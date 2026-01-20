Com deficiência auditiva desde 18 anos, Pedro Neschling fala abertamente sobre o problema
“Aqui no Brasil, somos mais 10,7 milhões de pessoas com algum grau de perda auditiva. E nossa deficiência é invisível, daí a importância de se celebrar essa data. Em uma sociedade que está pouco atenta às diferenças, o dia a dia pode se tornar muito complicado para muitos de nós, sobretudo os que têm perda mais severa”, escreveu o ator.Foto: Reprodução do Instagram @pedroneschling
Desde que passou a abordar publicamente sua condição, Neschling afirma receber relatos frequentes de pessoas que sentem vergonha de assumir sua deficiência ou de familiares ansiosos com o futuro de entes diagnosticados.Foto: Reprodução do Instagram @pedroneschling
Para ele, a deficiência não deve ser encarada como uma sentença: “Calma! Uma deficiência não é uma carta condenatória. É apenas uma das inúmeras características que a pessoa tem”, escreveu.Foto: Reprodução do Instagram @pedroneschling
O ator foi diagnosticado com deficiência auditiva aos 18 anos, embora só tenha adotado o uso de aparelho auditivo mais adiante, já depois dos 30 anos.Foto: Reprodução do Instagram @pedroneschling
“A surdez é uma deficiência invisível porque, se eu não contar, não ficam sabendo. Boa parte da minha vida fui, e sou, deficiente. Provavelmente, as pessoas não sabem, mas a minha perda vem desde antes que eu possa me recordar. Tive um diagnóstico de surdez aos 18 anos. Não tenho um diagnóstico sobre a causa. Provavelmente, alguma coisa hereditária, não há essa explicação”, declarou, em entrevista ao jornal “O Globo” em 2024.Foto: Reprodução do Instagram @pedroneschling
Pedro Henrique dos Santos Neschling nasceu no Rio de Janeiro em 28 de junho de 1982. Ele é filho de duas personalidades ligadas ao mundo das artes, a atriz Lucélia Santos e o maestro John Neschling.Foto: Reprodução do Instagram @pedroneschling
Além de ator, ele já fez trabalhos como roteirista e assistente de direção, como no documentário “Timor Lorosae – O Massacre Que o Mundo Não Viu”, de 2013, dirigido por sua mãe.Foto: Reprodução do Instagram @pedroneschling
Ao longo dos anos 2000, ele dedicou-se à sua carreira na televisão. Sua primeira novela foi “Da Cor do Pecado”, de 2004. Na trama, ele interpretou Dionísio Sardinha, personagem que lhe deu projeção junto ao grande público.Foto: Divulgação
Dois anos depois, ele apresentou no canal de TV a cabo Multishow o programa “Se Liga na Busca”, voltado para jovens que iniciavam a trajetória profissional e buscavam diretrizes sobre o mercado de trabalho.Foto: Reprodução do Instagram @pedroneschling
No ano seguinte, interpretou o ganancioso Diogo na novela das seis “Desejo Proibido”, consolidando sua presença na teledramaturgia.Foto: Reprodução do Instagram @pedroneschling
Já em 2008, ele deu vida a Pedro no especial de fim de ano “Aline”, também da Globo, produção que fez tanto sucesso que se transformou em série no ano seguinte.Foto: - Divulgação
Em 2020, Neschling fez sua estreia como roteirista de telenovela em “Salve-se Quem Puder”, escrita por Daniel Ortiz.Foto: Reprodução do Instagram @pedroneschling
Pedro Neschling foi casado entre 2007 e 2009 com a cantora Luiza Possi, filha da também cantora Zizi Possi. Em 2010, o ator começou a se relacionar com a artista plástica Vitória Frate, casamento que se estendeu por uma década, até 2020. Dessa relação nasceu a filha do casal, Carolina, em 18 de maio de 2017.Foto: Reprodução do Instagram @pedroneschling
Após o fim do casamento, Neschling iniciou um relacionamento com a chef de cozinha Nathalie Passos, com quem oficializou a união em 2023, em uma cerimônia civil íntima.Foto: Reprodução do Instagram @pedroneschling
Fora do meio artístico, Pedro é praticante de jiu-jítsu. O esporte se tornou uma de suas grandes paixões e ele já conquistou três pódios em competições oficiais.Foto: Reprodução do Instagram @pedroneschling