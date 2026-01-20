Assine
‘Catedral subterrânea’ contra enchentes chama atenção no Japão

Redação Flipar
  • <p>O G-Cans, oficialmente chamado de “Canal de Descarga Subterrânea Externa da Área Metropolitana”, é considerado o maior do mundo em prevenção de inundações.</p>

     Foto: Dddeco at Japanese Wikipedia
  • <p>A estrutura foi construída para evitar que rios e canais transbordem durante épocas de chuvas fortes e tufões no Japão.</p>

     Foto: Reprodução/YouTube
  • <p>O “templo” fica localizado entre Showa, em Tóquio, e Kasukabe, na província de Saitama.</p>

     Foto: Wikimedia Commons/Ebiebi2
  • <p>Ele é composto por cinco imensos reservatórios de 70 metros de profundidade, conectados a um túnel subterrâneo de 6,5 km de extensão.</p>

     Foto: Reprodução/YouTube
  • <p>O túnel tem 10 metros de largura e fica a aproximadamente 50 metros abaixo do solo.</p>

     Foto: Wikimedia Commons/ ????
  • <p>Quando o nível dos rios sobe demais, a água é levada até um enorme reservatório final, construído com 59 colunas de concreto, cada uma com 20 metros de altura e pesando 500 toneladas.</p>

     Foto: Wikimedia Commons/Amano Jun-ichi
  • <p>Esse espaço lembra o interior de uma catedral, com 25 metros de altura e 177 metros de comprimento — por isso o apelido de “templo”.</p>

     Foto: Reprodução/YouTube
  • <p>O sistema conta com 78 poderosas bombas capazes de bombear impressionantes 200 toneladas de água por segundo!</p>

     Foto: Reprodução/YouTube
  • <p>A força das bombas é tão grande que equivale a motores de um Boeing 737.</p>

     Foto: Unsplash/Arkananta Adi Budicahyono
  • <p>O sistema coleta a água de rios como o Oochi Kotone, Kuramatsu, Nagakawa e Arakawa (foto).</p>

     Foto: Wikimedia Commons/Syced
  • <p>Depois, essa água é bombeada para o rio Edogawa, que fica em um nível mais baixo e faz o transporte até o mar.</p>

     Foto: Wikimedia Commons/Creative Commons/LERK
  • <p>A construÃ§Ã£o do G-Cans durou 13 anos, entre 1993 e 2006, e custou cerca de 2,2 bilhÃµes de dÃ³lares.</p>

     Foto: ReproduÃ§Ã£o/YouTube
  • <p>Além de proteger Tóquio contra enchentes perigosas, o sistema também virou uma atração turística.</p>

     Foto: Reprodução/YouTube
  • <p>Durante os períodos de seca, é possível visitar o local em passeios guiados.</p>

     Foto: Wikimedia Commons/Ubahnverleih
  • <p>Além disso, a “catedral subterrânea” também já foi usada como cenário de filmes, clipes musicais e comerciais.</p>

     Foto: Reprodução/YouTube
  • <p>O Japão enfrenta problemas históricos com inundações devido ao seu relevo montanhoso, à presença de muitos rios e ao clima propenso a chuvas intensas e tufões.</p>

     Foto: Reprodução/YouTube
  • <p>A região de Tóquio possui um grande número de rios e sofreu com urbanização e industrialização, o que agravou sua vulnerabilidade a enchentes.</p>

     Foto: Yu Kato/Unsplash
  • <p>Ao longo do tempo, o país adotou medidas como a “Lei do Rio” (1896), que exigia a construção de diques, mas elas foram insuficientes.</p>

     Foto: Wikimedia Commons/Marie-Sophie Mejan
  • <p>O devastador tufão Vera, em setembro de 1959, causou a morte de mais de 5 mil pessoas e deixou 39 mil feridos. A partir dali, o governo japonês começou a investir em planos efetivos contra inundações.</p>

     Foto: Wikimedia Commons/??????????
