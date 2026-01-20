Moradores de destino paradisíaco do Caribe são proibidos de frequentar praias; entenda
Só em 2024, o país localizado na América Central atingiu a marca de 4,3 milhões de turistas.Foto: ITookSomePhotos/Wikimedia Commons
Atualmente, apesar de ter mais de mil km de costa, apenas 0,6% do litoral jamaicano é público e gratuito para os moradores.
Atualmente, apesar de ter mais de mil km de costa, apenas 0,6% do litoral jamaicano é público e gratuito para os moradores.Foto: Reprodução do Youtube Canal Rodrigo Ruas
À BBC, a jornalista Lebawit Lily Girma contou que o cenário da baía de Mammee mudou drasticamente ao longo dos anos.Foto: Deo/Wikimédia Commons
A área foi vendida para empreendimentos privados, transformada em residências e resorts de luxo, e cercada por muros que impediram a população local de chegar à praiaFoto: Reprodução do Youtube
Essa exclusão não é obra do acaso, mas sim fruto de uma herança colonial.Foto: Reprodução do Flickr Alika Seu
A Lei de Controle das Praias de 1956 estabelece que o Estado é dono do litoral e que o cidadão não tem direito automático de acesso ou nado sem licença.Foto: Reprodução do Flickr Lisa Bongiorno
Essa legislação antiga serve hoje como base jurídica para que o governo venda terrenos estratégicos a grandes resorts e empreiteiras estrangeiras.Foto: Reprodução do youtube
Para líderes comunitários e ativistas do Movimento Ambiental pelo Direito por Nascimento às Praias da Jamaica (JaBBEM), essa política rompe laços culturais.Foto: Reprodução do Youtube
Além de ameaçar modos de vida tradicionais, como a pesca, a prática coloca em risco a sobrevivência das comunidades costeiras.
Desde 2021, o JaBBEM tem liderado ações judiciais para garantir o acesso público a praias, rios e lagoas em diferentes regiões do país.Foto: Reprodução do Flickr Wayne Sutherland
A previsão é que mais 10 mil novos quartos de hotel sejam construídos até 2030 nas praias jamaicanas.Foto: Reprodução do Instagram @puertosecobeachja
Na praia Bob Marley, por exemplo, as comunidades rastafári travam uma batalha na Justiça contra um resort de luxo avaliado em US$ 200 milhões (cerca de R$ 1,1 bilhão).Foto: Creative Commons
Mesmo após desastres naturais recentes, como o furacão Melissa, o governo segue incentivando o retorno do turismo.Foto: Reprodução do Youtube
Enquanto isso, moradores e ativistas pedem que visitantes façam escolhas conscientes, priorizando negócios locais e espaços que não excluam a população jamaicana.Foto: Reprodução do Instagram @halfmoonjamaica
Apesar do avanço da privatização, ainda existem alternativas de turismo mais integrado à cultura local.Foto: Reprodução do Youtube
Praias públicas, hotéis de proprietários jamaicanos, restaurantes comunitários, música ao vivo e iniciativas sustentáveis permitem ao visitante conhecer o país além dos muros dos resorts.Foto: Dr. Thomas Liptak/Wikimédia Commons
Para os defensores do acesso livre, a solução é simples: garantir aos jamaicanos o mesmo direito de desfrutar do mar que há décadas sustenta sua identidade cultural.Foto: Reprodução do Flickr ddrace