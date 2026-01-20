Assine
overlay
Início Galeria
Galeria

Cidade que abriga maior reserva de cristais do planeta fica no Brasil

RF
Redação Flipar
  • <p>Essa liderança não é apenas em termos de quantidade produzida, mas também em relação à grande variedade de gemas valiosas que estão presentes em território nacional.</p>

    Essa liderança não é apenas em termos de quantidade produzida, mas também em relação à grande variedade de gemas valiosas que estão presentes em território nacional.

     Foto: Prefeitura Municipal de Cristalina
  • <p>Para entender melhor a magnitude da produção brasileira, basta considerar que somente o estado de Minas Gerais é responsável por aproximadamente um quarto de todas as gemas extraídas ao redor do mundo.</p>

    Para entender melhor a magnitude da produção brasileira, basta considerar que somente o estado de Minas Gerais é responsável por aproximadamente um quarto de todas as gemas extraídas ao redor do mundo.

     Foto: Luiz De Aquino - Wikimédia Commons
  • <p>Entretanto, a maior reserva mundial de cristais está localizada em Cristalina, situada a 130 km da capital Brasília.</p>

    Entretanto, a maior reserva mundial de cristais está localizada em Cristalina, situada a 130 km da capital Brasília.

     Foto: Reprodução - Prefeitura de Cristalina
  • <p>A cidade tornou-se famosa por abrigar a maior concentração de cristais de rocha do planeta e, por conta disso, passou a ser reconhecida como um grande pólo energético.</p>

    A cidade tornou-se famosa por abrigar a maior concentração de cristais de rocha do planeta e, por conta disso, passou a ser reconhecida como um grande pólo energético.

     Foto: Reprodução Globoplay
  • <p>Por consequência, Cristalina ganhou fama por ser o principal lugar onde mais se explora a venda de pedras e cristais preciosos e os considerados semipreciosos.</p>

    Por consequência, Cristalina ganhou fama por ser o principal lugar onde mais se explora a venda de pedras e cristais preciosos e os considerados semipreciosos.

     Foto: Youtube Canal Wagnr Dco
  • <p>Os turistas que vão à Cristalina podem encontrar cristais de muitos tipos: pequenos, grandes, de todas as cores e formas.</p>

    Os turistas que vão à Cristalina podem encontrar cristais de muitos tipos: pequenos, grandes, de todas as cores e formas.

     Foto: Youtube Canal Marli Almeida
  • <p>Alguns cristais famosos que podem ser encontrados na cidade são safiras, topázios azuis, ametistas e turmalinas.</p>

    Alguns cristais famosos que podem ser encontrados na cidade são safiras, topázios azuis, ametistas e turmalinas.

     Foto: Collemes - Wikimédia Commons
  • <p>Quem visita as minas de cristais legalizadas, pode cavar e pegar suas próprias pedras brutas direto do solo.</p>

    Quem visita as minas de cristais legalizadas, pode cavar e pegar suas próprias pedras brutas direto do solo.

     Foto: Reprodução Globoplay
  • <p>A cidade de Cristalina foi encontrada quando os Bandeirantes estavam à procura de minerais como esmeraldas e ouro.</p>

    A cidade de Cristalina foi encontrada quando os Bandeirantes estavam à procura de minerais como esmeraldas e ouro.

     Foto: Collemes - Wikimédia Commons
  • <p>Atualmente, Cristalina tem quatro locais onde se exploram minérios. Esses locais têm permissão do governo para funcionar e são abertos ao público.</p>

    Atualmente, Cristalina tem quatro locais onde se exploram minérios. Esses locais têm permissão do governo para funcionar e são abertos ao público.

     Foto: Prefeitura Municipal de Cristalina
  • <p>A primeira reserva foi descoberta em 1974 e nela puderam ser encontrados cristais de quartzo gigantes que atingiam até 10m de comprimento e 1m de diâmetro.</p>

    A primeira reserva foi descoberta em 1974 e nela puderam ser encontrados cristais de quartzo gigantes que atingiam até 10m de comprimento e 1m de diâmetro.

     Foto: Flickr Luiz Gentile
  • <p>A cidade conta ainda com cerca de 500 hectares de cerrado da própria região.</p>

    A cidade conta ainda com cerca de 500 hectares de cerrado da própria região.

     Foto: Site Governo Federal
  • <p>Os cristais foram formados há cerca de 300 milhões de anos, em um ambiente subterrâneo quente e úmido.</p>

    Os cristais foram formados há cerca de 300 milhões de anos, em um ambiente subterrâneo quente e úmido.

     Foto: wikimedia commons Denis A. C. Conrado
  • <p>A reserva é considerada uma das maravilhas naturais do mundo se tornou um importante centro de pesquisa científica.</p>

    A reserva é considerada uma das maravilhas naturais do mundo se tornou um importante centro de pesquisa científica.

     Foto: Youtube Canal Wagnr Dco
  • <p>As visitas às reservas são limitadas a grupos de até 10 pessoas e devem ser agendadas com antecedência.</p>

    As visitas às reservas são limitadas a grupos de até 10 pessoas e devem ser agendadas com antecedência.

     Foto: Flickr Sergio Falcetti
  • <p>Os cristais crescem lentamente, um átomo de cada vez, e podem levar milhões de anos para atingir seu tamanho máximo.</p>

    Os cristais crescem lentamente, um átomo de cada vez, e podem levar milhões de anos para atingir seu tamanho máximo.

     Foto: wikimedia commons Marco Hazard
  • <p>Os cristais de Cristalina são usados para uma variedade de propósitos, incluindo joalheria, decoração e pesquisa científica. Eles também são considerados objetos de beleza e mistério.</p>

    Os cristais de Cristalina são usados para uma variedade de propósitos, incluindo joalheria, decoração e pesquisa científica. Eles também são considerados objetos de beleza e mistério.

     Foto: Prefeitura Municipal de Cristalina
  • <p>Além de tudo, a área de proteção natural na cidade faz um trabalho constante para manter os animais e as plantas que fazem parte da região.</p>

    Além de tudo, a área de proteção natural na cidade faz um trabalho constante para manter os animais e as plantas que fazem parte da região.

     Foto: Flickr Ricardo Moura
  • <p>O lugar é incrível para quem adora cachoeiras, caminhadas e até para quem quer entender mais sobre como se tiram os cristais da terra.</p>

    O lugar é incrível para quem adora cachoeiras, caminhadas e até para quem quer entender mais sobre como se tiram os cristais da terra.

     Foto: Flavia Cristina Lemes de Oliveira - Wikimédia Commons
  • <p>Um dos pontos mais conhecidos de Cristalina é a Pedra do Chapéu, que é uma espécie de símbolo da cidade.</p>

    Um dos pontos mais conhecidos de Cristalina é a Pedra do Chapéu, que é uma espécie de símbolo da cidade.

     Foto: Collemes - Wikimédia Commons
  • <p>Outro destino popular de Cristalina é a Igreja São Sebastião dos Cristais, construída em 1948.</p>

    Outro destino popular de Cristalina é a Igreja São Sebastião dos Cristais, construída em 1948.

     Foto: Collemes - Wikimédia Commons
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay