Curioso passeio pela música: conheça instrumentos típicos de outros países que são raros no Brasil

Redação Flipar
  • <p>Conhecê-los revela como cada cultura expressa sua identidade por meio de sons únicos e, muitas vezes, surpreendentes.</p>

    Conhecê-los revela como cada cultura expressa sua identidade por meio de sons únicos e, muitas vezes, surpreendentes.

     Foto: Reprodução do Youtube
    Kaval — Bálcãs
    Flauta longa de madeira, produz um som suave e etéreo associado a pastores e canções antigas. É um dos símbolos musicais da região montanhosa dos Bálcãs.

     Foto: Radoslavpaskalev/Wikimédia Commons
    Tambura — Macedônia/Bulgária
    Instrumento de cordas semelhante a um alaúde, usado para acompanhar danças e cantos folclóricos. Seu som metálico marca festas e celebrações tradicionais.

     Foto: Martin spainkWikimédia Commons
    Duduk — Armênia
    Feito de damasqueiro, tem um timbre melancólico muito usado em trilhas sonoras. É considerado patrimônio cultural armênio pela profundidade emocional de seu som.

     Foto: Reprodução do Flickr Hélder Antunes
    Erhu — China
    Instrumento de duas cordas tocado com arco, capaz de emitir notas extremamente expressivas. É comum em melodias tristes, solistas e orquestras chinesas.

     Foto: Reprodução do Flickr Narralakes
    Coto — Japão
    Cítara de 13 cordas com corpo longo de madeira, tocada com palhetas nos dedos. Produz sons delicados que remetem a paisagens e poemas japoneses.

     Foto: Jean-Pierre Dalbéra/Wikimédia Commons
    Balalaika — Rússia
    De corpo triangular e três cordas, é destaque na música folclórica russa. Seu timbre brilhante acompanha danças rápidas e apresentações tradicionais.

     Foto: Reprodução do Flickr Efim
    Santur — Irã/Índia
    Cítara larga tocada com pequenas baquetas leves, criando um efeito vibrante. É usada em peças clássicas e meditativas de regiões da Ásia

     Foto: Reprodução do Flickr Heber Vega
    Kora — África Ocidental
    Harpa-alaúde de 21 cordas usada por griots, os guardiões orais da história. Seu som limpo e ritmado acompanha narrativas ancestrais.

     Foto: Reprodução do Youtube
    Mbira — Zimbábue
    Instrumento de metal tocado com os polegares, com timbre suave e hipnótico. É essencial em rituais, celebrações e meditações locais.

     Foto: Wikimédia Commons
    Oud — Ásia Ocidental
    Considerado ancestral do violão, tem corpo arredondado e som profundo. É central em músicas tradicionais de países árabes e regiões próximas.

     Foto: Reprodução do facebook
    Qanun — Ásia Ocidental
    Cítara grande com dezenas de cordas que produzem melodias rápidas e complexas. É comum em orquestras tradicionais e apresentações solistas.

     Foto: Metropolitan Museum of Art/Wikimédia Commons
    Didgeridoo — Austrália
    Tubo de madeira tocado com técnica de respiração contínua, emitindo sons graves e vibrantes. É símbolo cultural dos povos aborígenes australianos.

     Foto: Hmarin /Wikimédia Commons
