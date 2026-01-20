Diego e Victor Hugo tiveram o melhor ano da carreira em 2025
O maior destaque foi “Tubarões (Ao Vivo)”, que terminou o ano como a segunda música mais tocada do país, atrás apenas de “P do Pecado (Ao Vivo)”, do Grupo Menos é Mais com Simone Mendes.Foto: Divulgação
Além disso, o Spotify confirmou “Tubarões” como a música mais ouvida do Brasil em 2025 na plataforma.Foto: wikimedia commons Gerçois
“Saber que ‘Tubarões’ foi a música mais executada no Spotify em 2025 é algo que vai muito além de números, é sobre conexão, sobre histórias que se encontraram na nossa melodia”, comentou a dupla em suas redes sociais.Foto: Wikimedia Commons / Minerva97
O hit nasceu no Triângulo Mineiro e foi composto em Uberaba, em novembro de 2024, em cerca de dez horas. A canção é assinada também por Douglas Mello, Íkaro Andrade, Rodrigo Costa e Daniel Rangel, e apresenta letra centrada em decisões e sentimentos após o fim de um relacionamento.Foto: Reprodução Youtube
Além de “Tubarões”, a dupla também emplacou “Entregador de Flor (Ao Vivo)” no Top 50 anual. Com mais de uma década de carreira, Diego e Victor Hugo atingiram em 2025 o ponto mais alto de sua trajetória comercial. A seguir, conheça mais sobre a dupla.Foto: Wikimedia Commons / Minerva97
Diego e Victor Hugo é uma dupla sertaneja formada por Diego Felix Pereira, nascido em 10 de julho de 1984, em Brasília, e Elias Anderson de Souza, conhecido como Victor Hugo, nascido em 17 de dezembro de 1988, em Uberlândia, Minas Gerais. Os dois se conheceram ainda jovens e iniciaram a trajetória musical no interior do estado.Foto: Wikimedia Commons / Minerva97
Antes da consolidação no sertanejo, Diego teve experiência profissional em bandas de forró, enquanto Victor Hugo participou de projetos ligados ao pagode. Durante esse período, ambos conciliavam a música com outras atividades até decidirem investir integralmente na carreira artística.Foto: Divulgação
Antes do reconhecimento nacional como intÃ©rpretes, Diego e Victor Hugo ganharam espaÃ§o ao ter composiÃ§Ãµes gravadas por nomes como Henrique e Juliano e Wesley SafadÃ£o. Esse reconhecimento impulsionou o lanÃ§amento do primeiro EP autoral, quando suas mÃºsicas passaram a ser disputadas por outros artistas do gÃªnero.Foto: DivulgaÃ§Ã£o
Victor Hugo é autor de “Largado às Traças”, sucesso gravado por Zé Neto e Cristiano, uma das composições mais executadas do sertanejo na década.Foto: Instagram/@zenetoecristiano
O primeiro álbum de estúdio da dupla, “Diego e Victor Hugo”, foi lançado em 2014 e marcou a entrada oficial no mercado fonográfico brasileiro.Foto: Divulgação
O álbum ao vivo “Sem Contraindicação”, gravado em Uberlândia e lançado em 2017, representou um período de maior visibilidade nacional. O projeto teve como single principal “Sem Contraindicação”, com participação de Bruno e Marrone.Foto: Divulgação
Em 2019, a dupla lançou “Ao Vivo em Brasília”, que apresentou os singles “O Alvo”, em parceria com Henrique e Juliano, e “Infarto”.Foto: Divulgação
O álbum “Equilíbrio”, lançado em 2021, consolidou Diego e Victor Hugo entre os artistas mais tocados do sertanejo. O principal single do projeto foi “Facas”, gravado com Bruno e Marrone.Foto: Divulgação
Em 2025, a dupla lanÃ§ou o Ã¡lbum â??Ao Vivo em UberlÃ¢ndiaâ?, gravado na cidade de Victor Hugo. O projeto teve como destaque o single â??TubarÃµesâ?, responsÃ¡vel por impulsionar os principais resultados da carreira naquele ano.Foto: DivulgaÃ§Ã£o
Outras músicas conhecidas da dupla incluem “Prefiro Nem Perguntar”, “Do Copo Eu Vim”, “A Culpa é do Meu Grau” e “Áudio”.Foto: Divulgação
Diego é casado com Lays Alves, que, recentemente, relatou ter sido agredida pela ex-companheira do cantor, Ketellen Kristiny.Foto: Reprodução Instagram /@lays_alves_
Victor Hugo é casado com Nágila Moraes, com quem teve a filha Elisa, nascida em 2024. O sertanejo também é pai de um meino de um relacionamento anterior.
Victor Hugo é casado com Nágila Moraes, com quem teve a filha Elisa, nascida em 2024. O sertanejo também é pai de um meino de um relacionamento anterior.Foto: Reprodução Instagram /@nagilamoraes