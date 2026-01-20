Atrativos de Praga, a belíssima capital da Tchéquia

Castelo de Praga (Pražský hrad) – Fundado no século IX, o Castelo de Praga é o maior castelo antigo do mundo. É um complexo de palácios, igrejas e jardins que inclui a Catedral de São Vito, o Palácio Real e a Basílica de São Jorge. Foi a sede dos reis da Boêmia e hoje é a residência oficial do presidente tcheco.