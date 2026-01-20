Cientistas revelam novas libélulas; conheça as espécies
A primeira faz parte do gênero Argia e por isso ganhou o nome de Argia Sertaneja, em homenagem ao sertão brasileiro.Foto: Divulgação IFMG
A segunda, do gênero Minagrion, foi batizada de Minagrion Vereda, em homenagem ao parque, que é uma das principais unidades de conservação do Cerrado, importante bioma na diversidade da Natureza no Brasil.Foto: Divulgação IFMG
As libélulas são insetos fascinantes que servem como indicadoras ecológicas, já que sua presença está frequentemente associada à boa qualidade da água em ambientes aquáticos. Veja curiosidades sobre elas.Foto: Imagem de Anna K por Pixabay
As libélulas têm um corpo alongado, dois pares de asas com transparência e grandes olhos compostos, que podem cobrir até 80% da cabeça.Foto: Imagem de guentherlig por Pixabay
São predadoras eficientes tanto na fase adulta quanto na larval, alimentando-se de mosquitos e pequenos insetos aquáticos.Foto: Pixabay
As libélulas passam por uma metamorfose incompleta. O ciclo de vida inclui três fases: ovo, ninfa (ou larva) e adulto.Foto: Imagem de winterseitler por Pixabay
Elas têm habilidades de voo excepcionais, podendo pairar, voar para frente, para trás e mudar de direção rapidamente.Foto: wikimedia commons Alandmanson
SÃ£o importantes indicadores de qualidade ambiental e biodiversidade, ajudando a monitorar a saÃºde dos ecossistemas aquÃ¡ticos e terrestres.Foto: Imagem de Melanie por Pixabay
As libélulas são encontradas em quase todos os países ao redor do mundo, exceto nas regiões extremamente frias, como a Antártida.Foto: Imagem de katja por Pixabay
Elas frequentam uma ampla variedade de habitats, mas preferem áreas próximas a corpos d’água, como lagos e rios, onde suas larvas se desenvolvem.Foto: Filipe Frazao/Wikimédia Commons
E é justamente para a fase larval que lagos e lagoas são ambientes ideais para as libélulas, pois as larvas muitas vezes ficam escondidas entre pedras e vegetação subaquática.Foto: Reprodução TV Globo
O desenvolvimento das larvas tambÃ©m ocorre em pÃ¢ntanos e brejos- ambientes com vegetaÃ§Ã£o densa e Ã¡gua parada .Foto: Filipefrazao wikimedia commons
Embora estejam principalmente associadas a corpos d’água, as libélulas adultas podem ser encontradas em áreas terrestres ao redor de seus habitats aquáticos, como jardins e parques.Foto: Garden tourist wikimedia commons
As libélulas apresentam uma ampla gama de cores, que podem variar bastante entre as espécies e até mesmo entre os gêneros (macho ou fêmea) dentro da mesma espécie.Foto: Imagem de robertoangaroni por Pixabay
A Libélula Vermelha é um nome comum para várias espécies da família Libellulidae que apresentam cores brilhantes, como a Sympetrum sanguineum, conhecida como Libélula Sangüínea ou Libélula de FogoFoto: Wagner Campelo Flickr
Nem todas as libÃ©lulas tÃªm asas completamente transparentes. Embora muitas espÃ©cies de libÃ©lulas possuam asas transparentes com veias visÃveis, algumas tÃªm asas com padrÃµes coloridos ou opacas. Essas caracterÃsticas podem variar amplamente entre diferentes espÃ©ciesFoto: Imagem de Anna K por Pixabay
