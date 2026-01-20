As piores cidades para se viver no Brasil: o que elas têm de tão ruim
Uiramutã (RR) – 37,63 pontos. A pior cidade para se viver no Brasil fica em Roraima. Localizada na fronteira com a Venezuela, é isolada geograficamente. A precariedade em infraestrutura dificulta o acesso a serviços básicos. Sua economia depende majoritariamente da subsistência.Foto: Divulgação
Alto Alegre (RR) – 38,38 pontos – Enfrenta problemas graves de acesso a saneamento básico e saúde. Sofre com desmatamento e conflitos relacionados a terras indígenas. A economia tem baixo desenvolvimento industrial e comercial.Foto: Divulgação prefeitura
Trairão (PA) – 38,69 pontos – Problemas crônicos de desmatamento e exploração madeireira ilegal. Altos índices de criminalidade em áreas rurais. Falta de infraestrutura básica, como pavimentação e energia regularFoto: Reprodução Facebook
Bannach (PA) – 38,89 pontos – Uma das cidades menos populosas do país, carece de investimento público. Possui serviços de saúde e educação extremamente limitados. Economia baseada na agropecuária rudimentar.Foto: Uchôa Silva/TJPA domínio público
Jacareacanga (PA) – 38,92 pontos – Distância de grandes centros prejudica o desenvolvimento econômico. Sofre com a exploração de ouro ilegal que degrada o ambiente. Infraestrutura urbana é insuficiente para atender à população.Foto: Prefeitura Municipal de Jacareacanga
Cumaru do Norte (PA) – 40,64 pontos – Problemas com regularização fundiária e conflitos agrários. Economia restrita à pecuária e ao agronegócio, com pouco incentivo à diversificação. Serviços básicos são escassos ou de baixa qualidade.Foto: Divulgação
Pacajá (PA) – 40,70 pontos – Violência urbana e rural é um dos principais desafios. Acesso precário a saneamento, transporte e educação. Exploração ilegal de madeira e crimes ambientais são comuns.Foto: Reprodução do Youtube
Uruará (PA) – 41,26 pontos – Enfrenta altas taxas de desmatamento e conflitos fundiários. Infraestrutura de saúde e educação é deficiente. Economia depende majoritariamente da agricultura, mas com pouca valorização.Foto: Reprodução do Faebook
Portel (PA) – 42,23 pontos – Desafios logísticos devido à localização ribeirinha remota. Educação e saúde têm baixa qualidade e alcance. Alta vulnerabilidade econômica devido à falta de alternativas econômicas.Foto: Reprodução do Facebook Folha de Portel
Bonfim (RR) – 42,27 pontos – Problemas com desenvolvimento econômico devido à proximidade com a fronteira. Infraestrutura urbana ainda subdesenvolvida. Depende fortemente de subsídios federais para sobreviver.Foto: Prefeitura Municipal de Bonfim - RR
Anapu (PA) – 42,30 pontos – Reconhecida pelos conflitos agrários, inclusive mortes violentas. Infraestrutura de transporte e serviços básicos é insuficiente. Desmatamento relacionado à agricultura extensiva.Foto: Antônio Cruz/ ABr wiki commons
Oiapoque (AP) – 42,46 pontos – Geograficamente isolada, com infraestrutura precária de transporte e comunicação. Desafios na saúde pública, principalmente em comunidades ribeirinhas. Conflitos relacionados à imigração e mineração ilegal.Foto: Rede Amazônica/Reprodução
Pauini (AM) – 42,63 pontos – Localizada no interior do Amazonas, enfrenta dificuldades de logística. Serviços de educação e saúde mal estruturados. Economia baseada em atividades de subsistência.Foto: Divulgação/MPAM
Nova Nazaré (MT) – 42,78 pontos – Pouco investimento em infraestrutura urbana e serviços básicos. Baixa diversificação econômica, focada na agricultura. Isolamento geográfico dificulta o crescimento sustentável.Foto: Prefeitura Municipal de Nova Nazaré
São Félix de Balsas (MA) – 43,05 pontos – Uma das cidades mais pobres do Maranhão, com poucos investimentos em infraestrutura. Agricultura familiar ainda é a principal atividade econômica. Deficiência em serviços públicos essenciais.Foto: Reprodução do Youtube
Feijó (AC) – 43,11 pontos – Falta de infraestrutura adequada para lidar com inundações frequentes. Serviços públicos de saúde e educação precários. Economia pouco diversificada e centrada no extrativismo.Foto: Iorran93pontobeerre/Wikimédia Commons
Amajari (RR) – 43,38 pontos – Isolamento geográfico e dependência econômica da agricultura. Infraestrutura urbana básica é extremamente limitada. Conflitos territoriais e ambientais são recorrentes.Foto: Reprodução do Youtube
Pracuúba (AP) – 43,50 pontos – Distante de centros econômicos e com acesso limitado a transporte. Serviços de saúde e educação são insuficientes para a população. Economia de subsistência e falta de diversificação econômica.Foto: Reprodução de Rede Social
Gaúcha do Norte (MT) – 43,53 pontos – Problemas de acesso à água potável e saneamento. A infraestrutura rodoviária é deficiente para o escoamento agrícola. Alta dependência da agropecuária e pouco desenvolvimento de outros setores.Foto: Prefeitura de Gaúcha do Norte
Santa Rosa do Purus (AC) – 43,78 pontos – Localizada em uma Ã¡rea de difÃcil acesso no Acre, isolada durante as cheias. Infraestrutura pÃºblica Ã© insuficiente e de baixa qualidade. Economia baseada em subsistÃªncia com pouco incentivo externo.Foto: Prefeitura Municipal de Santa Rosa do Purus (AC)