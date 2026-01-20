Polícia suspeita de ataque de cães selvagens após ‘sinais’ em corpo de mulher encontrado em praia da Austrália

Reconhecida como Patrimônio Mundial da UNESCO, a ilha é famosa por seus ecossistemas únicos, como florestas tropicais que crescem diretamente sobre dunas de areia.Foto: Flickr - David Stanley
A ilha também abriga mais de cem lagos de água doce, como o famoso Lake McKenzie, de águas cristalinas.Foto: Wikimedia Commons/UrbanDruid
Além da beleza natural, a ilha abriga uma fauna rica, sendo um dos últimos refúgios para dingos de linhagem pura.Foto: Wikimedia Commons/UrbanDruid
Os dingos são canídeos selvagens nativos da Austrália, descendentes de lobos asiáticos que chegaram ao continente há milhares de anos.Foto: Wikimedia Commons/Newretreads
Adaptados a diversos ambientes, eles vivem em desertos, florestas e regiões costeiras, e se destacam pela grande resistência física.Foto: Flickr - Sarah
Os dingos desempenham um papel vital como predadores de topo, ajudando a controlar populações de herbívoros e espécies invasoras.Foto: Wikimedia Commons/Clément Bardot
Fisicamente, eles têm pelagem amarelada ou avermelhada, orelhas eretas e uma cauda peluda.Foto: Pixabay
Sua natureza é estritamente selvagem; eles raramente ladram, comunicando-se apenas por meio de uivos e rosnados.Foto: Flickr - John Englart
Eles caçam em grupo ou sozinhos, e se alimentam de pequenos e médios animais, como cangurus, coalas, coelhos e roedores.Foto: Flickr – TheGirlsNY