château de Beynac, construído no século 12, é um dos grandes tesouros locais.Foto: Flickr Sergio Zeiger
5Âº) Bremm, Alemanha: Bremm Ã© uma pequena vila localizada Ã s margens do rio Mosela, no oeste da Alemanha, famosa por seus vinhedos em encostas Ãngremes.Foto: Michielverbeek/WikimÃ©dia Commons
Um dos destaques é o Calmont, considerado o vinhedo mais inclinado da Europa. Casinhas de enxaimel, adegas familiares e o Castelo de Reichsburg nas proximidades dão todo um charme para a região.Foto: Imagem de Tom por Pixabay
4º) Puy-l’Évêque, França: Esse charmoso vilarejo, que fica no sul da França, encanta com suas casas medievais empilhadas sobre o rio e ruas sinuosas de paralelepípedos.Foto: - Imagem de saeuk oh por Pixabay
A cidade é cercada por vinhedos da região de Cahors, famosa por seus vinhos tintos. O cenário é complementado por belas paisagens, mercados locais e um típico ambiente rural francês.Foto: - Segala75/Wikimédia Commons
3º) Nafplio, Grécia: Nafplio é uma cidade portuária encantadora, famosa por suas praias de águas cristalinas e o imponente Forte Palamidi. Foi a primeira capital da Grécia moderna, entre 1823 e 1834.Foto: Luu/Wikimédia Commons
As principais atrações de Nafplio incluem o castelo de Palamidi, os tradicionais cafés à beira-mar e o forte de Bourtzi, situado em uma ilhota no porto.Foto: - Ken Russell Salvador/Wikimédia Commons
2º) Brisighella, Itália: Essa é uma encantadora vila medieval na região da Emilia-Romagna. A cidade é dominada por três colinas que abrigam a Rocca Manfrediana, o Santuário de Monticino e a Torre do Relógio.Foto: Divulgação
As ruas estreitas e arborizadas, como a Via degli Asini, preservam o charme histórico do local. Isso sem falar no azeite de oliva de alta qualidade produzido na região!Foto: Vanni Lazzari/Wikimédia Commons
1º) Tomar, Portugal: Eleito o “melhor tesouro escondido” da Europa, Tomar é uma histórica cidade portuguesa construída em 1160 e situada na região central do país.Foto: Vitor Oliveira/Wikimédia Commons
A cidade, cheia de ruas charmosas e jardins, tem forte ligação com a Ordem dos Templários. É um destino popular para quem deseja conhecer a história medieval de Portugal.Foto: Alves gaspar /Wikimédia Commons