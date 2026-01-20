Assine
Alimentos que aliviam os desconfortos na barriga

Redação Flipar
  O consumo de chás de ervas — como erva-doce, camomila e erva-cidreira — é amplamente recomendado para diferentes desconfortos. Eles costumam ajudar em casos de dor de cabeça, insônia, ansiedade, estresse e outros sintomas.

    O consumo de chás de ervas — como erva-doce, camomila e erva-cidreira — é amplamente recomendado para diferentes desconfortos. Eles costumam ajudar em casos de dor de cabeça, insônia, ansiedade, estresse e outros sintomas.

     Foto: TeaCora Rooibos/Unsplash
  O chá de hortelã é um aliado contra a azia e a acidez estomacal, especialmente após refeições gordurosas. Também pode ajudar quem sofre de gastrite, graças às suas propriedades medicinais.

    O chá de hortelã é um aliado contra a azia e a acidez estomacal, especialmente após refeições gordurosas. Também pode ajudar quem sofre de gastrite, graças às suas propriedades medicinais.

     Foto: Jaida Stewart/Unsplash
  Legumes cozidos no vapor são uma boa alternativa para quem está com dor de barriga. O método deixa os alimentos mais macios, leves e fáceis de digerir, trazendo alívio ao sistema digestivo.

    Legumes cozidos no vapor são uma boa alternativa para quem está com dor de barriga. O método deixa os alimentos mais macios, leves e fáceis de digerir, trazendo alívio ao sistema digestivo.

     Foto: Nadine Primeau/Unsplash
  Na culinária existem vários métodos de cocção, alguns estudados mundialmente e outros preservados por culturas específicas. A cesta de bambu, muito usada em países asiáticos, é prática e ideal para cozinhar legumes no vapor com rapidez.

    Na culinária existem vários métodos de cocção, alguns estudados mundialmente e outros preservados por culturas específicas. A cesta de bambu, muito usada em países asiáticos, é prática e ideal para cozinhar legumes no vapor com rapidez.

     Foto: Thom Milkovic/Unsplash
  O consumo diário de frutas é essencial para fortalecer o sistema imunológico e garantir energia. Isso se deve, em parte, à frutose, o açúcar natural presente nesses alimentos.

    O consumo diário de frutas é essencial para fortalecer o sistema imunológico e garantir energia. Isso se deve, em parte, à frutose, o açúcar natural presente nesses alimentos.

     Foto: Stephanie Studer/Unsplash
  Como diz o ditado, "uma maçã por dia mantém você longe do médico". As frutas, ricas em fibras, favorecem a digestão e o bom funcionamento do intestino.

    Como diz o ditado, “uma maçã por dia mantém você longe do médico”. As frutas, ricas em fibras, favorecem a digestão e o bom funcionamento do intestino.

     Foto: Sara Cervera/Unsplash
  Os peixes têm carne mais suave que as carnes suína ou bovina e podem ser mais pobres ou mais ricos em gordura. Os magros incluem linguado, namorado e robalo; já atum, salmão e sardinha estão entre os mais gordos.

    Os peixes têm carne mais suave que as carnes suína ou bovina e podem ser mais pobres ou mais ricos em gordura. Os magros incluem linguado, namorado e robalo; já atum, salmão e sardinha estão entre os mais gordos.

     Foto: Youtube/erickgrinder
  Peixes de água fria são especialmente benéficos para o estômago, pois têm digestão mais fácil. Há inúmeras receitas para incluí-los na dieta, como o salmão grelhado temperado apenas com azeite extravirgem e sal.

    Peixes de água fria são especialmente benéficos para o estômago, pois têm digestão mais fácil. Há inúmeras receitas para incluí-los na dieta, como o salmão grelhado temperado apenas com azeite extravirgem e sal.

     Foto: Caroline Attwood/Unsplash
  A melancia combate a retenção de líquidos e o inchaço corporal, além de ser rica em fibras. Isso favorece o trânsito intestinal e contribui para o bem-estar digestivo.

    A melancia combate a retenção de líquidos e o inchaço corporal, além de ser rica em fibras. Isso favorece o trânsito intestinal e contribui para o bem-estar digestivo.

     Foto: Sahand Babali/Unsplash
  Por ter muita água, a melancia é excelente para hidratar o organismo. Consumida como suco, também age como diurético natural graças ao potássio e ao magnésio presentes na fruta.

    Por ter muita água, a melancia é excelente para hidratar o organismo. Consumida como suco, também age como diurético natural graças ao potássio e ao magnésio presentes na fruta.

     Foto: Yulia Khlebnikova/Unsplash
  Há muitos tipos de sopa, como cebola, canja e minestrone, mas quem está com dor intestinal precisa de versões mais leves. Nesses casos, é importante controlar a gordura e escolher ingredientes que ofereçam os nutrientes certos.

    Há muitos tipos de sopa, como cebola, canja e minestrone, mas quem está com dor intestinal precisa de versões mais leves. Nesses casos, é importante controlar a gordura e escolher ingredientes que ofereçam os nutrientes certos.

     Foto: Hanna Balan/Unsplash
  A sopa de cenoura é uma opção leve e eficaz contra desconfortos estomacais. Ao adicionar arroz, o prato ganha efeito regulador, ajudando a equilibrar o intestino.

    A sopa de cenoura é uma opção leve e eficaz contra desconfortos estomacais. Ao adicionar arroz, o prato ganha efeito regulador, ajudando a equilibrar o intestino.

     Foto: Anshu A/Unsplash
  O kefir é uma bebida fermentada produzida com microrganismos cultivados, normalmente, em leite de vaca, cabra ou ovelha. É rico em vitaminas, cálcio, magnésio, enzimas e probióticos.

    O kefir é uma bebida fermentada produzida com microrganismos cultivados, normalmente, em leite de vaca, cabra ou ovelha. É rico em vitaminas, cálcio, magnésio, enzimas e probióticos.

     Foto: Alison Marras/Unsplash
  O kefir pode ser consumido como iogurte natural, com mel ou frutas. Apesar dos benefícios, recomenda-se não ultrapassar um copo por dia para evitar efeito reverso, como dor abdominal ou diarreia.

    O kefir pode ser consumido como iogurte natural, com mel ou frutas. Apesar dos benefícios, recomenda-se não ultrapassar um copo por dia para evitar efeito reverso, como dor abdominal ou diarreia.

     Foto: azerbaijan_stockers/freepik
  Nas saladas, é essencial lavar bem as folhas em água corrente para evitar bactérias. Também convém não usar molhos muito gordurosos, que podem irritar o sistema digestivo.

    Nas saladas, é essencial lavar bem as folhas em água corrente para evitar bactérias. Também convém não usar molhos muito gordurosos, que podem irritar o sistema digestivo.

     Foto: Heather Barnes/Unsplash
  Uma boa opção é a salada colorida com folhas escuras, como couve, agrião e espinafre, ricas em vitaminas, minerais e fibras. As folhas mais claras, como o alface, também ajudam a aliviar dores musculares.

    Uma boa opção é a salada colorida com folhas escuras, como couve, agrião e espinafre, ricas em vitaminas, minerais e fibras. As folhas mais claras, como o alface, também ajudam a aliviar dores musculares.

     Foto: Rachael Gorjestani/Unsplash
  Cereais integrais como aveia, linhaça, chia, quinoa e grão-de-bico são ricos em vitaminas e minerais. Esses grãos ajudam no bom funcionamento do intestino e contribuem para uma dieta mais equilibrada.

    Cereais integrais como aveia, linhaça, chia, quinoa e grão-de-bico são ricos em vitaminas e minerais. Esses grãos ajudam no bom funcionamento do intestino e contribuem para uma dieta mais equilibrada.

     Foto: Taylor Kiser/Unsplash
  Cereais mais fibrosos, como farelo de trigo, centeio e aveia, são ideais para aliviar a constipação. Uma boa alternativa é preparar um bolo integral com linhaça e granola.

    Cereais mais fibrosos, como farelo de trigo, centeio e aveia, são ideais para aliviar a constipação. Uma boa alternativa é preparar um bolo integral com linhaça e granola.

     Foto: Markus Winkler/Unsplash
  A água de coco é um suco natural diurético, leve e com poucas calorias. Rica em cálcio, magnésio e potássio, ajuda a repor nutrientes e hidratar o organismo.

    A água de coco é um suco natural diurético, leve e com poucas calorias. Rica em cálcio, magnésio e potássio, ajuda a repor nutrientes e hidratar o organismo.

     Foto: Markus Winkler/Unshplash
  Uma forma criativa de consumir água de coco é usá-la no lugar do leite em uma vitamina de melão, hortelã e mel. Batida com gelo, fica leve, refrescante e muito nutritiva.

    Uma forma criativa de consumir água de coco é usá-la no lugar do leite em uma vitamina de melão, hortelã e mel. Batida com gelo, fica leve, refrescante e muito nutritiva.

     Foto: Amanda Vick/Unsplash
overflay