Cientistas revelam novas libélulas; conheça as espécies

Redação Flipar
    A primeira faz parte do gênero Argia e por isso ganhou o nome de Argia Sertaneja, em homenagem ao sertão brasileiro.

     Foto: Divulgação IFMG
    A segunda, do gênero Minagrion, foi batizada de Minagrion Vereda, em homenagem ao parque, que é uma das principais unidades de conservação do Cerrado, importante bioma na diversidade da Natureza no Brasil.

     Foto: Divulgação IFMG
    As libélulas são insetos fascinantes que servem como indicadoras ecológicas, já que sua presença está frequentemente associada à boa qualidade da água em ambientes aquáticos. Veja curiosidades sobre elas.

     Foto: Imagem de Anna K por Pixabay
    As libélulas têm um corpo alongado, dois pares de asas com transparência e grandes olhos compostos, que podem cobrir até 80% da cabeça.

     Foto: Imagem de guentherlig por Pixabay
    São predadoras eficientes tanto na fase adulta quanto na larval, alimentando-se de mosquitos e pequenos insetos aquáticos.

     Foto: Pixabay
    As libélulas passam por uma metamorfose incompleta. O ciclo de vida inclui três fases: ovo, ninfa (ou larva) e adulto.

     Foto: Imagem de winterseitler por Pixabay
    Elas têm habilidades de voo excepcionais, podendo pairar, voar para frente, para trás e mudar de direção rapidamente.

     Foto: wikimedia commons Alandmanson
    SÃ£o importantes indicadores de qualidade ambiental e biodiversidade, ajudando a monitorar a saÃºde dos ecossistemas aquÃ¡ticos e terrestres.

     Foto: Imagem de Melanie por Pixabay
    As libélulas são encontradas em quase todos os países ao redor do mundo, exceto nas regiões extremamente frias, como a Antártida.

     Foto: Imagem de katja por Pixabay
    Elas frequentam uma ampla variedade de habitats, mas preferem áreas próximas a corpos d’água, como lagos e rios, onde suas larvas se desenvolvem.

     Foto: Filipe Frazao/Wikimédia Commons
    E é justamente para a fase larval que lagos e lagoas são ambientes ideais para as libélulas, pois as larvas muitas vezes ficam escondidas entre pedras e vegetação subaquática.

     Foto: Reprodução TV Globo
    O desenvolvimento das larvas tambÃ©m ocorre em pÃ¢ntanos e brejos- ambientes com vegetaÃ§Ã£o densa e Ã¡gua parada .

     Foto: Filipefrazao wikimedia commons
    Embora estejam principalmente associadas a corpos d’água, as libélulas adultas podem ser encontradas em áreas terrestres ao redor de seus habitats aquáticos, como jardins e parques.

     Foto: Garden tourist wikimedia commons
    As libélulas apresentam uma ampla gama de cores, que podem variar bastante entre as espécies e até mesmo entre os gêneros (macho ou fêmea) dentro da mesma espécie.

     Foto: Imagem de robertoangaroni por Pixabay
    A Libélula Vermelha é um nome comum para várias espécies da família Libellulidae que apresentam cores brilhantes, como a Sympetrum sanguineum, conhecida como Libélula Sangüínea ou Libélula de Fogo

     Foto: Wagner Campelo Flickr
    Nem todas as libÃ©lulas tÃªm asas completamente transparentes. Embora muitas espÃ©cies de libÃ©lulas possuam asas transparentes com veias visÃ­veis, algumas tÃªm asas com padrÃµes coloridos ou opacas. Essas caracterÃ­sticas podem variar amplamente entre diferentes espÃ©cies

     Foto: Imagem de Anna K por Pixabay
