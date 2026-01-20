Assine
Ponte submersa traz curiosidades sobre a ocupação humana

Redação Flipar
    As descobertas foram publicadas na revista “Communications Earth e Environment”. Elas ajudam nos estudos sobre a presença humana nessa área, já que há uma escassez de evidências arqueológicas e documentais sobre a colonização do Mediterrâneo.

     Foto: Domínio Público
    A análise da ponte de 7,6 metros de comprimento, que está submersa na Caverna Genovesa, levou os pesquisadores a concluírem que sua construção data de quase 6 mil anos.

     Foto: Divulgação/R. Landreth
    Bogdan Onac, professor da Escola de Geociências da Universidade do Sul da Flórida, declarou à CNN ser provável que a ponte na ilha de Maiorca (foto) tenha sido usada por 500 anos até ser engolida pela água.

     Foto: M.A.Perelló Divulgação
    Cavernas são estruturas naturais que despertam grande curiosidade dos leigos e atraem cientistas para pesquisas. Muitas, inclusive, são pontos de visitação pelo planeta. Veja curiosidades sobre cavernas pelo mundo.

     Foto: Imagem de Roberto Lee Cortes por Pixabay
    Caverna em Tulum(México) – Recentemente, pesquisadores do Instituto Nacional de Antropologia e História do México (INAH) encontraram uma estrutura que, segundo os estudos, era usada pelos antigos maias para captar água da chuva. A descoberta estava no Parque Nacional de Tulum, um sítio arqueológico bem preservado.

     Foto: Divulgação Instituto Nacional de Antropologia e História do México (INAH).
    Caverna Castelbouc (França) – Cientistas franceses anunciaram a descoberta de três pegadas de dinossauros durante uma expedição à caverna Castelbouc, no platô Causse Méjean, no sul da França. Com 1,25 metro de comprimento, as pegadas pertenceram a alguns dos maiores seres vivos do mundo.

     Foto: Divulgação Universidade de Borgonha
    Caverna Veryovkina (Rússia) – Localizada no Maciço Arabika, na República russa da Abkhazia, é a caverna mais profunda medida na Terra até hoje. A profundidade é de 2.223 metros, ultrapassa por pouco a vizinha Krubera-Voronia, que detinha o recorde anterior de 2.197 metros.

     Foto: Petr Lyubimov/Wikipedia
    Mammoth ( EUA) – A caverna fica no Parque Nacional de Mammoth Cave, ou seja, a caverna dá nome ao parque. Situada no estado de Kentucky. Ela tem cerca de 591 km com rochas sedimentares. Passarelas dão acesso a diversos pontos dessa gruta.

     Foto: Bruce Cage - Flickr
    Reed Flute Cave (China) – Fica a 5 km do centro de Guilin, em Guangxi. Acredita-se que a caverna tenha 180 milhões de anos.

     Foto: Imagem de Tracey Wong por Pixabay
    Sistema Ox Bel Ha (México) – Fica no estado de Quintana Roo e é uma caverna subaquática com 346 metros de largura. Pesquisadores conseguiram descobrir uma conexão entre dois grandes sistemas (Sac Actún e Dos Ojos). E a água é tão clara que permite visualizar as formações que estão submersas.

     Foto: outube Canal David Dusek
    Waitomo Glowworm (Nova Zelândia) – Essa caverna atrai visitantes há mais de 120 anos. Foi descoberta por indígenas sob o campo de King Country, uma das principais regiões agrícolas do país.

     Foto: Toribio Jesus Rivera - Flickr
    Hölloch (Suíça) – Essa caverna, em Muotha, é notável por ficar a 938 metros de profundidade. É a segunda maior da Europa e foi formada pelo chamado Carste, termo que designa o relevo criado pela dissolução química de rochas. Percorrer certos trechos é pura aventura.

     Foto: Eigenes Werk wikimedia commons
    Caverna-Hang-Son-Doong-Doug-Knuth (Vietnã) – Caverna com 9 km e 200 metros de altura. Declarada como Patrimônio da Humanidade pela Unesco em 2003.

     Foto: Doug Knuth - Wikiméda Commons
    Cavernas de Água Clara (Malásia) – Ficam em Sarawak e se chamam Gua Air Jernih. Este sistema de cavernas interligadas foi descoberto em 1978 e tem 224 km – o nono maior do planeta.

     Foto: Sunrise Odyssey wikimedia commons
    Caverna dos Cristais (México) – Fica na mina de Naica, no estado de Chihuahua. Tem cristais gigantes de selenite, alguns dos maiores do mundo, e faz tanto calor lá dentro que a visita tem que ser rápida. Fica a 120 metros de profundidade e a temperatura chega a 50ºC.

     Foto: Reprodução do site viayor.com
    Grutas de Jeita Grotto (LÃ­bano) – Complexo de duas cavernas de pedra calcÃ¡ria cÃ¡rstica, interligadas, totalizand 9 km no vale de Nahr al-Kalb.

     Foto: FunkMonk wikimedia commons
    Cenote dos Ojos (México) – Cavernas inundadas por águas cristalinas, ligadas a rios subterrâneos, chamadas popularmente de “piscinas misteriosas”. Reza a lenda maia que elas se formaram há milhares de anos pela queda de meteoros.

     Foto: dronepicr - Wikimédia Commons
    Caverna de Thuam Lamg (Tailândia)- Fica nas montanhas Doi Nang Non, ao longo da fronteira com Mianmar, em Chiang Rai. um sistema de cavernas longo e estreito pontuado por algumas câmaras subterrâneas.

     Foto: Reprodução
    Ã? a caverna que ficou famosa porque um grupo de 12 garotos de um time de futebol tailandÃªs ficou preso e precisou ser resgatado. Durante uma chuva forte, formou-se um rio subterrÃ¢neo e eles ficaram presos, mas depois foram salvos.

     Foto: NBR wikimedia commons
    Toca da Boa Vista (Brasil) – Maior caverna brasileira, localizada em Campo Formoso, Bahia. É também a maior do hemisfério sul, com 100 km de extensão. É uma gruta seca, com temperatura de 30ºC, depósitos de fósseis e galerias com sedimentos espessos.

     Foto: Reprodução YouTube
    Caverna-Optymistychna (Ucrânia) – É uma caverna de gesso localizada perto da vila ucraniana de Korolivka, Chortkiv Raion.

     Foto: Reprodução Facebook
    Caverna do Diabo (Brasil) – Fica no Parque Estadual Caverna do Diabo, em Eldorado (SP). É a maior caverna do estado. Descoberta por pesquisadores há mais de 100 anos. Dos 8.650m de extensão, 600m são acessíveis aos turistas, com sistema de luz, passarelas, escadas e corrimãos

     Foto: Webysther wikimedia commons
    Grutas de Longmen (China) – Ficam entre duas montanhas, separadas pelo rio Yishui, a 13 quilómetros ao sul da cidade de Luoyang, na Província de Henan.

     Foto: MAITE ELORZA - Flickr
    Gruta Azul (Brasil) – Uma das mais famosas cavidades naturais subterrâneas do estado do Rio de Janeiro, a Gruta Azul possui uma paisagem surpreendente. Ela fica em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos, e é famosa por ter a tonalidade azul que se forma quando o sol penetra na caverna.

     Foto: dronepicr wikimedia commons
    Gruta Eisriesenwelt (Áustria) – É a maior caverna de gelo do planeta. Leva o nome da cidade onde está situada, perto de Salzburgo. Tem 42 km e recebe 200 mil visitantes por ano.

     Foto: Natur- und Wellnesshotel - Flickr
