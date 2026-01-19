Carioca que viralizou ensinando a imitar Lady Gaga recebe troféu de concurso que venceu no Japão
-
O vídeo da carioca imitando a cantora Lady Gaga viralizou nas redes sociais, acumulando mais de 615 mil curtidas e aproximadamente 5,8 milhões de visualizações.Foto: Montagem/Reproduc?a?o/Instagram
-
Incentivada pelos pais, a brasileira já estudou piano clássico, teoria musical, harmonia funcional, canto, violão e guitarra. Ela lançou seu canal no YouTube em 2018, onde também interpreta canções em francês e espanhol.Foto: Reprodução/Instagram @elizefleury