Assine
overlay
Início Galeria
Estilo de Vida

Tai Chi Chuan: tradição chinesa combate o estresse e fortalece o corpo

RF
Redação Flipar
  • <p>Esta arte tem raízes marciais, mas foca na saúde e bem-estar, fundamentada em princípios filosóficos taoístas como o equilíbrio entre Yin e Yang.</p>

    Esta arte tem raízes marciais, mas foca na saúde e bem-estar, fundamentada em princípios filosóficos taoístas como o equilíbrio entre Yin e Yang.

     Foto: Imagem de franciscojcesar por Pixabay
  • <p>Caracteriza-se por movimentos lentos e circulares, que visam a harmonia entre corpo e mente, assim como inclui técnicas de respiração profunda, que ajudam a acalmar e focar a mente.</p>

    Caracteriza-se por movimentos lentos e circulares, que visam a harmonia entre corpo e mente, assim como inclui técnicas de respiração profunda, que ajudam a acalmar e focar a mente.

     Foto: Imagem de shirish4ss por Pixabay
  • <p>Promove o fortalecimento das pernas, melhora a postura, a flexibilidade e o equilíbrio. Além disso, reduz o estresse e a ansiedade, e contribui para a saúde cognitiva.</p>

    Promove o fortalecimento das pernas, melhora a postura, a flexibilidade e o equilíbrio. Além disso, reduz o estresse e a ansiedade, e contribui para a saúde cognitiva.

     Foto: Reprodução do X @kuen_tsun
  • <p>Ao harmonizar corpo e mente e reduzir a ansiedade, a prática regular contribui para um sono mais tranquilo e totalmente reparador.</p>

    Ao harmonizar corpo e mente e reduzir a ansiedade, a prática regular contribui para um sono mais tranquilo e totalmente reparador.

     Foto: Reprodução do X @kuen_tsun
  • <p>Estudos demonstram que o Tai Chi melhora a função cognitiva, como a concentração e a memória, assim como pode auxiliar no tratamento de idosos com comprometimento cognitivo leve e retardar um declínio neste sentido.</p>

    Estudos demonstram que o Tai Chi melhora a função cognitiva, como a concentração e a memória, assim como pode auxiliar no tratamento de idosos com comprometimento cognitivo leve e retardar um declínio neste sentido.

     Foto: Reprodução do youtube
  • <p>Uma influência inicial pode ser um sistema de movimentos baseado na observação de cinco animais: tigre, cervo, urso, macaco e a garça.</p>

    Uma influência inicial pode ser um sistema de movimentos baseado na observação de cinco animais: tigre, cervo, urso, macaco e a garça.

     Foto: Reprodução do facebook
  • <p>A história do Tai Chi Chuan é, de fato, uma fascinante mistura de lendas e registros históricos. A origem desta arte marcial envolve mitos taoístas, mas seu desenvolvimento histórico é rastreado por meio de linhagens de famílias e mestres.</p>

    A história do Tai Chi Chuan é, de fato, uma fascinante mistura de lendas e registros históricos. A origem desta arte marcial envolve mitos taoístas, mas seu desenvolvimento histórico é rastreado por meio de linhagens de famílias e mestres.

     Foto: Reprodução do X @kuen_tsun
  • <p>O primeiro, geralmente, é encarado como uma metáfora para indicar o desenvolvimento dos princípios através da figura do taoísta imortal Chang San Feng.</p>

    O primeiro, geralmente, é encarado como uma metáfora para indicar o desenvolvimento dos princípios através da figura do taoísta imortal Chang San Feng.

     Foto: Reprodução do X @kuen_tsun
  • <p>O historicamente comprovado é ligado ao nome de Chen Wangting, um comandante da milícia local do distrito de Wen, na região central da China, no século XVII.</p>

    O historicamente comprovado é ligado ao nome de Chen Wangting, um comandante da milícia local do distrito de Wen, na região central da China, no século XVII.

     Foto: Reprodução do Instagram @wingchun_legends
  • <p>Ao longo da vida, Chen Wangting aprendeu várias técnicas e estilos marciais e sofreu diversas influências de outras técnicas corporais comuns na China como duna e daoyin.</p>

    Ao longo da vida, Chen Wangting aprendeu várias técnicas e estilos marciais e sofreu diversas influências de outras técnicas corporais comuns na China como duna e daoyin.

     Foto: Shi Deru/Wikimédia Commons
  • <p>A versão mais comum da lenda atribui a observação do combate ao sábio taoísta Zhang Sanfeng, que teria vivido no século XII ou XIII. Enquanto meditava na montanha Wudang, ele teria testemunhado a luta entre uma garça elegante e uma serpente ágil.</p>

    A versão mais comum da lenda atribui a observação do combate ao sábio taoísta Zhang Sanfeng, que teria vivido no século XII ou XIII. Enquanto meditava na montanha Wudang, ele teria testemunhado a luta entre uma garça elegante e uma serpente ágil.

     Foto: Reprodução do Youtube
  • <p>Existem, ainda, indicações de que, durante a Dinastia Tang, de 618-906 d.C., um eremita chamado Xu Xuan Ping desenvolveu uma arte chamada “os trinta e sete estilos do taiji”, também chamada de chang chuan ou chang kiang.</p>

    Existem, ainda, indicações de que, durante a Dinastia Tang, de 618-906 d.C., um eremita chamado Xu Xuan Ping desenvolveu uma arte chamada “os trinta e sete estilos do taiji”, também chamada de chang chuan ou chang kiang.

     Foto: Reprodução do youtube
  • <p>Yang Chengfu foi um dos professores mais conhecidos de Tai Chi Chuan Yang. Ele ajudou a desenvolver a arte em sua forma moderna, enquanto seus alunos fundaram suas próprias escolas de artes marciais de sucesso.</p>

    Yang Chengfu foi um dos professores mais conhecidos de Tai Chi Chuan Yang. Ele ajudou a desenvolver a arte em sua forma moderna, enquanto seus alunos fundaram suas próprias escolas de artes marciais de sucesso.

     Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
  • <p>Chengfu é o autor oficial de dois livros sobre o estilo, “Métodos de Aplicação do Tai Chi”, divulgado em 1931, e “Essência e Aplicações do Tai Chi”, divulgado em 1934.</p>

    Chengfu é o autor oficial de dois livros sobre o estilo, “Métodos de Aplicação do Tai Chi”, divulgado em 1931, e “Essência e Aplicações do Tai Chi”, divulgado em 1934.

     Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
  • <p>São cinco os estilos de taiji quan reconhecidos como tradicionais pela comunidade internacional: cada um deles recebeu o nome da família chinesa que o criou, desenvolveu e transmitiu.</p>

    São cinco os estilos de taiji quan reconhecidos como tradicionais pela comunidade internacional: cada um deles recebeu o nome da família chinesa que o criou, desenvolveu e transmitiu.

     Foto: Reprodução do Facebook
  • <p>Os estilos tradicionais de Tai Chi Chuan são: Chen, Yang, Wu (Hao), Wu e Sun O primeiro é o mais antigo, caracterizado por uma combinação de movimentos lentos e rápidos, com explosões de força.</p>

    Os estilos tradicionais de Tai Chi Chuan são: Chen, Yang, Wu (Hao), Wu e Sun O primeiro é o mais antigo, caracterizado por uma combinação de movimentos lentos e rápidos, com explosões de força.

     Foto: Reprodução do youtube
  • <p>O estilo Yang é o mais popular e praticado, sendo reconhecido por seus movimentos suaves, amplos e contínuos. Ele, então, é ideal para melhorar o equilíbrio, a postura, a força interna e a calma mental.</p>

    O estilo Yang é o mais popular e praticado, sendo reconhecido por seus movimentos suaves, amplos e contínuos. Ele, então, é ideal para melhorar o equilíbrio, a postura, a força interna e a calma mental.

     Foto: Reprodução do youtube
  • <p>O estilo Wu-Hao, por sua vez, é mais compacto e vertical, que se concentra em movimentos mais curtos e precisos.</p>

    O estilo Wu-Hao, por sua vez, é mais compacto e vertical, que se concentra em movimentos mais curtos e precisos.

     Foto: Reprodução do Youtube
  • <p>O estilo Wu foi desenvolvido por Wu Quanyou e seu filho Wu Jianquan, sendo conhecido por seus movimentos mais lentos e alongados do que o estilo Yang.</p>

    O estilo Wu foi desenvolvido por Wu Quanyou e seu filho Wu Jianquan, sendo conhecido por seus movimentos mais lentos e alongados do que o estilo Yang.

     Foto: ReproduÃ§Ã£o do Facebook
  • <p>O Sun é caracterizado por movimentos suaves e fluidos, mas com ênfase em um ritmo mais rápido em algumas seções. É conhecido pela sua saúde e benefícios para o bem-estar.</p>

    O Sun é caracterizado por movimentos suaves e fluidos, mas com ênfase em um ritmo mais rápido em algumas seções. É conhecido pela sua saúde e benefícios para o bem-estar.

     Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
  • <p>Sun Lutang foi o criador do Tai Chi Chuan estilo Sun, que combina a arte marcial com o Xingyiquan e o Baguazhang. É conhecido por seus movimentos pequenos e circulares, posturas altas e passos sutis, sendo o quarto em popularidade.</p>

    Sun Lutang foi o criador do Tai Chi Chuan estilo Sun, que combina a arte marcial com o Xingyiquan e o Baguazhang. É conhecido por seus movimentos pequenos e circulares, posturas altas e passos sutis, sendo o quarto em popularidade.

     Foto: domínio Público/Wikimédia Commons
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay