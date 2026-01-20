Assine
Confira 22 músicos do rock que completam 80 anos em 2026

    John Paul Jones – Nascido em 3 de janeiro de 1946, é baixista e tecladista britânico. Integrou o Led Zeppelin e se destacou também como arranjador e músico de estúdio. Atuou em projetos como Them Crooked Vultures e lançou trabalhos solo.

     Foto: Wikimedia Commons / Raph_PH
    Robby Krieger – Nascido em 8 de janeiro de 1946, é guitarrista americano do The Doors. Assinou algumas das principais canções da banda e desenvolveu um estilo que mescla rock, blues e influências latinas.

     Foto: Flickr / Alberto Cabello
    Aynsley Dunbar – Nascido em 10 de janeiro de 1946, é baterista inglês com extensa carreira. Passou por bandas próprias e colaborou com nomes como Frank Zappa, Jeff Beck, Journey e Whitesnake.

     Foto: Flickr / KaroliK
    Tony Kaye – Nascido em 11 de janeiro de 1946, é tecladista e membro fundador do Yes. Participou das fases iniciais da banda e retornou ao grupo entre 1983 e 1996.

     Foto: Flickr / Fredamas
    David Gilmour – Nascido em 6 de março de 1946, é guitarrista e vocalista inglês. Entrou para o Pink Floyd em 1968 e consolidou-se como um dos músicos mais influentes do rock, tanto pelo trabalho na banda quanto em carreira solo.

     Foto: Instagram @davidgilmour
    Andy Bown – Nascido em 27 de março de 1946, é tecladista e guitarrista inglês, conhecido pela longa colaboração com o Status Quo em estúdio e em apresentações ao vivo.

     Foto: Wikimedia Commons / Håkan Henriksson
    Dave Hill – Nascido em 4 de abril de 1946, é guitarrista do Slade e tornou-se um dos rostos mais reconhecíveis do glam rock britânico.

     Foto: Wikimedia Commons / Ashley Smith
    Bill Kreutzmann – Nascido em 7 de maio de 1946, é baterista e cofundador do Grateful Dead. Participou das várias fases do grupo e de projetos derivados após a morte de Jerry Garcia.

     Foto: Wikimedia Commons / Domínio Público
    Donovan – Nascido em 10 de maio de 1946, Donovan Phillips Leitch é cantor escocês e uma das principais referências do folk e da psicodelia britânica nos anos 1960.

     Foto: Wikimedia Commons / Domínio Público
    Dave Mason – Nascido em 10 de maio de 1946, é guitarrista inglês e membro fundador do Traffic. Atuou também como músico de sessão e artista solo.

     Foto: Wikimedia Commons / Jim Summaria
    Robert Fripp – Nascido em 16 de maio de 1946, é fundador do King Crimson e reconhecido pela abordagem experimental e por colaborações com artistas como David Bowie, Brian Eno e Peter Gabriel.

     Foto: Wikimedia Commons / Sean Coon
    Tony Levin – Nascido em 6 de junho de 1946, é baixista americano. Trabalhou com King Crimson e Peter Gabriel e atuou amplamente como músico de sessão.

     Foto: Wikimedia Commons / Raph_PH
    Noddy Holder – Nascido em 15 de junho de 1946, é vocalista e guitarrista do Slade e foi uma das principais vozes do glam rock britânico nos anos 1970.

     Foto: Wikimedia Commons / Jim Summaria
    Andy Mackay – Nascido em 23 de julho de 1946, é saxofonista e tecladista, cofundador do Roxy Music, e ajudou a definir a identidade sonora da banda.

     Foto: Wikimedia Commons / Raph_PH
    Don Powell – Nascido em 10 de setembro de 1946, é baterista do Slade e participou ativamente das atividades do grupo por décadas.

     Foto: Wikimedia Commons / Jamiespilsbury
    Daryl Hall – Nascido em 11 de outubro de 1946, é cantor americano da dupla Hall e Oates, um dos projetos mais bem-sucedidos do pop rock das décadas de 1970 e 1980.

     Foto: Wikimedia Commons / Raph_PH
    Chris Slade – Nascido em 30 de outubro de 1946, é baterista galês que integrou o AC/DC em diferentes períodos e colaborou com diversos artistas e bandas.

     Foto: Flickr / Philip Nelson
    Martin Barre – Nascido em 17 de novembro de 1946, é guitarrista do Jethro Tull por décadas e também desenvolveu carreira solo.

     Foto: Wikimedia Commons / Snafje
    Carmine Appice – Nascido em 15 de dezembro de 1946, é baterista americano e figura influente no hard rock e no heavy metal. Atuou em bandas como Vanilla Fudge e Cactus.

     Foto: Wikimedia Commons / TParadise
    Edgar Winter – Nascido em 28 de dezembro de 1946, é multi-instrumentista e líder do Edgar Winter Group, além de irmão de Johnny Winter.

     Foto: Wikimedia Commons / Jim Summaria
    Patti Smith – Nascida em 30 de dezembro de 1946, é cantora, compositora e escritora americana, referência do punk e do rock alternativo, com atuação relevante também na literatura.

     Foto: Wikimedia Commons / Harald Krichel
    Clive Bunker – Nascido em 30 de dezembro de 1946, foi o primeiro baterista do Jethro Tull e participou dos álbuns iniciais da banda antes de seguir carreira como músico de estúdio.

     Foto: Flickr / Brian Marks
