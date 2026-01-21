Assine
overlay
Início Galeria
Galeria

Arqueólogos encontram ‘Chão de ossos’ em charmosa cidade da Holanda

RF
Redação Flipar
  • <p>A descoberta foi em Alkmaar, uma charmosa cidade holandesa conhecida por seu mercado tradicional de queijos, que ocorre desde 1593. Além disso, conta com belos canais, museus e uma rica herança histórica.</p>

    A descoberta foi em Alkmaar, uma charmosa cidade holandesa conhecida por seu mercado tradicional de queijos, que ocorre desde 1593. Além disso, conta com belos canais, museus e uma rica herança histórica.

     Foto: Reprodução/YouTube
  • <p>Os arqueólogos identificaram o piso de ladrilhos desgastados, intercalados com ossos de gado cuidadosamente cortados e organizados em um padrão geométrico preciso.</p>

    Os arqueólogos identificaram o piso de ladrilhos desgastados, intercalados com ossos de gado cuidadosamente cortados e organizados em um padrão geométrico preciso.

     Foto: Divulgação/Equipe de arqueologia do Município de Alkmaar
  • <p>Os ossos, cortados de forma padronizada, foram posicionados com as extremidades superiores voltadas para cima, seguindo uma técnica incomum.</p>

    Os ossos, cortados de forma padronizada, foram posicionados com as extremidades superiores voltadas para cima, seguindo uma técnica incomum.

     Foto: Divulgação/Equipe de arqueologia do Município de Alkmaar
  • <p>Apesar de rara, essa abordagem já foi registrada em outras cidades da Holanda, como Hoorn, Enkhuizen (foto) e Edam. Todas são cidades históricas conhecidas por suas tradições marítimas e vínculos com a Era de Ouro Holandesa. Todas possuem belos canais, edifícios históricos bem preservados e cultura ligada ao comércio e à pesca</p>

    Apesar de rara, essa abordagem já foi registrada em outras cidades da Holanda, como Hoorn, Enkhuizen (foto) e Edam. Todas são cidades históricas conhecidas por suas tradições marítimas e vínculos com a Era de Ouro Holandesa. Todas possuem belos canais, edifícios históricos bem preservados e cultura ligada ao comércio e à pesca

     Foto: wikimedia commons Ben Bender
  • <p>Nancy de Jong, arqueóloga líder da equipe, classificou a descoberta como “extraordinária”. “É sempre um privilégio encontrar vestígios de uma era passada e desvendar os mistérios da nossa história”, disse Nancy.</p>

    Nancy de Jong, arqueóloga líder da equipe, classificou a descoberta como “extraordinária”. “É sempre um privilégio encontrar vestígios de uma era passada e desvendar os mistérios da nossa história”, disse Nancy.

     Foto: Divulgação/Equipe de arqueologia do Município de Alkmaar
  • <p>Apesar de o prédio atual ter sido construído em 1609, o piso feito de ossos, datado do século 15, sugere uma história mais antiga e misteriosa para o local.</p>

    Apesar de o prédio atual ter sido construído em 1609, o piso feito de ossos, datado do século 15, sugere uma história mais antiga e misteriosa para o local.

     Foto: Divulgação/Equipe de arqueologia do Município de Alkmaar
  • <p>Uma das hipóteses sugere que a estrutura pode ter sido erguida sobre os restos de um edifício anterior, algo bastante comum naquela época.</p>

    Uma das hipóteses sugere que a estrutura pode ter sido erguida sobre os restos de um edifício anterior, algo bastante comum naquela época.

     Foto: wikimedia commons Rene Cortin
  • <p>Até o momento, os pesquisadores não chegaram a uma conclusão definitiva sobre as razões para o uso de ossos na construção do piso.</p>

    Até o momento, os pesquisadores não chegaram a uma conclusão definitiva sobre as razões para o uso de ossos na construção do piso.

     Foto: Divulgação/Equipe de arqueologia do Município de Alkmaar
  • <p>Uma possível explicação seria a falta de materiais adequados na época ou até um significado simbólico ou religioso.</p>

    Uma possível explicação seria a falta de materiais adequados na época ou até um significado simbólico ou religioso.

     Foto: Gábor Bejó por Pixabay
  • <p>“O piso de ladrilhos mostra desgaste significativo devido ao uso extensivo. A inclusão de ossos pode ter sido uma solução econômica, ou eles podem ter servido a um propósito relacionado ao comércio ou atividade conduzida aqui”, afirmou a arqueóloga líder.</p>

    “O piso de ladrilhos mostra desgaste significativo devido ao uso extensivo. A inclusão de ossos pode ter sido uma solução econômica, ou eles podem ter servido a um propósito relacionado ao comércio ou atividade conduzida aqui”, afirmou a arqueóloga líder.

     Foto: reprodução/instagram
  • <p>De acordo com o Archaeology News, a descoberta em Alkmaar representa uma chance rara para arqueólogos explorarem as técnicas de construção e os hábitos culturais da população local no século 15.</p>

    De acordo com o Archaeology News, a descoberta em Alkmaar representa uma chance rara para arqueólogos explorarem as técnicas de construção e os hábitos culturais da população local no século 15.

     Foto: wikimedia commons Dutchgamer(Yusuf Babayusuf)
  • <p>A um jornal local, a vereadora de patrimônio de Alkmaar, Anjo van de Ven, afirmou que “este é um achado incrivelmente fascinante”. “Ele demonstra que ainda há muito a ser descoberto sobre a história da nossa cidade”, concluiu ela.</p>

    A um jornal local, a vereadora de patrimônio de Alkmaar, Anjo van de Ven, afirmou que “este é um achado incrivelmente fascinante”. “Ele demonstra que ainda há muito a ser descoberto sobre a história da nossa cidade”, concluiu ela.

     Foto: wikimedia commons Rene Cortin
  • <p>Localizada a apenas cerca de 40 km ao norte de Amsterdã, Alkmaar é uma encantadora cidade localizada na província da Holanda do Norte, nos Países Baixos.</p>

    Localizada a apenas cerca de 40 km ao norte de Amsterdã, Alkmaar é uma encantadora cidade localizada na província da Holanda do Norte, nos Países Baixos.

     Foto: reprodução/youtube
  • <p>Com uma população de aproximadamente 110 mil habitantes, Alkmaar tem uma atmosfera tranquila e é rica em história. É famosa por seu tradicional mercado de queijos.</p>

    Com uma população de aproximadamente 110 mil habitantes, Alkmaar tem uma atmosfera tranquila e é rica em história. É famosa por seu tradicional mercado de queijos.

     Foto: wikimedia commons René Cortin
  • <p>A cidade tem suas origens no século 10, quando era um pequeno assentamento, mas ganhou destaque no século 16, durante a “Guerra dos Oitenta Anos”, quando se tornou um símbolo de resistência contra os espanhóis.</p>

    A cidade tem suas origens no século 10, quando era um pequeno assentamento, mas ganhou destaque no século 16, durante a “Guerra dos Oitenta Anos”, quando se tornou um símbolo de resistência contra os espanhóis.

     Foto: reprodução/youtube
  • <p>Em 1573, Alkmaar foi palco de um importante cerco que terminou com a vitória dos defensores locais, marcando o início de uma série de vitórias holandesas na luta pela independência.</p>

    Em 1573, Alkmaar foi palco de um importante cerco que terminou com a vitória dos defensores locais, marcando o início de uma série de vitórias holandesas na luta pela independência.

     Foto: wikimedia commons Txllxt TxllxT
  • <p>Esse evento histórico é comemorado anualmente com o festival “Ontzet van Alkmaar”.</p>

    Esse evento histórico é comemorado anualmente com o festival “Ontzet van Alkmaar”.

     Foto: wikimedia commons Rene Cortin
  • <p>O mercado de queijos de Alkmaar é uma grande atração turística, especialmente durante os meses de abril a setembro, quando ocorre todas as sextas-feiras, na Waagplein, a praça principal da cidade.</p>

    O mercado de queijos de Alkmaar é uma grande atração turística, especialmente durante os meses de abril a setembro, quando ocorre todas as sextas-feiras, na Waagplein, a praça principal da cidade.

     Foto: reprodução/youtube
  • <p>Nessa praça, encontra-se o Waag, um edifício histórico do século 14, onde acontece a tradicional pesagem dos queijos Gouda.</p>

    Nessa praça, encontra-se o Waag, um edifício histórico do século 14, onde acontece a tradicional pesagem dos queijos Gouda.

     Foto: reprodução/youtube
  • <p>O espetáculo inclui apresentações, demonstrações de negociação e a venda dos queijos, atraindo muitos visitantes.</p>

    O espetáculo inclui apresentações, demonstrações de negociação e a venda dos queijos, atraindo muitos visitantes.

     Foto: reprodução/youtube
  • <p>A cidade também é reconhecida por sua arquitetura medieval bem preservada e edifícios históricos, como a Igreja de São Lourenço (Sint Laurenskerk), uma imponente construção gótica do século 15, famosa por seu órgão.</p>

    A cidade também é reconhecida por sua arquitetura medieval bem preservada e edifícios históricos, como a Igreja de São Lourenço (Sint Laurenskerk), uma imponente construção gótica do século 15, famosa por seu órgão.

     Foto: reprodução/youtube
  • <p>Alkmaar é facilmente acessível a partir de Amsterdã, com uma viagem de trem que leva cerca de 40 minutos, o que a torna uma excelente opção para uma visita de um dia ou um ponto de parada em um roteiro maior pela Holanda.</p>

    Alkmaar é facilmente acessível a partir de Amsterdã, com uma viagem de trem que leva cerca de 40 minutos, o que a torna uma excelente opção para uma visita de um dia ou um ponto de parada em um roteiro maior pela Holanda.

     Foto: Reprodução/YouTube
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay