Assine
overlay
Início Galeria
Galeria

Prédio feito para bilionários em Nova York pode desabar

RF
Redação Flipar
  • <p>Lançado em 2015, o edifício tem 426 metros de altura e 96 andares.</p>

    Lançado em 2015, o edifício tem 426 metros de altura e 96 andares.

     Foto: Reproduc?a?o/YouTube
  • <p>Na época, o arranha-céu atraiu milionários e celebridades com a promessa de exclusividade.</p>

    Na época, o arranha-céu atraiu milionários e celebridades com a promessa de exclusividade.

     Foto: Wikimedia Commons/Epistola8
  • <p>Segundo dados da imobiliária Zillow, o valor da cobertura no 432 Park Avenue pode chegar a US$ 70 milhões (cerca de R$ 377,5 milhões).</p>

    Segundo dados da imobiliária Zillow, o valor da cobertura no 432 Park Avenue pode chegar a US$ 70 milhões (cerca de R$ 377,5 milhões).

     Foto: Reproduc?a?o/Zillow
  • <p>Embora seja “novo”, o prédio já apresenta um alarmante nível de deterioração.</p>

    Embora seja “novo”, o prédio já apresenta um alarmante nível de deterioração.

     Foto: Divulgac?a?o/Departamento de Edifi?cios de Nova York
  • <p>Os moradores ingressaram com ações judiciais que totalizam mais de 165 milhões de dólares em busca de reparação por danos significativos.</p>

    Os moradores ingressaram com ações judiciais que totalizam mais de 165 milhões de dólares em busca de reparação por danos significativos.

     Foto: Wikimedia Commons/PeterSesar
  • <p>Os problemas recorrentes incluem mais de 20 registros de infiltrações e alagamentos desde 2017, além de defeitos nos 11 elevadores e estrondos vindos do sistema de coleta de lixo.</p>

    Os problemas recorrentes incluem mais de 20 registros de infiltrações e alagamentos desde 2017, além de defeitos nos 11 elevadores e estrondos vindos do sistema de coleta de lixo.

     Foto: Wikimedia Commons/Epicgenius
  • <p>Parte da fachada de concreto branco começou a se soltar e já houve queixas de que o edifício chega a balançar com o vento, gerando ruídos comparados aos de um navio em alto-mar.</p>

    Parte da fachada de concreto branco começou a se soltar e já houve queixas de que o edifício chega a balançar com o vento, gerando ruídos comparados aos de um navio em alto-mar.

     Foto: Divulgac?a?o/Departamento de Edifi?cios de Nova York
  • <p>A escolha do concreto branco para a estrutura externa, aliás, é um dos pontos mais criticados por especialistas.</p>

    A escolha do concreto branco para a estrutura externa, aliás, é um dos pontos mais criticados por especialistas.

     Foto: Divulgac?a?o/Departamento de Edifi?cios de Nova York
  • <p>Documentos e e-mails internos revelam que arquitetos alertaram as construtoras sobre o risco de rachaduras, mas foram ignorados.</p>

    Documentos e e-mails internos revelam que arquitetos alertaram as construtoras sobre o risco de rachaduras, mas foram ignorados.

     Foto: Divulgac?a?o/Departamento de Edifi?cios de Nova York
  • <p>Segundo especialistas ouvidos pelo The New York Times, o prédio “está submetido a um estresse estrutural maior do que o planejado” e pode se tornar “inabitável” se não passar por reparos.</p>

    Segundo especialistas ouvidos pelo The New York Times, o prédio “está submetido a um estresse estrutural maior do que o planejado” e pode se tornar “inabitável” se não passar por reparos.

     Foto: Wikimedia Commons/Sikander Iqbal
  • <p>“Não há calçada que vá te proteger dos nacos de concreto se soltando de um prédio de 426 metros de altura”, disse o engenheiro estrutural, Steve Bongiorno.</p>

    “Não há calçada que vá te proteger dos nacos de concreto se soltando de um prédio de 426 metros de altura”, disse o engenheiro estrutural, Steve Bongiorno.

     Foto: Wikimedia Commons/Kidfly182
  • <p>O valor da reforma necessÃ¡ria para reparar as falhas do prÃ©dio estÃ¡ estimada em US$ 160 milhÃµes (aproximadamente R$ 863 milhÃµes).</p>

    O valor da reforma necessÃ¡ria para reparar as falhas do prÃ©dio estÃ¡ estimada em US$ 160 milhÃµes (aproximadamente R$ 863 milhÃµes).

     Foto: ReproduÃ§Ã£o/YouTube/Enes Yilmazer
  • <p>As empresas responsáveis pelo projeto negam os problemas, afirmando que as acusações são exageradas ou infundadas.</p>

    As empresas responsáveis pelo projeto negam os problemas, afirmando que as acusações são exageradas ou infundadas.

     Foto: Reprodução/YouTube/Enes Yilmazer
  • <p>Embora autoridades afirmem que o prédio passou em inspeções oficiais, especialistas temem que a situação real seja mais grave do que o registrado.</p>

    Embora autoridades afirmem que o prédio passou em inspeções oficiais, especialistas temem que a situação real seja mais grave do que o registrado.

     Foto: Reprodução/YouTube/Enes Yilmazer
  • <p>O prédio oferece uma lista extensa de amenidades dignas de hotel cinco estrelas que vão desde piscina coberta, passando por cinema privado e restaurante exclusivo.</p>

    O prédio oferece uma lista extensa de amenidades dignas de hotel cinco estrelas que vão desde piscina coberta, passando por cinema privado e restaurante exclusivo.

     Foto: Reprodução/YouTube/Enes Yilmazer
  • <p>O 432 Park Avenue também conta com casa de shows, academia, salas de massagem, adegas climatizadas, salão de bilhar e estúdio de yoga.</p>

    O 432 Park Avenue também conta com casa de shows, academia, salas de massagem, adegas climatizadas, salão de bilhar e estúdio de yoga.

     Foto: Reproduc?a?o/Zillow
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay