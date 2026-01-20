Assine
Moradores de destino paradisíaco do Caribe são proibidos de frequentar praias; entenda

Redação Flipar
  Só em 2024, o país localizado na América Central atingiu a marca de 4,3 milhões de turistas.

    Só em 2024, o país localizado na América Central atingiu a marca de 4,3 milhões de turistas.

     Foto: ITookSomePhotos/Wikimedia Commons
  Atualmente, apesar de ter mais de mil km de costa, apenas 0,6% do litoral jamaicano é público e gratuito para os moradores.

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2025/08/21-jamaica.jpg?20260120102203" width="1114" height="626">

    Atualmente, apesar de ter mais de mil km de costa, apenas 0,6% do litoral jamaicano é público e gratuito para os moradores.

     Foto: Reprodução do Youtube Canal Rodrigo Ruas
  À BBC, a jornalista Lebawit Lily Girma contou que o cenário da baía de Mammee mudou drasticamente ao longo dos anos.

    À BBC, a jornalista Lebawit Lily Girma contou que o cenário da baía de Mammee mudou drasticamente ao longo dos anos.

     Foto: Deo/Wikimédia Commons
  A área foi vendida para empreendimentos privados, transformada em residências e resorts de luxo, e cercada por muros que impediram a população local de chegar à praia

    A área foi vendida para empreendimentos privados, transformada em residências e resorts de luxo, e cercada por muros que impediram a população local de chegar à praia

     Foto: Reprodução do Youtube
  Essa exclusão não é obra do acaso, mas sim fruto de uma herança colonial.

    Essa exclusão não é obra do acaso, mas sim fruto de uma herança colonial.

     Foto: Reprodução do Flickr Alika Seu
  A Lei de Controle das Praias de 1956 estabelece que o Estado é dono do litoral e que o cidadão não tem direito automático de acesso ou nado sem licença.

    A Lei de Controle das Praias de 1956 estabelece que o Estado é dono do litoral e que o cidadão não tem direito automático de acesso ou nado sem licença.

     Foto: Reprodução do Flickr Lisa Bongiorno
  Essa legislação antiga serve hoje como base jurídica para que o governo venda terrenos estratégicos a grandes resorts e empreiteiras estrangeiras.

    Essa legislação antiga serve hoje como base jurídica para que o governo venda terrenos estratégicos a grandes resorts e empreiteiras estrangeiras.

     Foto: Reprodução do youtube
  Para líderes comunitários e ativistas do Movimento Ambiental pelo Direito por Nascimento às Praias da Jamaica (JaBBEM), essa política rompe laços culturais.

    Para líderes comunitários e ativistas do Movimento Ambiental pelo Direito por Nascimento às Praias da Jamaica (JaBBEM), essa política rompe laços culturais.

     Foto: Reprodução do Youtube
  Além de ameaçar modos de vida tradicionais, como a pesca, a prática coloca em risco a sobrevivência das comunidades costeiras.

    Além de ameaçar modos de vida tradicionais, como a pesca, a prática coloca em risco a sobrevivência das comunidades costeiras.

    Foto: Reprodução do Flickr Peter Q

  Desde 2021, o JaBBEM tem liderado ações judiciais para garantir o acesso público a praias, rios e lagoas em diferentes regiões do país.

    Desde 2021, o JaBBEM tem liderado ações judiciais para garantir o acesso público a praias, rios e lagoas em diferentes regiões do país.

     Foto: Reprodução do Flickr Wayne Sutherland
  A previsão é que mais 10 mil novos quartos de hotel sejam construídos até 2030 nas praias jamaicanas.

    A previsão é que mais 10 mil novos quartos de hotel sejam construídos até 2030 nas praias jamaicanas.

     Foto: Reprodução do Instagram @puertosecobeachja
  Na praia Bob Marley, por exemplo, as comunidades rastafári travam uma batalha na Justiça contra um resort de luxo avaliado em US$ 200 milhões (cerca de R$ 1,1 bilhão).

    Na praia Bob Marley, por exemplo, as comunidades rastafári travam uma batalha na Justiça contra um resort de luxo avaliado em US$ 200 milhões (cerca de R$ 1,1 bilhão).

     Foto: Creative Commons
  Mesmo após desastres naturais recentes, como o furacão Melissa, o governo segue incentivando o retorno do turismo.

    Mesmo após desastres naturais recentes, como o furacão Melissa, o governo segue incentivando o retorno do turismo.

     Foto: Reprodução do Youtube
  Enquanto isso, moradores e ativistas pedem que visitantes façam escolhas conscientes, priorizando negócios locais e espaços que não excluam a população jamaicana.

    Enquanto isso, moradores e ativistas pedem que visitantes façam escolhas conscientes, priorizando negócios locais e espaços que não excluam a população jamaicana.

     Foto: Reprodução do Instagram @halfmoonjamaica
  Apesar do avanço da privatização, ainda existem alternativas de turismo mais integrado à cultura local.

    Apesar do avanço da privatização, ainda existem alternativas de turismo mais integrado à cultura local.

     Foto: Reprodução do Youtube
  Praias públicas, hotéis de proprietários jamaicanos, restaurantes comunitários, música ao vivo e iniciativas sustentáveis permitem ao visitante conhecer o país além dos muros dos resorts.

    Praias públicas, hotéis de proprietários jamaicanos, restaurantes comunitários, música ao vivo e iniciativas sustentáveis permitem ao visitante conhecer o país além dos muros dos resorts.

     Foto: Dr. Thomas Liptak/Wikimédia Commons
  Para os defensores do acesso livre, a solução é simples: garantir aos jamaicanos o mesmo direito de desfrutar do mar que há décadas sustenta sua identidade cultural.

    Para os defensores do acesso livre, a solução é simples: garantir aos jamaicanos o mesmo direito de desfrutar do mar que há décadas sustenta sua identidade cultural.

     Foto: Reprodução do Flickr ddrace
