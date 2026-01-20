Assine
Mortadela: o sabor popular que atravessa séculos de história

Redação Flipar
  • <p>Veja nesta galeria dados sobre a sua origem, produção, composição. Curiosidades sobre esse embutido que é apreciado por muitos.</p>

    Veja nesta galeria dados sobre a sua origem, produção, composição. Curiosidades sobre esse embutido que é apreciado por muitos.

     Foto: Jeremy Keith wikimedia commons
    A mortadela é um embutido feito de carne de porco, especiarias e gordura, finamente moídos, emulsionados e cozidos. Tem textura macia e sabor suave e condimentado.

     Foto: E4024 wikimedia commons
    O nome “mortadela” vem do latim mortarium (almofariz), usado para triturar a carne, ou de “myrtatum,” relacionado ao uso de mirto como tempero na antiguidade.

     Foto: JJ Georges - wikimedia commons
    A mortadela tem origem na cidade de Bolonha, Itália, onde é um símbolo gastronômico protegido pelo selo de Indicação Geográfica Protegida.

     Foto: Steffen Brinkmann/Wikimédia Commons
    Registros mostram que a mortadela já era consumida no Império Romano, mas foi em Bolonha, na Idade Média, que ganhou a forma conhecida hoje.

     Foto: Stefano Brush Parisi - wikimedia commons
    Muitos festivais celebram a mortadela, como o “MortadellaBÃ²,” realizado anualmente em Bolonha, ItÃ¡lia, destacando sua qualidade. Outros tambÃ©m sÃ£o feitos ao redor do mundo, tendo a mortadela como carro-chefe.

     Foto: Romerito Pontes wikimedia commons
    Algumas versões incorporam pimenta calabresa e outras especiarias para um sabor mais forte, atendendo a preferências regionais.

     Foto: Adrião wikimedia commons
    Além de recheios de sanduíches, a mortadela é usada em tortas, pastéis, saladas e até como cobertura de pizzas.

     Foto: YANDSHOUDAITYW 0286 - wikimedia commons
    Com a demanda por alimentos vegetais, existem alternativas veganas feitas à base de proteínas vegetais como soja, ervilha e trigo.

     Foto: Youtube/ RANGO
    Em algumas regiões, pequenas fábricas artesanais de mortadela são fonte importante de renda e turismo gastronômico.

     Foto: Ian Alexander - wikimedia commons
    Na Europa, produtos como a mortadela têm padrões rigorosos, assegurando o uso de carnes selecionadas e processos controlados.

     Foto:
    Entre os fabricantes de mortadela reconhecidos estão empresas italianas como Negroni, Beretta e Felsineo, famosas pela qualidade.

     Foto: Divulgação
    A mortadela foi trazida por imigrantes italianos e rapidamente incorporada na culinária brasileira devido ao seu custo-benefício.

     Foto: Youtube/ RANGO
    Nos últimos anos, pequenas produções de mortadela artesanal têm buscado agregar valor ao produto com ingredientes regionais e processos tradicionais.

     Foto: Ramagliolo9 wikimedia commons
    Produtores modernos têm investido em embalagens ecológicas e carnes de origem sustentável para reduzir o impacto ambiental.

     Foto: Dion Hinchcliffe wikimedia commons
    A mortadela combina bem com vinhos tintos leves, cervejas artesanais e até espumantes, que equilibram o sabor gorduroso do embutido.

     Foto: Wolfgang Claussen/Pixabay
    Em pratos tradicionais da Itália, a mortadela é usada para rechear massas como tortellini ou para criar pastas cremosas.

     Foto:
    Embora não seja considerada saudável, existem versões com menos sal e gordura para atender dietas com restrições calóricas. A mortadela é comparável ao bologna americano, embora este seja geralmente mais simples em sabor e qualidade.

     Foto:
    No Brasil, grandes marcas como Sadia e Perdigão popularizaram a mortadela em mercados com preços acessíveis.

     Foto: Divulgação
    Países como Itália e Brasil são grandes exportadores de mortadela para mercados como Estados Unidos e Japão, onde o consumo cresce.

     Foto: Divulgação Beretta
    Nutricionistas recomendam consumo moderado e alertam para a necessidade de optar por produtos de maior qualidade e menor teor de conservantes.

     Foto: ildirettore wikimedia commons
