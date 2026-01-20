Arara viraliza ao demonstrar “esperteza” para saborear água de coco
-
O pássaro impressiona ao segurar o coco com o bico, equilibrá-lo e beber todo o líquido de uma vez. Depois, sem a menor preocupação, descarta o fruto lá de cima, arrancando risadas do público.Foto: Reprodução/Instagram
-
Cientistas afirmam que há animais no planeta com habilidades que os colocam como os mais inteligentes depois dos seres humanos. Listamos alguns pra você conhecer.Foto: Pixabay
-
Os golfinhos são capazes de realizar uma comunicação complexa e exibem comportamentos sociais avançados, capacidade de resolver problemas e uso de ferramentas improvisadas. Curiosidade: Podem reconhecer a si mesmos em um espelho.Foto: Imagem de Christel SAGNIEZ por Pixabay
-
Corvo – É uma ave necrófaga (se alimenta de animais mortos). Estima-se que existem mais de 40 espécies em diferentes continentes. Algumas são conhecidas popularmente como gralha.Foto: Pixabay
-
-
Com habilidades de resolução de problemas, os corvos possuem memória excepcional. Por isso, já foram muito utilizados como mensageiros. Curiosamente demonstram comportamentos lúdicos e até mesmo brincam.Foto: - Reprodução Youtube
-
Elefante – Mamífero herbívoro gigante, pode pesar até 7 toneladas, possui três espécies reconhecidas. Pode comer até 100 kg de vegetais por dia.Foto: Flickr Norm Johnson
-
Essa espécie possui nteligência emocional, memória a longo prazo, sabe usar ferramentas e consegue se medicar com uso das plantas. Uma curiosidade é que pode exibir empatia e luto por membros do grupo.Foto: numair shahzada por Pixabay
-
-
Polvo – É o único molusco invertebrado entre as espécies mais inteligentes. Tem três corações e oito tentáculos. É carnívoro, alimenta-se de uma variedade de peixes, crustáceos e moluscos. Existem mais de 300 espécies de polvos.Foto: Pixabay
-
Os polvos podem fazer planejamentos complexos, atirar pedras, abrir conchas, e isso é por conta dos 500 milhões de neurônios que possuem. Seus tentáculos continuam se mexendo mesmo separados do corpo.Foto: Imagem de Lothar Dieterich por Pixabay
-
Formiga – Esses inseto vive em colônias organizadas. Existem mais 18 mil espécies de formiga pelo mundo. Elas trabalham em conjunto e têm funções específicas para garantir a sobrevivência, podendo carregar até 100 vezes o seu peso.Foto: wikimedia commons Judy Gallagher
-
-
Esse invertebrado possui a maior massa cerebral entre os insetos. Umas ensinam às outras o caminho para buscar alimentos e elas têm capacidade de resolver problemas em grupo. Curiosamente algumas espécies cultivam fungos.Foto: Ralph Klein por Pixabay
-
Porco – Mamífero que pode ser domesticado. Mais de 100 espécies são conhecidas. Tem 44 dentes e a gestação pode chegar a 112 dias dando à luz até 12 crias. Os porcos vivem por cerca de 12 anos.Foto: Imagem de Roy Buri por Pixabay
-
Os porcos possuem inteligência social, habilidades cognitivas, adaptabilidade, aprendizado rápido de tarefas e reconhecimento de símbolos.Foto: Freepik/leksandarlittlewolf
-
-
Chimpanzé – Primata que compartilha cerca de 98% de seu DNA com os humanos. Pode medir até 150 cm e um macho chega a pesar 70 kg, e sua gestação se assemelha à de um humano, durando 8 meses.Foto: Divulgação/ROBERTO GARCÍA-ROA, ESPANHA
-
Os chimpanzés criam ferramentas simples, possuem habilidades sociais avançadas, capacidade de aprender a linguagem de sinais, exibem atitudes altruístas e empatia e conseguem resolver problemas.Foto: pixabay
-
Papagaio – A Ave pesa até 400 gramas e mede cerca de 37 cm, vivendo aproximadamente 70 anos. Existem mais de 350 espécies em todo o planeta. São geralmente monogâmicos, vivendo com apenas um companheiro a vida toda.Foto: Matt Edmonds wikimedia commons
-
-
Esses pássaros são conhecidos por sua habilidade de imitar a fala humana. Além disso, alguns papagaios podem associar palavras com seus significados e têm capacidade de aprendizado.Foto: Pixabay
-
Bonobos – SÃ£o primatas semelhantes aos chimpanzÃ©s, que vivem cerca de 40 anos, pesam atÃ© 60 kg e tÃªm a gestaÃ§Ã£o de cerca de 240 dias, conhecidos pela resoluÃ§Ã£o de conflitos atravÃ©s do comportamento reprodutivo.Foto: Greg Hume wikimedia commons
-
Os bonobos têm como habilidades a resolução de conflitos de forma pacífica e o uso de ferramentas. Compartilham uma base genética significativa com os humanos.Foto: Imagem de Stephen por Pixabay
-
-
Rato – São mamíferos roedores, que estão na natureza em mais 2.000 espécies, frequentemente são usados em pesquisas devido à sua capacidade de aprender e se adaptar. Possuem gestação de 20 dias e dão à luz até 12 filhotes.Foto: Reprodução/Band
-
Os ratos têm capacidade de aprendizado rápido em labirintos, resolução de problemas, memória espacial, com habilidade para evitar armadilhas e identificar alimentos envenenados. São considerados ágeis e inteligentes.Foto: Reprodução/Fábio Borges TV
-
Cachorro – Domesticados ao longo dos séculos, os cachorros são mamíferos carnívoros, provavelmente o animal mais antigo a ser domesticado. Existem 344 raças conhecidas por todo o mundo.Foto: Freepik
-
-
Os cachorros são conhecidos por sua empatia, leitura de expressões faciais, lealdade e capacidade de se conectar emocionalmente com os humanos, além de inteligência em treinamento.Foto: Reprodução/Instagram
-
Orangotango – Grandes primatas nativos da Ásia, os orangotangos são animais solitários, que têm preferência por frutas, e na natureza encontramos três espécies. Pesam cerca de 45 kg e sua gestação dura até 274 dias.Foto: Pixabay
-
Conhecidos por suas habilidades de escalada, utilizam ferramentas avanÃ§adas e constroem ninhos elaborados. AlÃ©m disso, algumas espÃ©cies usam folhas para amplificar sons, empregando essa comunicaÃ§Ã£o acÃºstica para enganar outros animais e se exibirem.Foto: Pixabay
-
-
Pombo – São aves que possuem bico, pescoços e patas curtas. Há mais de 300 espécies pelo mundo, seus voos alcançam 80 km/h. Alimentam-se de sementes e plantas, e possuem areia em seu estômago, o que os ajuda na digestão.Foto: pixabay
-
Demonstram uma notável capacidade de navegação. Pombos foram usados historicamente como mensageiros devido a essa habilidade, virando heróis de guerra. Além de serem monogâmicos e excelentes pais.Foto: Imagem de Alexa por Pixabay