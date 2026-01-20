Especiaria que remonta à Antiguidade, canela pode regular o apetite
A canela, então, é uma especiaria obtida a partir da casca interna de várias espécies de árvores do género Cinnamomum (família Lauraceae), usada tanto em alimentos doces como em salgados.Foto:
O termo “canela” também se refere à cor acastanhada da especiaria depois de moída. Ela é obtida a partir da espécie Cinnamomum verum, mas a maioria que circula no comércio internacional é derivada de espécies como Cinnamomum cassia, que mede até 15 metros de altura.Foto: Imagem de ????? ???????? por Pixabay
A palavra “canela” deriva diretamente do Latim, cannella, diminutivo de canna (tubo, cano). Ela é originada na forma que esse produto assume quando, após sua extração, a casca enrola-se formando pequenos cilindros.Foto: Imagem de Steve Buissinne por Pixabay
Originária do Sri Lanka e do sul da Índia, a canela já foi utilizada como moeda de troca na antiguidade. Era, então, utilizada para pagar impostos, dívidas, serviços, acordos e obrigações religiosas.Foto: Imagem de Jörg Husemann por Pixabay
Esse produto era comercializado em pó ou enrolado sobre si mesmo, a partir da casca seca dos ramos jovens. Em outra época, era considerado um presente valioso para reis e rainhas, assim como foi usado como dote, herança, reserva de capital e divisas de um reino.Foto: Pixabay
A canela foi introduzida no Brasil pelos jesuítas, que a comercializavam em suas boticas. No início do século XVI, comerciantes portugueses traziam o produto diretamente do Ceilão.Foto: Imagem de Susana Martins por Pixabay
Dessa forma, a canela era utilizada desde a Antiguidade, mas se espalhou pelo mundo através das Grandes Navegações. Ela era uma das especiarias mais importantes, juntamente com a pimenta, gengibre, cravo e noz-moscada.Foto: Imagem de Rosalia Ricotta por Pixabay
Além disso, a canela tem ação antioxidante nas células do corpo humano. Estudos recentes apontam que a especiaria auxilia na prevenção de doenças cardiovasculares quando utilizada em receitas ou em forma de chá.Foto:
Entre os nutrientes presentes nesta especiaria, destacam-se pequenas quantidades de minerais, como ferro, cálcio e manganês, além de antioxidantes.Foto: Imagem de Vugar Ahmadov por Pixabay
É uma especiaria aromática rica em flavonoides, como eugenol, hesperidina e linalool, que têm propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes, ajudando na prevenção de doenças cardiovasculares, câncer e diabetes.Foto: Imagem de Bruno por Pixabay
A canela também ajuda a melhorar a disposição física e mental, além de estimular a queima de gordura corporal, facilitando o emagrecimento. Isso por conter cinamaldeído, composto que promove o aumento do metabolismo e melhora a concentração.Foto: Imagem de ?????? ???????????? por Pixabay
Pode ser encontrada em supermercados, feiras ou lojas de produtos naturais, na forma de pó, em pau ou casca, dando um aroma e sabor adocicado às receitas.Foto: Imagem de karen_escobar84 por Pixabay
Pode melhorar a atividade e os níveis de insulina, um hormônio que é responsável por equilibrar os níveis de glicose no sangue. Isso acontece por causa da influência no bom funcionamento do pâncreas.Foto:
Essa especiaria contém fitoquímicos que aumentam a capacidade do cérebro de utilizar a glicose. Ela também tem propriedades antioxidantes que protegem as células do sistema nervoso central contra os radicais livres, protegendo do Alzheimer, demência e do mal de Parkinson.Foto: Divulgação
O cinamaldeído, um dos principais compostos ativos da canela, pode ajudar a combater vários tipos de infecções causadas por bactérias ou fungos.Foto:
O chá desta especiaria é uma infusão feita com canela em pau ou em pó e água fervente. Ela é uma bebida que pode ter vários benefícios para a saúde. Entre eles, melhorar a sensibilidade à insulina, o sistema imunológico e o funcionamento intestinal.Foto:
A combinação de canela e maçã é a aromática que pode trazer vários benefícios à saúde. Juntas, podem aparecer em chás e doces, com um sabor marcante. Ela também pode aparecer atrelada ao café, no formato de cappuccinos.Foto:
Os efeitos antimicrobianos da canela também ajudam a prevenir as cáries e, consequentemente, reduzir o mau hálito. É capaz de inibir o crescimento de bactérias em alimentos, como a Listeria spp. e a Escherichia coli, aumentando a sua vida útil.Foto: Imagem de José David Castillo Arias por Pixabay
Devido ao seu potencial antioxidante, a canela pode ajudar a retardar o envelhecimento precoce e prevenir doenças crônicas, como a diabetes do tipo 2.Foto: Imagem de iPicture por Pixabay
No contexto de pratos doces, a canela combina bem com frutas, especialmente maçãs e peras, sendo comum em receitas de tortas, bolos e doces.
No contexto de pratos doces, a canela combina bem com frutas, especialmente maçãs e peras, sendo comum em receitas de tortas, bolos e doces.Foto: Imagem de ????? ??????? por Pixabay
Por fim, a canela pode ajudar a melhorar o humor, já que pode exercer efeito antidepressivo ao inibir o processo inflamatório da cérebro, promovendo, assim, o aumento dos níveis de serotonina.Foto: Imagem de Aarohi Rane por Pixabay
