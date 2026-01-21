Assine
Estrada construída por moradores em penhasco impressiona na China

Redação Flipar
    Ela fica nas montanhas remotas de Guizhou, na China, e foi construída por moradores locais na década de 1970.

     Foto: Xiaoyang Ou/Unsplash
    A estrada nasceu da necessidade urgente de levar água das montanhas para as plantações e conectar vilas isoladas.

     Foto: Joshua Fernandez/Unsplash
    Sem acesso a máquinas ou tecnologia, os habitantes utilizaram apenas martelos, formões e cordas.

     Foto: Reproduc?a?o/YouTube
    Eles abriram um estreito canal direto na rocha que também funcionava como trilha e chegavam a trabalhar por horas suspensos sobre o abismo.

     Foto: Reproduc?a?o/YouTube
    A obra é considerada um feito da engenharia popular que desafia a gravidade, com trechos que tem impressionantes 40 cm de largura!

     Foto: Reproduc?a?o/YouTube
    Como a região tem um relevo extremamente acidentado, o caminho improvisado tornou-se vital para a sobrevivência da comunidade.

     Foto: Reproduc?a?o/YouTube
    Hoje em dia, a estrada é considerada um patrimônio histórico e um símbolo de coragem e persistência dos moradores.

     Foto: Reproduc?a?o/YouTube
    Além disso, a engenhosidade demonstra a inteligência adaptativa e a precisão milimétrica de uma comunidade sem recursos técnicos.

     Foto: Reproduc?a?o/YouTube
    Apesar de ter perdido a função original de irrigação para tubulações modernas, a estrutura ainda resiste ao tempo.

     Foto: Reproduc?a?o/YouTube
    O lugar se tornou um polo de visitação e um testemunho do poder da adaptação humana diante da natureza extrema.

     Foto: Reproduc?a?o/YouTube
    A província está localizada no sudoeste da China e tem uma população de cerca de 38,6 milhões habitantes.

     Foto: Reproduc?a?o/YouTube
    A área é predominantemente montanhosa (cerca de 92,5% do território), caracterizada por vales profundos e cavernas de calcário.

     Foto: Reproduc?a?o/YouTube
    A regiÃ£o Ã© habitada por diversas minorias Ã©tnicas â?? como Miao e Dong â?? que preservam tradiÃ§Ãµes, festivais e arquitetura em madeira.

     Foto: Wikimedia Commons/Hhhh2
    Nessas aldeias, a vida é comunitária e baseada na agricultura, no cultivo de arroz em terraços e na criação de gado.

     Foto: Reproduc?a?o/YouTube
    Nos últimos anos, o governo tem investido em infraestrutura, como a construção de pontes e rodovias, para acelerar o desenvolvimento regional Guizhou.

     Foto: Reproduc?a?o/YouTube
