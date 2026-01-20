Mansão de “Um Maluco no Pedaço” será colocada à venda

O ator, nascido em 1968, se envolveu em uma polêmica durante o Oscar de 2022. Ao dar um tapa no rosto do comediante Chris Rock, Smith foi suspenso pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas por 10 anos. A agressão se deu após uma piada sobre a cabeça raspada de sua esposa, Jada Pinkett Smith, que sofre de alopecia areata.