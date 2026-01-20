Assine
Maestro homenageia ave que imita mais de 20 espécies

Redação Flipar
    Distribuído em florestas da América do Sul, incluindo Panamá, Trinidad, Peru, Bolívia e Amazônia brasileira, o japiim se alimenta principalmente de insetos, mas também consome frutas e néctar.

     Foto: flickr - Bernard DUPONT
    Suas características físicas incluem plumagem preta com detalhes amarelos, bico fino e olhos azuis vibrantes.

     Foto: flickr - Bernard DUPONT
    A espécie foi avaliada como Pouco Preocupante na Lista Vermelha da União Internacional para Conservação da Natureza de 2020. Veja outras curiosidades sobre essa ave singular!

     Foto: flickr - Félix Uribe
    Além de ser chamado de xexéu, essa ave também é chamada de japu e japiim, pertencente à família Icteridae, que inclui outras espécies como graúnas e chopins.

     Foto: flickr - Bernard DUPONT
    Os machos e fêmeas são semelhantes, mas os machos tendem a ser um pouco maiores.

     Foto: flickr - Gerry Zambonini
    Uma característica marcante do japiim é seu comportamento social. Eles são aves gregárias, vivendo em bandos e construindo ninhos em colônias.

     Foto: flickr - glorious journey photography
    Os ninhos são feitos de fibras vegetais entrelaçadas, em formato de bolsa alongada, pendurados em árvores altas, geralmente próximos a colmeias de vespas ou formigas, uma estratégia para proteger os ovos e filhotes de predadores.

     Foto: wikimedia commons/creative commons/Trout1960
    A vocalização do japu é alta e variada, incluindo uma série de assobios e gritos que servem para comunicação dentro do grupo.

     Foto: flickr - Geoff Gallice
    Ele tem uma habilidade incrível de imitar sons, como os de tucanos, periquitos e até macacos-de-cheiro.

     Foto: flickr - Bernard DUPONT
    As fêmeas brigam para conseguir os melhores lugares para fazer seus ninhos, garantindo que sejam seguros para os ovos. Já os machos competem entre si, principalmente por meio do canto.

     Foto: wikimedia commons/DiverDave
    Eles fazem uma espécie de duelo musical, e quem não consegue acompanhar ou completar as músicas perde a competição.

     Foto: wikimedia commons/DickDaniels
    O japiim é um pássaro tão importante que inspirou o nome do bairro Japiim, em Manaus (AM), fundado em 31 de março de 1969. Naquela época, era comum avistar muitos desses pássaros na região.

     Foto: divulgação/pedro braga jr
    Existem três tipos de japiim: o Cacicus cela cela, encontrado na Colômbia, Bolívia e Brasil; o Cacicus cela vitellinus, que vive do Panamá à Colômbia; e o Cacicus cela flavicrissus, presente do Equador ao Peru.

     Foto: Marcelo/Pixabay
    No Brasil, o xexÃ©u Ã© bastante comum em regiÃµes de florestas tropicais, cerrados e Ã¡reas abertas, especialmente na AmazÃŽnia e no Pantanal.

     Foto: wikimedia commons/DiogoKanoutÃ©
    O pássaro já foi homenageado pelo maestro paraense Waldemar Henrique (1905-1995) em uma de suas composições chamada Lendas Amazônicas.

     Foto: reprodução
    A música foi interpretada pela pianista Patrícia Valadão em 2009, durante o recital de mestrado de Isabela de Figueiredo Santos na Escola de Música da UFMG.

     Foto: montagem/reprodução/flickr - Michael Bowman
