Peculiaridades de Tonga, país vulcânico da Oceania!
-
Tonga é, por exemplo, o único reino soberano na região e compreende um arquipélago de 177 ilhas, das quais apenas 36 são habitadas.Foto: Msdstefan wikimedia commons
-
A capital, Nucualofa, com cerca de 23 mil habitantes, é o centro comercial, social e de transportes mais importante de Tonga.Foto: Preetam Rai wikimedia commons
-
A história de Tonga remonta a cerca de 3.000 anos, com a chegada dos primeiros povos austronésios.Foto: Tau?olunga - wikimedia commons
-
Apesar de ter recebido influências estrangeiras ao longo dos séculos, Tonga conseguiu preservar grande parte de sua rica cultura, marcada por tradições ancestrais, danças típicas, e uma profunda conexão com a natureza.Foto: reprodução
-
-
Desde 18 de março de 2012, o rei Tupou VI é quem ocupa o poder em Tonga.Foto: wikimedia commons
-
O país foi um protetorado britânico até 1970, quando conquistou a independência total. Apesar disso, mantém relações estreitas com o Reino Unido e outros países da Commonwealth.Foto: Simmo Simpson - Flickr
-
A cultura tonganesa é rica em tradições, incluindo danças, músicas, e o kava, uma bebida cerimonial feita da raiz de uma planta nativa.Foto: reprodução/youtube
-
-
Além da kava, outras comidas tradicionais de Tonga incluem o pulu’lu (carne cozida em folhas de taioba com cebola e leite de coco) e o vai’siaine (sopa feita de banana e coco – foto).Foto: reprodução
-
As ilhas variam entre atóis de coral e ilhas vulcânicas. O clima é tropical, com um período mais chuvoso de novembro a abril.Foto: Reprodução do site Pixabay
-
A ilha de Tongatapu é a maior e mais populosa (75 mil habitantes), enquanto outras ilhas, como Vava’u, são conhecidas por sua beleza natural.Foto: reprodução/youtube
-
-
A vida em Tonga segue um ritmo mais lento, em harmonia com a natureza. A pesca e a agricultura são as principais atividades econômicas, e os moradores locais são famosos pela hospitalidade.Foto: wikimedia commons David Broad
-
Produtos como coco, bananas e baunilha são cultivados tanto para consumo interno quanto para exportação.Foto: Imagem de Tongpradit Charoenphon por Pixabay
-
O turismo também desempenha um papel crescente na economia, com visitantes atraídos pelas paisagens paradisíacas e cultura marcante do país.Foto: Tony Bowden wikimedia commons
-
-
Outra curiosidade sobre Tonga é que o rugby é o esporte mais popular por lá. Apesar de pequeno, o país chegou a participar quatro vezes da Copa Mundial de Rugby, a primeira delas em 1987.Foto: flickr - paddynapper
-
Por estar localizada no cinturão de fogo do Pacífico, o arquipélago de Tonga se torna suscetível a atividades vulcânicas, tsunamis e terremotos.Foto: reprodução JN TV GLobo
-
-