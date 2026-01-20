Assine
overlay
Início Galeria
Animais

Polícia suspeita de ataque de cães selvagens após ‘sinais’ em corpo de mulher encontrado em praia da Austrália

RF
Redação Flipar
  • <p>A polícia ainda investiga se a jovem se afogou e foi atacada posteriormente ou se foi vítima direta dos dingos.</p>

    A polícia ainda investiga se a jovem se afogou e foi atacada posteriormente ou se foi vítima direta dos dingos.

     Foto: Flickr - TSUinternational Tarleton State University
  • <p>A segunda hipótese é considerada a mais provável devido ao histórico de ataques de dingos na região.</p>

    A segunda hipótese é considerada a mais provável devido ao histórico de ataques de dingos na região.

     Foto: Flickr/Wikimedia Commons
  • <p>Em 2023, um menino de 10 anos foi mordido e arrastado para a água por animais da espécie enquanto caminhava em uma praia. Por sorte, ele foi salvo pela mãe e sofreu apenas ferimentos leves.</p>

    Em 2023, um menino de 10 anos foi mordido e arrastado para a água por animais da espécie enquanto caminhava em uma praia. Por sorte, ele foi salvo pela mãe e sofreu apenas ferimentos leves.

     Foto: Karlel/Pixabay
  • <p>Algumas semanas depois, duas turistas foram atacadas por dingos no mesmo local.</p>

    Algumas semanas depois, duas turistas foram atacadas por dingos no mesmo local.

     Foto: Pexels/Line Knipst
  • <div class=
    Foto: Wikimedia Commons/caccamo
  • <p>Reconhecida como Patrimônio Mundial da UNESCO, a ilha é famosa por seus ecossistemas únicos, como florestas tropicais que crescem diretamente sobre dunas de areia.</p>

    Reconhecida como Patrimônio Mundial da UNESCO, a ilha é famosa por seus ecossistemas únicos, como florestas tropicais que crescem diretamente sobre dunas de areia.

     Foto: Flickr - David Stanley
  • <p>A ilha também abriga mais de cem lagos de água doce, como o famoso Lake McKenzie, de águas cristalinas.</p>

    A ilha também abriga mais de cem lagos de água doce, como o famoso Lake McKenzie, de águas cristalinas.

     Foto: Wikimedia Commons/UrbanDruid
  • <p>Além da beleza natural, a ilha abriga uma fauna rica, sendo um dos últimos refúgios para dingos de linhagem pura.</p>

    Além da beleza natural, a ilha abriga uma fauna rica, sendo um dos últimos refúgios para dingos de linhagem pura.

     Foto: Wikimedia Commons/UrbanDruid
  • <p>Os dingos são canídeos selvagens nativos da Austrália, descendentes de lobos asiáticos que chegaram ao continente há milhares de anos.</p>

    Os dingos são canídeos selvagens nativos da Austrália, descendentes de lobos asiáticos que chegaram ao continente há milhares de anos.

     Foto: Wikimedia Commons/Newretreads
  • <p>Adaptados a diversos ambientes, eles vivem em desertos, florestas e regiões costeiras, e se destacam pela grande resistência física.</p>

    Adaptados a diversos ambientes, eles vivem em desertos, florestas e regiões costeiras, e se destacam pela grande resistência física.

     Foto: Flickr - Sarah
  • <p>Os dingos desempenham um papel vital como predadores de topo, ajudando a controlar populações de herbívoros e espécies invasoras.</p>

    Os dingos desempenham um papel vital como predadores de topo, ajudando a controlar populações de herbívoros e espécies invasoras.

     Foto: Wikimedia Commons/Clément Bardot
  • <p>Fisicamente, eles têm pelagem amarelada ou avermelhada, orelhas eretas e uma cauda peluda.</p>

    Fisicamente, eles têm pelagem amarelada ou avermelhada, orelhas eretas e uma cauda peluda.

     Foto: Pixabay
  • <p>Sua natureza é estritamente selvagem; eles raramente ladram, comunicando-se apenas por meio de uivos e rosnados.</p>

    Sua natureza é estritamente selvagem; eles raramente ladram, comunicando-se apenas por meio de uivos e rosnados.

     Foto: Flickr - John Englart
  • <p>Eles caçam em grupo ou sozinhos, e se alimentam de pequenos e médios animais, como cangurus, coalas, coelhos e roedores.</p>

    Eles caçam em grupo ou sozinhos, e se alimentam de pequenos e médios animais, como cangurus, coalas, coelhos e roedores.

     Foto: Flickr – TheGirlsNY
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay